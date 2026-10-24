കൊല്ലത്ത് വ്യാജ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്ന പ്രിൻ്ററും നോട്ടെണ്ണൽ യന്ത്രവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ; 45 പവനും, 4.32 ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെടുത്തു
പ്രതിയായ സിബിയോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് നോട്ട് എണ്ണൽ യന്ത്രവും, പ്രിൻ്ററും 500 രൂപ അച്ചടിക്കാൻ ആയി മുറിച്ചെടുത്ത കടലാസ്കെട്ടുകളും പിടിച്ചെടുത്തത്.
Published : October 24, 2026 at 8:47 PM IST
കൊല്ലം: വ്യാജ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നതിനായി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച പ്രിൻ്ററും നോട്ടങ്ങൾ യന്ത്രവുമായി ഒരാൾ പിടിയിലായി. 500 രൂപ നോട്ട് വ്യാജമായി അച്ചടിക്കുന്ന കടലാസ് കെട്ടുകളും കണ്ടെടുത്തു. കൊല്ലം വെസ്റ്റ് വാടി കൈക്കുളങ്ങര കല്ലേലി വയൽ പുരയിടത്തിൽ സിബിയോണിനെ ആണ് പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിബിയോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് നോട്ട് എണ്ണൽ യന്ത്രവും, പ്രിൻ്ററും 500 രൂപ അച്ചടിക്കാൻ ആയി മുറിച്ചെടുത്ത കടലാസ്കെട്ടുകളും പിടിച്ചെടുത്തത്. പിടിച്ചെടുത്ത കടലാസ് കെട്ടുകളുടെ വശങ്ങളിൽ 500 രൂപ നോട്ടിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഡിസൈൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടരക്കോടി രൂപ അച്ചടിക്കുവാനുള്ള കടലാസ് കെട്ടുകളാണ് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
45 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 4.32 ലക്ഷം രൂപയും
സിബിയോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 45 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 4.32 ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത വോട്ട് വ്യാജമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും. ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി ക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാണ് ഇത്രയും കടലാസ്കെട്ടുകൾ വാങ്ങിയതെന്നാണ് സിബിയോൺ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പൊലീസ് ഈ മൊഴി വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല.
സിബിയോണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന പരാതി വഴിത്തിരിവായി
സിബിയോണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന പരാതിയാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത് . ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 16 ന് പ്രതിയായ സിബിയോണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഇയാളുടെ ഭാര്യ പള്ളിത്തോട്ടം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാളെ ഫോൺ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും വിളിച്ചിറക്കിയ മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട സ്വദേശി ആദർശ് അറസ്റ്റിലായി. എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ സിബിയോൺ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും അവർ തട്ടിയെടുത്ത സ്കൂട്ടറും സ്വർണ്ണ മോതിരവും തിരികെ ലഭിച്ചെന്നും പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി.
പക്ഷേ, ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും മൊഴിയിലും സംശയം തോന്നിയ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് സംഘം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 18ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇയാൾ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും, ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിൻ്റെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് പള്ളിത്തോട്ടം എസ്എച്ച്ഒ പ്രതിഭ നായർ പറഞ്ഞു.
സിബിയോണിൻ്റെ കോൾ റെക്കോർഡ്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും അനധികൃത പണമിടപാട് സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞത് . സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എം. ഹേമലതയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സിബിയോണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വൻ ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്നും സിബിയോണിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു
പിന്നിൽ നോട്ട് ഇരട്ടിപ്പ് സംഘം
വാടിയിൽ നിന്നും വ്യാജ നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലാസ് കെട്ട് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ നോട്ടിരട്ടിപ്പ് സംഘം ആണോ എന്നും പൊലീസിന് സംശയമുണ്ട്. യഥാർത്ഥ നോട്ടുകൾ നൽകി വ്യാജ നോട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കടലാസ് കെട്ടുകൾ നൽകി പറ്റിക്കുന്ന രീതിയും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ പറ്റിച്ചെന്നാണ് സിബിയോൺ മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വെള്ള കടലാസ്കെട്ടുകൾക്ക് മുകളിലായി 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ വെക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി. പെട്ടി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ കാണുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടി മടക്കി കൂട്ടി ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതും ആണ് നോട്ടിരട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ രീതി.
സിബിയോണിന് ആഡംബര ജീവിതം
കഴിഞ്ഞ നാല് മാസങ്ങളായി സിബിയോൺ ആഡംബര ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. വാടിയിലെ ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒറ്റിയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് ഭാര്യയും കുട്ടികളുമായി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് മാറി. സഞ്ചരിക്കുന്നത് വില കൂടിയ കാറിൽ.സിവിയോണിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റത്തിൽ സംശയത്തിനിട നൽകി. പള്ളിത്തോട്ടം എസ്എച്ച്ഒ പ്രതിഭ നായർ, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ ജാക്സൺ ജോസഫ്, പള്ളിത്തോട്ടം എസ് ഐ നിരഞ്ജന എം ലാൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്.