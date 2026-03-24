'അവസാന കോൾ ഫെബ്രുവരി 27ന്'; ഇറാനിൽ 2 മലയാളി കപ്പൽ ജീവനക്കാരെ കാണാനില്ല, ആശങ്കയോടെ കുടുംബം

അർക്കസ് കപ്പൽ ജീവനക്കാരായ ഫർഹാനും ജെറിനുമാണ് കുടുങ്ങിയത്. ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയില്ല. നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് കുടുംബം.

IRAN SHIP MISSING CASE KERALA YOUTHS CREW MEMBERS MISSING IRANIAN SHIP
Farhan T U (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 11:27 AM IST

വയനാട്: ഇറാനിൽ വാണിജ്യ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കളെ ഒരു മാസമായി കാണാനില്ല. ട്രിം ഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെൻ്റിന് കീഴിലുള്ള അർക്കസ് എന്ന കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരായ വയനാട് മാനന്തവാടി സ്വദേശി ഫദൂഷ ഫർഹാൻ ടിയു, ഇടുക്കി സ്വദേശി ജെറിൻ ജോസഫ് എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരെയുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം തുടരുന്നതിനാൽ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയിൽ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

അവസാന ഫോൺവിളി ഫെബ്രുവരിയിൽ

ഫെബ്രുവരി 27നാണ് ഫർഹാൻ അവസാനമായി നാട്ടിലേക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ചത്. ഇറാനിലെയും ഇസ്രയേലിലെയും സംഘർഷാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെയുണ്ടായ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും സാങ്കേതിക തടസങ്ങളും കാരണം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന് ഫർഹാൻ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു.

മലയാളി യുവാക്കളെ കാണാതായിട്ട് ഒരു മാസം; അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണമാകും വിവരമൊന്നും ലഭിക്കാത്തതെന്നാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബം കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ആഴ്‌ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും മകനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാത്തത് മാതാപിതാക്കളെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. കാണാതാകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നിരന്തരം വീട്ടുകാരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഫർഹാൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുമായിരുന്നു. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഭക്ഷണത്തിനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ളതായി അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഫർഹാൻ്റെ മാതാവ് റൈഹിയാനത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

നടപടിയില്ലാതെ അധികൃതർ

മർച്ചൻ്റ് നേവി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഫർഹാൻ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇറാനിലേക്ക് പോയത്. 2023 ജൂലൈയിലാണ് 20കാരനായ ഫർഹാൻ കപ്പലിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നത്. ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും വിവരമൊന്നും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രി, എംപി, നോർക്ക എന്നിവർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി. എന്നാൽ ഇതുവരെ കാര്യമായ യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. പരാതി നൽകി ആഴ്‌ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കൃത്യമായൊരു മറുപടിയും ലഭിക്കാത്തത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശങ്ക വീണ്ടും വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

സർക്കാർ ഇടപെടണം

ഇറാനിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഇരുവരെയും സുരക്ഷിതരായി നാട്ടിലെത്തിക്കണം എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വഴി ഇറാനിയൻ അധികൃതരുമായി നയതന്ത്ര തലത്തിൽ സംസാരിച്ച് അവിടെയുള്ള കപ്പൽ ജീവനക്കാരായ മലയാളികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിവരങ്ങളെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കാൻ തയാറാകണം. വാണിജ്യ കപ്പൽ കമ്പനിയായ ട്രിം ഷിപ്പ് മാനേജ്‌മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ തേടണമെന്നും അഭ്യർഥനയുണ്ട്. അന്യനാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ. സുരക്ഷിതരായി ഇരുവർക്കും ഉടൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രാർഥനയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും.

