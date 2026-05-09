ട്രെയിനിൽ ആറ് വയസുകാരിക്ക് നേരേ അതിക്രമം; സഹയാത്രികൻ്റെ ജാഗ്രതയില് പ്രതി പിടിയിൽ
പാലരുവി എക്സ്പ്രസിൽ പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി സാനിഷ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത്.
Published : May 9, 2026 at 4:30 PM IST
കൊല്ലം: പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ ആറു വയസുകാരിക്ക് പീഡനം. പ്രതിയെ പുനലൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പുനലൂർ നിന്നും ചെങ്കോട്ടയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയാണ് ആറു വയസുകാരിക്ക് പീഡനം നേരിടേണ്ടിവന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലം അയത്തിൽ സ്വദേശി സാനിഷ്(40) ആണ് പുനലൂർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മുത്തശനോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ തീർഥാടനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു പെൺകുട്ടി.
തിരികെ പാലരുവി എക്സ്പ്രസിൽ പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി സാനിഷ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത്. കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യാത്രികൻ ഇത് കാണുകയും തെളിവിനായി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷിയായ യാത്രക്കാരൻ പ്രതി രക്ഷപ്പെടാതെ തന്ത്രപൂർവം ഇടപെട്ട് പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതിനാൽ ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്. പുനലൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ പി കെ പ്രദീപ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രേംകുമാർ, കണ്ണൻ, ഡനേഷ്, രതീഷ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
