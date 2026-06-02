മലയിടം തുരുത്ത് നിവാസികളെ കൈയൊഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
കോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം 14 തവണ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്കായി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ തടഞ്ഞു.
Published : June 2, 2026 at 1:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലയിടം തുരുത്ത് നിവാസികളെ സർക്കാർ കൈയൊഴിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. വി പി സജീന്ദ്രൻ്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് സഭയിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇവരെ കുടിയിറക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഭൂമി വാങ്ങി വീട് നിർമിച്ചു നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം. കോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം 14 തവണ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്കായി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ തടഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ, വി പി സജീന്ദ്രൻ എംഎൽഎ എന്നിവരെ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതിനുപുറമെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം ഹൈക്കോടതിയോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും കൃത്യമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അർഹമായതും സമയബന്ധിതവുമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. പൊതുതാത്പര്യം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുക.
മലയിടം തുരുത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരുവിധ അതിക്രമവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല സഭയെ അറിയിച്ചു. പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നാടകീയമായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ സമയോചിതമായി പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സമരക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് നേരിയ പരിക്കേറ്റത്.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പരമാവധി ആത്മസംയമനം പാലിക്കാനും സമരസ്ഥലത്തുനിന്ന് പിന്മാറാനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് സർക്കാർ എക്കാലവും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രിമാർ ആവർത്തിച്ചു. സഭയിലുന്നയിച്ച എല്ലാ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണം പൂർത്തിയായി
സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി കെ എം ഷാജി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഏകോപനത്തിനായി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാർഡ് തലത്തിൽ ശുചിത്വ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും വീടുകളിലെ കിണറുകളും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തു. പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനും കൊതുക് നശീകരണത്തിനും പ്രത്യേക കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അടിയന്തര നീക്കം.
കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പൂർത്തിയാക്കും. പകർച്ചപ്പനി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി എന്നിവ പടർന്നുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നും പരിസര ശുചിത്വം പരമാവധി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കർശന മാർഗരേഖയുണ്ട്.
മാലിന്യ സംസ്കരണം കുറ്റമറ്റതും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി നേരിടുന്ന സുപ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിൽ ബോധവത്കരണം ഊർജിതമാക്കും. ഇതിനായി സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ആശാ വർക്കർമാരുടെയും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെയും സേവനം പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
