Published : October 21, 2025 at 7:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന കായിക മേളയിൽ ദുബായ്ക്കാർക്ക് എന്ത് കാര്യം...? അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വരട്ടെ ദുബായ് മലയാളികൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന് വിദ്യാർഥികളുണ്ട്. അവർക്കും ഇനി കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാം.
20,000-ത്തോളം പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ മത്സരിക്കാനായാണ് യുഎഇയിലെ അഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ കടൽ കടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ബാഡ്മിൻ്റൺ, അത്ലറ്റിക്സ് ഇനങ്ങളിലാണ് ഈ കായിക താരങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കുക.
മന്ത്രിയുടെ മധുര സ്വീകരണം
യുഎഇയിൽ കേരള സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നേരിട്ടെത്തി മധുരം നൽകി സ്വീകരിച്ചു. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 20) രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് തമ്പാനൂരുള്ള കെടിഡിസിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈത്രം ഹോട്ടലിലാണ് താമസം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പരിശീലനത്തിന് കുറച്ചു സമയം മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും, ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ദുബായിലെ നിംസ് സ്കൂൾ, ഗൾഫ് മോഡൽ സ്കൂൾ, ഫുജൈറയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ, അബുദാബിയിലെ ദി മോഡൽ സ്കൂൾ, ഉമ്മുൽ ഖ്വയ്നിലെ ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്നീ അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളാണ് നാളെ മുതൽ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുക.
യുവജനോത്സവത്തിലും അവസരം തേടി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ അവസരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് യുഎഇ വിദ്യാർഥികൾ. ഇതേ മാതൃകയിൽ, സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിലും ഗൾഫ് മലയാളി വിദ്യാർഥികളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊപ്പമെത്തിയ ദുബായ് നിംസ് സ്കൂളിലെ കായിക്കാധ്യാപിക ഹഫ്സി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതു പരിഗണിക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ. അതേസമയം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
കേരളത്തിലെ സബ് ജില്ലാ, ജില്ലാ മത്സരങ്ങൾക്ക് സമാനമായി യുഎഇയിൽ സോണൽ തിരിച്ചുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കുട്ടികളുടെ യാത്ര, താമസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ അതത് സ്കൂളുകളാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നും കായിക അധ്യാപിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്കൂള് കായിക മേളയ്ക്ക് തുടക്കം
ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയും മുന് ദേശീയ ഫുട്ബോള് താരം ഐ എം വിജയനും ചേര്ന്ന് ദീപശിഖ തെളിച്ചു. ചെണ്ട, വാദ്യ മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയിൽ കായിക താരങ്ങളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഭാവത്തില് മന്ത്രി ധനമന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര കായിക മേളയ്ക്ക് തിരിതെളിച്ചു. ഒക്ടോബർ 28 വരെയാണ്കായിക മേള.
