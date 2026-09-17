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കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിന് യുവാവിന് സുഹൃത്തിൻ്റ ക്രൂരമർദനം;ഫോൺ കൈക്കലാക്കിയെന്നും ആരോപണം

മധൂർ കോട്ടക്കണ്ണി സ്വദേശി ഷിഹാബിനാണ് മർദനമേറ്റത്. സുഹൃത്തായ അച്ചു എന്ന് വിളിക്കുന്ന പട്ട്ല അഷ്റഫിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ ചേർന്ന് മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി.

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മർദനമേറ്റ കോട്ടക്കണ്ണി സ്വദേശി ഷിഹാബ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 5:28 PM IST

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കാസർകോട്: കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിന് യുവാവിന് സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്രൂരമർദനം. മധൂർ കോട്ടക്കണ്ണി സ്വദേശി ഷിഹാബിനാണ് മർദനമേറ്റത്. സുഹൃത്തായ അച്ചു എന്ന് വിളിക്കുന്ന പട്ട്ല അഷ്റഫിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ ചേർന്ന് മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. ചായ കുടിക്കുകയായിരുന്ന ഷിഹാബിനെ അഷ്റഫിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.

കാലിന് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ ഷിഹാബ് കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പണം നൽകിയതിൻ്റെ കണക്കുകളും വാട്‌സ്‌ ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ ഫോൺ പ്രതികൾ കൈക്കലാക്കിയതായും പരാതിയുണ്ട്.

കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിന് യുവാവിന് സുഹൃത്തിൻ്റ ക്രൂരമർദനം (ETV Bharat)

മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഷിഹാബ് സുഹൃത്തായ അഷ്‌റഫിന് പണം നൽകിയത്. പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടും പണം തിരിച്ചു നൽകാതെയായപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഷിഹാബ് ഇവർക്കെതിരെ കുറിപ്പ് ഇട്ടതായി പറയുന്നു.ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്രൂര മർദ്ദനം. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുമാണ് ഫോൺ പിടിച്ചുവെച്ചതെന്നാണ് ഷിഹാബിൻ്റെ ആരോപണം.

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അതേസമയം പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഷിഹാബിൻ്റെ ഉമ്മ ഉന്നയിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും പട്ട്ല അഷ്റഫിന് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ അടക്കമുള്ളതിനാലാണ് നടപടി എടുക്കാത്തത് എന്നും ഷിഹാബിൻ്റെ മാതാവ് ഖദീജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും ഷിഹാബ് നാട്ടിൽ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാട്ടിൽ എത്തിയത്.

സമാന സംഭവങ്ങൾ

കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിന് മർദിക്കുന്ന കേസുകൾ ഇതിന് മുമ്പും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിന്‍റെ വിരോധത്തിൽ യുവാവിനെ ഇരുമ്പുകമ്പി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ​ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിൽ കുപിതനായി കാമുകിയുടെ തലയറുത്ത യുവാവ് പിടിയിലായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡ സ്വ​ദേശിയായ 33കാരൻ മോനു സിങാണ് പിടിയിലായത്. ഒരാഴ്‌ച മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിന് വീട്ടമ്മയെ മകന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ടംഗ സംഘം വീടുകയറി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. മുളവുകാട് തോപ്പില്‍പറമ്പില്‍ അംബികയെ (60) ആണ് ആക്രമിച്ചത്. വീടിന്‍റെ ജനല്‍ ചില്ല് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയും തന്നെ തള്ളിയിടുകയും ബലമായി പിടിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ഇവര്‍ പൊലിസിന് മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു.

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TAGGED:

MAN ATTACKED BY FRIEND KSG
DEBT DISPUTE ISSUES
DEBT DISPUTE CASES KERALA
SHIHAB BEATEN BY FRIEND
DEBT DISPUTE

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