സര്ക്കാരിന് താത്കാലിക ആശ്വാസം; മലയിടംതുരുത്ത് കോളനിയിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് രണ്ടാഴ്ച സാവകാശം നല്കി ഹൈക്കോടതി
Published : May 25, 2026 at 11:53 AM IST
എറണാകുളം: കനത്ത ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ച എറണാകുളം കിഴക്കമ്പലം മലയിടംതുരുത്ത് 'ഉന്നതി' (പരിയാത്തുകാവ്) കോളനിയിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസം. കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ സാവകാശം സര്ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചു.
കോളനിയിലെ ദളിത് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തിയാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് താത്കാലികമായി സാവകാശം അനുവദിച്ചത്. അതേസമയം, വിധി ഏതുവിധേനയും നടപ്പാക്കണമെന്നും കുടിയൊഴിപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതി അന്തിമമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയും താമസക്കാരുടെ ദയനീയ സാഹചര്യവും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് കോടതി സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തത്. 'ഉന്നതി' കോളനിയിലെ ഏഴ് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത നിയമപോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോള് നടക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുമായുള്ള ഏതാണ്ട് 60 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഭൂമി തർക്കമാണ് മലയിടംതുരുത്തിലെ 2 ഏക്കർ 65 സെൻ്റ് ഭൂമിയെച്ചൊല്ലി നിലനിൽക്കുന്നത്.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ദളിത് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇതാദ്യമായല്ല മലയിടംതുരുത്ത് ഇത്തരം ഒരു സംഘർഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇവിടെയെത്തുന്നത് ഇത് 15-ാമത്തെ തവണയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ഇഞ്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷിയിറക്കി ജീവിച്ച ഈ ഭൂമി പുറമ്പോക്കാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ വാദം.
സംഘർഷഭരിതമായ പ്രതിഷേധവും പൊലീസ് നടപടിയും
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയതോടെ മലയിടംതുരുത്ത് യുദ്ധക്കളമായി മാറി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള താമസക്കാർ കനത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങി. ഒഴിപ്പിക്കൽ തടയാൻ സമരസമിതി എന്ത് വിലകൊടുത്തും ശ്രമിച്ചതോടെ പൊലീസും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഉരസലുകൾ ഉണ്ടായി. സംഘർഷത്തിൽ പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കൈക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് സി.പി.എം നേതാക്കളും താമസക്കാരും ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെയും വിഷയം ഒരു കടുത്ത മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയായി വളർന്നതോടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് കോടതിയോട് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്കായി കൂടുതൽ സാവകാശം തേടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
തുടർന്ന്, സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച സംസ്ഥാന മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ താമസക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും കോടതിയോട് കൂടുതൽ സമയം തേടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമപരമായ നൂലാമാലകളും അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലകളും നിലനിൽക്കെത്തന്നെ, ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വക്കീലന്മാർ ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ ദയനീയ സാഹചര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കേസിന്റെ മെറിറ്റും സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതോടെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളിൽ താൽക്കാലികമായി സാവകാശം അനുവദിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായത്.
