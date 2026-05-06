ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി യുവതിയെ അടിച്ചുകൊന്നു; ക്രൂരമർദനം ഡോഗ് ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ
Published : May 6, 2026 at 6:24 AM IST
തൃശൂർ: ബെംഗളൂരുവിൽ തെരുവുനായ്ക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ ജോലിക്കെത്തിയ മലയാളി യുവതി മർദനമേറ്റു മരിച്ചു. തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ 47കാരി സുനിതയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഷെൽട്ടർ ഹോം നടത്തിയിരുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി ദീപക് കൃഷ്ണയാണ് ഇവരെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്.
ലൈംഗികാതിക്രമം ചെറുത്തതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ് എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുനിതയുടെ ഭർത്താവ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതി ദീപക് കൃഷ്ണ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ്.
തളിക്കുളത്തെ വീട്ടിൽ 160 തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്നവരാണ് സുനിതയും ഭർത്താവും. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം ജോലികളിൽ ഇവർക്ക് മുൻപരിചയവുമുണ്ടായിരുന്നു. ബെംഗളൂരു സുലിബെലെയിൽ ദീപക് നടത്തുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞാണ് യുവതി താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മാസം 40,000 രൂപ ശമ്പളം നൽകാമെന്ന് ഇയാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 17നാണ് ഇവർ ജോലിക്കായി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയത്.
ക്രൂരമർദനം ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ
വിജനമായ പറമ്പിന് നടുവിലെ ചെറിയൊരു വീട്ടിലായിരുന്നു നായ്ക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 16 നായ്ക്കളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് രണ്ട് യുവതികളും സുനിതയ്ക്കൊപ്പം ജീവനക്കാരായി എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപക് ഇവരോട് മോശമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാതായതോടെ ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് മെയ് മൂന്നിന് വൈകിട്ട് യുവതികൾ ദീപക്കിനെ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് പ്രതി യുവതികളെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്.
അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുനിതയെ പ്രതി നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് നിലത്തുവീണ യുവതിയുടെ തലയിൽ പലവട്ടം ചവിട്ടി. മുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് തല ഭിത്തിയിൽ ഇടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രൂരമായ മർദനത്തിൽ സുനിത അബോധാവസ്ഥയിലായി.
പൊലീസിനെയും പൂട്ടിയിട്ട് പ്രതി
അബോധാവസ്ഥയിലായ സുനിതയെയും തടയാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റ് രണ്ട് യുവതികളെയും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം ദീപക് പുറത്തുപോയി. തുടർന്ന് രഹസ്യമായി യുവതികൾ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. അന്വേഷിച്ചെത്തിയ രണ്ട് പൊലീസുകാർ മുറി തുറന്ന് ഇവരെ പുറത്തിറക്കി. ഇതിനിടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ദീപക് കർണാടക പൊലീസുകാരെയും യുവതികളെയും മുറിക്കുള്ളിലാക്കി പുറത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു പൂട്ടിട്ട് വീണ്ടും പൂട്ടിയിടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കൂടുതൽ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പൊലീസുകാരെ അടക്കം മോചിപ്പിച്ചത്.
ഉടൻ തന്നെ സുനിതയെ ബെംഗളൂരുവിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകി. ആരോഗ്യനില ദിനംപ്രതി ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് വെൻ്റിലേറ്റർ സൗകര്യമുള്ള ആംബുലൻസിൽ തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെ ദിവസങ്ങളോളം വെൻ്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
യുവതിയെ താൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാമെന്നും ദീപക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സന്ദേശം സുനിതയുടെ ഭർത്താവ് പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതക കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന കർണാടക പൊലീസ് തൃശൂരിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.
ചെങ്ങന്നൂർ കാരണവർ വധക്കേസ് പ്രതിയായ ഷെറിനൊപ്പം മുൻപ് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് സുനിത. ഷെറിന് ജയിലിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന വിഐപി പരിഗണനയെക്കുറിച്ച് ഇവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് അടക്കം വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഒളിവിലായ പ്രതി ദീപക്കിനായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
