ആലപ്പുഴയ്ക്ക് അഭിമാനമായ ആശാ ഭോസ്ലെയും ലത മങ്കേഷ്കറും; ഗായികമാരുടെ മലയാള ഗാനങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെ കഥ
സ്വയംവര ശുഭദിന മംഗളങ്ങൾ അനുമോദനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ, കദളി ചെങ്കദളി കൺകദളി പൂവേണോ തുടങ്ങിയ പാട്ടുകൾക്ക് വരികൾ രചിച്ചത് ആലപ്പുഴക്കാരായ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണനും വയലാർ രാമവർമയുമാണ്.
Published : April 14, 2026 at 6:00 PM IST
ആലപ്പുഴ: ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ, ലത മങ്കേഷ്കറും സഹോദരി ആശാ ഭോസ്ലെയും. ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഈ ഗാനകോകിലങ്ങൾക്ക് മലയാളവുമായി ഒരു അപൂർവ ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ചെന്നെത്തുന്നത് ആലപ്പുഴയുടെ മണ്ണിലേക്കാണ്.
മലയാള സിനിമയിൽ ഒരേയൊരു ഗാനം വീതം പാടിയിട്ടുള്ള ലതയും ആശയും അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ വരികൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആലപ്പുഴയുടെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രപരമായ നിയോഗം.
1977 ൽ ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സുജാത എന്ന ചിത്രത്തിൽ "സ്വയംവര ശുഭദിന മംഗളങ്ങൾ, അനുമോദനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ" എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചത് ആശാ ഭോസ്ലെ ആണെങ്കിൽ ഗാനത്തിൻ്റെ രചന മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. ഇതിന് ഈണമിട്ടത് രവീന്ദ്ര ജെയിനും.
അതേസമയം, 1973 ൽ കെഎസ് സേതുമാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചുക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ ലത മങ്കേഷ്കർ ആലപിച്ച "കദളി ചെങ്കദളി കൺകദളി പൂവേണോ...." എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനം ജനങ്ങൾ ഇന്നും മറക്കാത്ത പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ ഗാനം എഴുതിയത് ചേർത്തല, വയലാർ സ്വദേശിയായ അനശ്വര ഗാനരചയിതാവ് വയലാർ രാമവർമയും. ഇതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തത് ജി ദേവരാജനും. ലത മങ്കേഷ്കർ മലയാളത്തിൽ പാടി നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആശാ ഭോസ്ലെ മലയാളത്തിൽ പാടിയത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ് ആലപ്പുഴയുടെ അഭിമാനം.
ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച സ്വരമാധുരി
ഭാഷയ്ക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ഗായികമാരായിരുന്നു ആശ ഭോസ്ലെയും ലത മങ്കേഷ്കറും. ഇതിന് തെളിവായിരുന്നു 'സ്വയംവര ശുഭദിന മംഗളങ്ങൾ','കദളി ചെങ്കദളി കൺകദളി പൂവേണോ' എന്നീ ഗാനങ്ങൾ. ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ ആലാപനത്തിലെ വൈവിധ്യവും ഭാവസാന്ദ്രതയും ഗാനത്തെ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. കെ പി ഉമ്മർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ താരനിര അണിനിരന്ന ഈ ചിത്രം ആശയുടെ ശബ്ദമാധുരികൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഹിന്ദി, മറാഠി തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷകളിൽ ആശ ഭോസ്ലെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. ഗസലുകൾക്കൊണ്ടും പ്രണയഗാനങ്ങൾക്കൊണ്ടും ആരാധകരുടെ മനസിൽ നേടിയെടുത്ത സ്ഥാനം ചെറുതല്ല. ഒപ്പം ലത മങ്കേഷ്ക്കറും. ചുരാലിയ ഹേ തുമ്നേ ജൊ ദിൽകോ, അഭി നാ ജാവോ ഛോഡ് കർ, ദിൽ ചീസ് ക്യാഹെ, ഇൻ ആഘോകി മസ്തി കെ, ദം മരോ ദം എന്നിങ്ങനെ എന്നെന്നും ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി ഗാനങ്ങൾ ആശാ ഭോസ്ലെ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതോടൊപ്പം ലഗ് ജാ ഗലേ, രഹേ നാ രഹേ ഹം, പിയാ തോസെ നേനാ, ലുക്കാ ചുപ്പി.. എന്നിങ്ങനെ സ്മരണകളിൽ ഓളം തല്ലുന്നു ലത മങ്കേഷ്കറുടെ ഗാനങ്ങളും. കാലയനവികയ്ക്കപ്പുറവും മങ്ങാത്ത അനശ്വ സംഭാവനകളാണ് ഈ ഗായികമാർ സംഗീത ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്.
Also Read: ഇനി പെണ്കുട്ടികളുടെ കഥ; "വാഴ 3- ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ് ഗേൾസ്" പ്രഖ്യാപിച്ച് വിപിന് ദാസ്