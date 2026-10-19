വർക്കലയിൽ വിദേശ വനിതക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ
വർക്കല ഒടയം സ്വദേശിയായ ഷഹാദാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒടയം പള്ളിക്ക് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം
By PTI
Published : October 19, 2026 at 8:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ വിദേശ വനിതക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമ ശ്രമം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമം. സംഭവത്തിൽ വർക്കല ഒടയം സ്വദേശിയായ ഷഹാദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വർക്കല ഒടയം പള്ളിക്ക് സമീപത്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സ്വദേശിയായ വനിതക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമ ശ്രമം നടന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് യുവതി ഏറെ കാലമായി വർക്കലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് താമസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഷഹാദ് വനിതയെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ യുവതി തൊട്ട് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ സമീപക്കുകയും ഇവരോട് സഹയം തേടുകയുമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഇടപെടാണ് യുവതിയെ ഷഹാദിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നത്. ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ യുവതി വർക്കല ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
യുവതിയോടും വനോദസഞ്ചാരികളോടും ഷഹാദ് മോശമായി പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസിന് എളുപ്പമാവുകായിയിരുന്നു. നാളെ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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