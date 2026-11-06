ബെംഗളൂരുവിലെ മലയാളി യുവാവിൻ്റെ കൊലപാതകം; കിരണിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു
നവംബർ നാലിനാണ് കിരൺ കൊല്ലപ്പെട്ടുന്നത്. മകളെ പ്രണയിച്ചതിന് പിതാവ് അടിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പെൺസുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആനന്ദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയതിരുന്നു.
Published : November 6, 2026 at 2:52 PM IST
പാലക്കാട്: ബെംഗളൂരുവിൽ ക്രൂരമായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ട പട്ടാമ്പി തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശി കിരണിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരം അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. നാടിനെ ഒന്നടങ്കം ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ കിരണിന് അന്ത്യാഞ്ജലിയർപ്പിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സന്നിഹിതരായി.
പട്ടാമ്പി എംഎൽഎ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ, തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജമീല, വിവിധ പൊതുപ്രവർത്തകർ, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ വീട്ടിലെത്തി അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു. രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി മൃതദേഹം ഷൊർണൂർ ശാന്തിതീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 22 വയസുകാരനായ കിരണിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ചെമ്പ്ര ഗ്രാമത്തെ വലിയ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ബെംഗളൂരുവിലെ യെലഹങ്കയിൽ സ്വീറ്റ് കോൺ യന്ത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു കിരൺ. ഇതിനിടെ ഫാക്ടറി ഉടമയും തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുമായ ആനന്ദ് രാജിൻ്റെ മകളുമായി കിരൺ പ്രണയത്തിലായി. എന്നാൽ ഈ ബന്ധം ആനന്ദ് എതിർക്കുകയായിരുന്നു.
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മൈസൂരുവില് പഠിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടി ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് അവധിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മകളെയും കിരണിനെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ട ആനന്ദ്, മകളെ ബന്ധു വീട്ടിലാക്കിയ ശേഷം ബാറ്റും പൈപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കിരണിനെ ക്രൂരമായി മര്ദിക്കുകയായിരുന്നു. അടിവയറ്റില് ശക്തമായ ചവിട്ടേറ്റ കിരണ് കുഴഞ്ഞ് വീണപ്പോള് ആനന്ദ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയില് കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചത്. എന്നാല് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും കിരണ് മരിച്ചിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ഫാക്ടറി ഉടമ ആനന്ദ് രാജിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൊലപാതകം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന സൂചനകൾ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു.
കിരണിൻ്റെ സഹോദരനും ഇതേ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനുമായ ഋത്വിക്കിനെ ജോലി ആവശ്യത്തിനെന്ന പേരിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് അയച്ചതായും തുടർന്ന് കിരണിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമണം നടത്തിയതായുമാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കിരണിനെ ഒരു വീട്ടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുപയോഗിച്ച് മർദിച്ചു എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനന്ദ് പുറമേ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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