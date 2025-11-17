കൂടെക്കിടന്നുറങ്ങിയ ശേഷം പൈസ മോഷ്ടിക്കാന് ശ്രമം; തടഞ്ഞതോടെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം, പ്രതി അറസ്റ്റില്
പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
Published : November 17, 2025 at 1:19 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ റോഡരികിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ആളെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം. കേസിലെ പ്രതി ആന്റപ്പൻ എന്ന ആന്റണി പൊലീസ് പിടിയിലായി. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കടവന്ത്രയിൽ കൊലപാതക ശ്രമം നടന്നത്. റോഡരികിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന പിറവം സ്വദേശി ജോസഫിനെയാണ് പ്രതി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇരുവരും റോഡരികിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ ആന്റണി ജോസഫിന്റെ കീശയിൽ നിന്നും പണമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ജോസഫ് ഉണരുകയും ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
ഇതോടെ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും മടങ്ങിയ ആന്റണി പെട്രോളുമായി തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതി ജോസഫിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തിയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത് . വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് കടവന്ത്ര പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മോഷണക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പടെ നേരത്തെയും പ്രതിയായ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആന്റണി.
അതേസമയം, അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ പൊള്ളലേറ്റ ജോസഫ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ്.
കൊച്ചി നഗരത്തിൽ മെട്രോ പില്ലറുകൾക്ക് താഴെയും മേല് പാലങ്ങൾക്ക് താഴെയും കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിരവധിയാളുകളുണ്ട്. ഇവരിലുള്ള ക്രിമിനലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരത്തിൽ നഗരത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന വരിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ മുതൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തി വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് . മെട്രോ പില്ലറുകൾക്ക് താഴെ കിടക്കുന്നവരെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമം എസ്. സുഹാസ് ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്തരക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം.
