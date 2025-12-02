ETV Bharat / state

ഇനി ആഴ്‌ചയില്‍ അഞ്ചുദിവസവും പറക്കാം; തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലേഷ്യയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു

Malaysia Airlines (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 5:59 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വിദേശത്ത് പോകുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസവുമായി എയര്‍ലൈന്‍സ്. തിരുവന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലേഷ്യയിലേക്കുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ആഴ്‌ചയില്‍ അഞ്ചുദിവസവും സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തും. മലേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ക്വാലാലംപൂരിലേക്കാണ് സര്‍വീസ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഈ സര്‍വീസുകള്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍2) മുതലാണ് സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തുന്നത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാന്‍ഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി മലേഷ്യ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വലാലംപൂരിലേക്ക് കേരളത്തില്‍ നിന്ന് യാത്രക്കാര്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എയര്‍ലൈന്‍സ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

ഡിസംബര്‍ രണ്ടുമുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് മലേഷ്യയിലേക്ക് പ്രതിദിന സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. 11 വിമാനങ്ങളാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുക. നാല് എയര്‍ ഏഷ്യ വിമാനങ്ങളും ഏഴ് മലേഷ്യ എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനങ്ങളുമാണ് അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.

നേരത്തെ ഒക്‌ടോബര്‍ ആദ്യം തിരുവന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശൈത്യകാല വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിുന്നു. വേനല്‍ക്കാല സര്‍വീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിവാര വിമാന സര്‍വീസുകളില്‍ 22 ശതമാനം വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2025 ഒക്‌ടോബര്‍ 26 മുതല്‍ 2026 മാര്‍ച്ച് 28 വരെയാണ് പുതിയ സര്‍വീസ്. 732 സര്‍വീസുകളാണ് നടത്തുക. നേരത്തെ വേനല്‍ക്കാല യാത്രയ്ക്കായി 600 വിമാന സര്‍വീസുകളാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആഭ്യന്തര, അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തില്‍ തന്നെ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് ഡിമാന്‍റ് കൂടിയതോടെയാണ് ഈ വര്‍ധിപ്പിക്കല്‍.

ശൈത്യകാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും 732 പ്രതിവാര വിമാന സര്‍വീസുകളാണ് നടത്തുക. ഇത് വേനല്‍ക്കാല സര്‍വീസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 22 ശതമാനം വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നവി മുംബൈ, മംഗളുരു, ട്രിച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് പുതിയ സര്‍വീസുകള്‍. കണ്ണൂര്‍, കൊച്ചി. ബെംഗളുരു, ഡല്‍ഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ദമാം, റിയാദ്,കുവൈറ്റ്, ക്വലാലംപൂര്‍,മാലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സര്‍വീസുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന് ഒന്‍പത് ശതമാനം വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടല്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിവാര 300 സര്‍വീസുകളില്‍ നിന്ന് ഇത് 326 ആയി ഉയര്‍ത്തും.

അബുദാബി(66), ഷാര്‍ജ(56), ദമാം (28), കുവൈറ്റ് (24), മാലി(24), ദുബായ്(22), മസ്‌കറ്റ്(22), ക്വലാലംപൂര്‍ (22), ദോഹ(20), സിംഗപൂര്‍(14), ബഹ്റൈന്‍(10), കൊളംബോ(08), റിയാദ്(06), ഹനിമാധു(04) എന്നിവയാണ് പ്രധാന അന്താരാഷ്‌ട്ര സര്‍വീസുകള്‍. ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകള്‍ 35 ശതമാനം വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടന്നത്. ഇതില്‍ 300 നിന്ന് 406 പ്രതിവാര സര്‍വീസുകളായി ഉയര്‍ത്തുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാന സര്‍വീസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

