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കാലിഫോർണിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി യുവതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ ദാരുണ സംഭവം കാലിഫോർണിയയിൽ അരങ്ങേറിയത്

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അഞ്ജന, അനില ബേബി, അനു മേരി മാത്യു, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 11:56 AM IST

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എറണാകുളം: അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ ക്രൂരമർദനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് മലയാളി യുവതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നെടുമ്പാശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു. തൃശൂർ മുടിക്കോട് സ്വദേശി അഞ്ജന ഹരി (35), തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരം സ്വദേശി ആൻമേരി മാത്യു (35) എന്നിവരുടെ ഭൗതികശരീരങ്ങളാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെ ജന്മനാട്ടിലെത്തിച്ചത്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ എമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. വിദേശത്ത് ഉപരിപഠനത്തിനും തൊഴിലിനുമായി പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ഇരു കുടുംബങ്ങളെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി. ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 28ലെ ക്രൂരകൊലപാതകം
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ ദാരുണ സംഭവം കാലിഫോർണിയയിൽ അരങ്ങേറിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതികളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കോട്ടയം മൂന്നിലവ് സ്വദേശിനിയുമായ അനില ബേബിയാണ് (32) ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. സാൻഹോസെയിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ വച്ച് ആൻമേരിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മിൽപിറ്റാസിൽ വച്ച് അഞ്ജനയെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. ഉപരിപഠനത്തിനും തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ ഇവർ അവിടെവച്ചാണ് അനിലയുമായി സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സൗഹൃദം ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല.

പ്രതിയെ ക്രൂരമായ കൃത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കാലിഫോർണിയ പൊലീസ് വൈകാതെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കൊലപാതകത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കസ്റ്റഡിയിലായ അനില ബേബി നിലവിൽ സാന്താ ക്ലാര കൗണ്ടി ജയിലിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട പ്രതിക്കെതിരെ അമേരിക്കൻ കോടതിയിൽനിന്ന് കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബന്ധുക്കളും പ്രവാസി സമൂഹവും. അമേരിക്കയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തെയാകെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളും സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളും
കാലിഫോർണിയയിലെ നിയമനടപടികളും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സങ്കീർണമായ നയതന്ത്ര പ്രക്രിയകളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് ഭൗതികശരീരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഒരു മാസത്തോളം വൈകിയത്. പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയും സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെയും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും സജീവമായ ഇടപെടലുകൾക്കൊടുവിലാണ് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുകിട്ടിയത്. കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയതും നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സും കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

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വിമാനത്താവളത്തിലെ നടപടികൾക്ക് ശേഷം അഞ്ജനയുടെ മൃതദേഹം ഭർത്താവിൻ്റെ നാടായ പീച്ചിയിലെ വീട്ടിലേക്കും തുടർന്ന് തൃശൂർ മുടിക്കോട്ടെ വസതിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി. ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയ ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കാരം നടക്കും. ആൻമേരി മാത്യുവിൻ്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് ജേക്കബിൻ്റെ നാടായ കോട്ടയം കുറിച്ചി പള്ളത്തറ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇടവകപ്പള്ളിയായ പള്ളം ബുക്കാന സെൻ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിലാണ് സംസ്കാരം നടക്കുക. പ്രവാസി സമൂഹവും ജന്മനാടും ഒരേപോലെ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിലാണ്.

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