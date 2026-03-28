ഒറ്റയ്ക്ക് മണാലി ട്രെക്കിങ്, ഒടുവിൽ മഞ്ഞിൽ കുരുങ്ങി മലപ്പുറം സ്വദേശി; അതിസാഹസികമായി രക്ഷിച്ച് പൊലീസ്

ബിയാസ് കുണ്ടിലേക്ക് പോയ അർഷാദാണ് (20) അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നടക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പൊലീസ് തോളിലേറ്റിയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. യുവാവിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. സന്ദർശകർക്ക് പൊലീസ് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 28, 2026 at 1:50 PM IST

ഷിംല: ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ മണാലിയിൽ മഞ്ഞിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി യുവാവിന് പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടലിലൂടെ രക്ഷപ്പെടൽ. ഒറ്റയ്‌ക്ക് ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയ മലപ്പുറം സ്വദേശി അർഷാദ് നരിക്കോട്ട് മേച്ചേരിയെയാണ് (20) അതിസാഹസികമായി പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കാലുകൾ മഞ്ഞിൽ ഉറച്ചുപോയതിനാൽ നടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന യുവാവിനെ പൊലീസ് ചുമലിലേറ്റിയാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.

കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ബിയാസ് കുണ്ടിലേക്ക് അർഷാദ് തനിയെ ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയത്. മണാലിയിൽ എത്തിയ സമയം പ്രദേശത്ത് മഞ്ഞുവീഴ്‌ച അതിശക്തമായിരുന്നു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഒരടിപോലും മുൻപോട്ട് പോകാനാവാതെ യുവാവ് മഞ്ഞിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു.

ഷൂസ് മഞ്ഞിൽ നനഞ്ഞതിനാൽ

ഷൂസ് മഞ്ഞിൽ നനഞ്ഞതിനാൽ മുൻപോട്ട് നടക്കാനോ തിരികെ വരാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായി. ഇതോടെ അർഷാദ് തന്നെയാണ് വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മണാലി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവാവിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

രക്ഷകരായി പൊലീസ് സംഘം

അടൽ ടണൽ റോഹ്‌താങ്ങിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്‌ ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ രാജ്‌ കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ബിയാസ്‌ കുണ്ടിലെത്തി യുവാവിനെ രക്ഷിച്ചത്. പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ധുന്ധി പാലത്തിന് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ പൂർണമായും മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇവിടെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ അവശനായി യുവാവ് കിടക്കുന്നത് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉടൻതന്നെ സബ്‌ ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ രാജ്‌ കുമാറും സംഘവും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ദുർഘടമായ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ യുവാവിനെ പൊലീസ് തോളിലേറ്റി താഴെയെത്തിച്ചു. പ്രദേശത്തെ അതിശൈത്യവും മോശം കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും പൊലീസിൻ്റെ അക്ഷീണ പ്രയത്നമാണ് മലയാളി യുവാവിന് തുണയായത്.

ജാഗ്രത നിർദേശം

ഹിമാചൽപ്രദേശിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രെക്കിങ്ങിന് എത്തുന്നവർ കർശനമായ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ വേണം യാത്രകൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണം. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളോ ഗൈഡുകളുടെ സഹായമോ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ദുർഘടമായ പാതകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിനോദസഞ്ചാരികൾ എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പുകളായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൈയിൽ കരുതണം.

വിനോദസഞ്ചാരികൾ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് വരുംദിവസങ്ങളിൽ ബോധവത്‌കരണം ശക്തമാക്കാനും പൊലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ യുവാവിനെ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് തോളിലേറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവെച്ചും സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ട പൊലീസിൻ്റെ മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവർത്തിയെ നിരവധി പേരാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്.

