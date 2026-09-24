പ്രായപൂര്ത്തിയാവാത്ത കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കി; 28 കാരന് 25 വർഷം തടവും 1,10,000 രൂപ പിഴയും
2021, 2022 വര്ഷങ്ങളിലാണ് ഇയാള് കുട്ടിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയാക്കിയത്. തുടര്ന്ന് കുട്ടി ഗര്ഭിണിയാകുകയും പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
Published : September 24, 2026 at 7:55 PM IST
വയനാട്: പ്രായപൂര്ത്തിയാവാത്ത കുട്ടിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയാക്കി ഗര്ഭിണിയാക്കിയ കേസില് യുവാവിന് 25 വര്ഷം തടവും 1,10,000 രൂപ പിഴയും. നടവയല്, നെല്ലിയമ്പം, കായക്കുന്ന്, കീടക്കാട്ട് വീട്ടില് ഹാഷിക്ക് റഹ്മാന് (28) എതിരെയാണ് കോടതി വിധി. കല്പ്പറ്റ അഡീ. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആന്ഡ് സെഷന്സ് കോടതി ജഡ്ജ് പി. സെയ്തലവി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
മീനങ്ങാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് 2022 ല് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് ഐപിസി, പോക്സോ നിയമങ്ങളിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2021, 2022 വര്ഷങ്ങളിലാണ് ഇയാള് കുട്ടിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയാക്കിയത്. തുടര്ന്ന് കുട്ടി ഗര്ഭിണിയാകുകയും പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
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അന്നത്തെ മീനങ്ങാടി ഇന്സ്പെക്ടര് എം. സനല് രാജ് കേസിൻ്റെ ആദ്യാന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നതിനിടെ പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു. പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും 2024 ൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ പിടികൂടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
അന്നത്തെ ഇന്സ്പെക്ടര് എസ്എച്ച്ഒ എ സന്തോഷ് കുമാര് കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം തയാറാക്കി കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര് ടി ജി മോഹന്ദാസ് ഹാജരായി.
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