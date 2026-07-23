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ഭയമല്ല പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടത്; വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മമ്മൂട്ടിയും മഞ്ജുവും

ഈ രാജ്യത്തിന്‍റെ യഥാർഥ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ യുവതലമുറയാണെന്നും അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ചെവികൊടുക്കാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ശാക്തീകരിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്നും മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

MAMMOOTTY MANJU WARRIER DELHI STUDENT
Mammootty, Manju Warrier (facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 9:23 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ മമ്മൂട്ടിയും മഞ്ജു വാര്യരും രംഗത്തെത്തി. യുവതലമുറയുടെ ശബ്ദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇരുതാരങ്ങളും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഈ രാജ്യത്തിന്‍റെ യഥാർഥ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ യുവതലമുറയാണെന്നും അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ചെവികൊടുക്കാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ശാക്തീകരിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്നും മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിനും മുകളിലാണ് മാനുഷികതയുടെ സ്ഥാനമെന്നും യുവതലമുറയുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും മഞ്ജു വാര്യരും വ്യക്തമാക്കി.

നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭയമല്ല, മറിച്ച് പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും സ്വപ്നങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ഭരണകൂടത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും മഞ്ജു വാര്യർ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെവിടെയായാലും പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്നും മെറിറ്റിനും സത്യസന്ധതയ്ക്കും നീതിക്കും എന്നും മുൻഗണന ലഭിക്കണമെന്നും താരം തന്‍റെ സന്ദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയുമാണ് ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, പാർവതി തിരുവോത്ത്, റിമ കല്ലിങ്കൽ, ആഷിഖ് അബു, ഇന്ദ്രജിത് തുടങ്ങിയ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖരും നേരത്തെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു

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