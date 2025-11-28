ETV Bharat / state

പ്രപഞ്ച സൃഷ്‌ടിയുടെ രഹസ്യം തേടിയ മലപ്പുറത്തുകാരി; സ്വന്തം പേരില്‍ ഭീമൻ വാതകമേഘം, 'രഹനാസ് ജവാലമ്പ്ര' അഥവാ 'രാജാവ്'

മലപ്പുറം ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനിയാണ് ഡോ. രഹന പയ്യശ്ശേരി. പ്രപഞ്ച സൃഷ്‌ടിയുടെ അത്ഭുത രഹസ്യങ്ങള്‍ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ യുവ ശാസ്‌ത്രജ്ഞ. കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭീമൻ വാതകമേഘം.

DR RAHNA PAYYASSERI DR RAHNA PAYYASSERI NEBULA RAJAV MALAPPURAM NATIVE SCIENTIST DRRAHNA ഡോ രഹന പയ്യശ്ശേരി
Dr Rahna Payyasseri (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം : കുന്നോളം സ്വപ്‌നം കാണണം, എന്നാല്‍ കുന്നിക്കുരുവോളമെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. വെറുതേ സ്വപ്‌നം കണ്ടാല്‍ മാത്രം പോരല്ലോ. അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം. ചിലപ്പോള്‍ കഠിനാധ്വാനം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നേക്കാം. ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്‌നം, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്‌ട്രപതി എപിജെ അബ്‌ദുല്‍ കലാം പറഞ്ഞതോർമയില്ലേ. സ്വ്‌നങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്‌കരിച്ച ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ചുങ്കത്തറയിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്ന ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്‌ടിയുടെ അത്ഭുത രഹസ്യങ്ങളാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ കോണില്‍ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീമൻ നെബുലയെ (വാതകമേഘം) കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനിയായ ഡോ. രഹന പയ്യശ്ശേരി.

DR RAHNA PAYYASSERI DR RAHNA PAYYASSERI NEBULA RAJAV MALAPPURAM NATIVE SCIENTIST DRRAHNA ഡോ രഹന പയ്യശ്ശേരി
ഡോ.രഹന പയ്യശ്ശേരി (ETV Bharat)

സ്പെയിനിലെ സി.ഇ.എഫ്.സി.എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഈ മലയാളി പോസ്റ്റ് ഡോക്‌ടറൽ ഫെലോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കണ്ടെത്തിയ നെബുലയ്‌ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് 'രാജാവ്' (രഹനാസ് ജവാലമ്പ്ര) എന്നാണ്. രഹനയുടെ പേരിലെ 'ര'യും പഠനം നടത്തിയ ജവാലമ്പ്ര ഒബ്‌സർവേറ്ററിയുടെ 'ജ'യും ചേർത്താണ് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

'ഇനോർമസ്‌ ലൈമാൻ ആൽഫ നെബുല' എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന, പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന ഭീമൻ നെബുലയാണിത്. പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇന്നുള്ളതിന്‍റെ 20 ശതമാനം മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ, അതായത് 1100 കോടി പ്രകാശവർഷം മുമ്പുള്ള കാഴ്‌ചയാണിത്.

DR RAHNA PAYYASSERI DR RAHNA PAYYASSERI NEBULA RAJAV MALAPPURAM NATIVE SCIENTIST DRRAHNA ഡോ രഹന പയ്യശ്ശേരി
ഡോ.രഹന പയ്യശ്ശേരി (ETV Bharat)

നമ്മുടെ താരാപഥമായ ക്ഷീര പഥത്തിൻ്റെ നാലിരട്ടി വിസ്‌തൃതി ഉണ്ട് രാജാവിന്. ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും കൂടാതെ, ലോഹ സമ്പുഷ്‌ടമായ വാതകങ്ങളും ഇതിലുണ്ടെന്ന് രഹനയും സംഘവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജവാലമ്പ്ര ആസ്ട്രോഫിസിക്കൽ ഒബ്‌സർവേറ്ററിയിലെ അത്യാധുനിക ടെലസ്കോപ്പുകൾ നൽകിയ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്‌താണ് രഹന ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. സ്പെയിൻ, ബ്രസീൽ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ 32 ഗവേഷകരാണ് രഹനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രസംഘത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയ കഥയാണ് രഹനയുടേത്. ചുങ്കത്തറ മാർത്തോമ കോളജിലെ ബിരുദ പഠനത്തിനുശേഷം കോട്ടയം എം.ജി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ് ട്രോഫിസിക്‌സിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്.ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി. ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്‌സർവേറ്ററിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് രഹന സ്പെയിനിലെത്തുന്നത്. ചുങ്കത്തറ തച്ചംകോട് പയ്യശ്ശേരി തണ്ടുപാക്കൽ ഉസ്‌മാന്‍റെയും റംലത്തിൻ്റെയും മകളാണ് ഈ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞ.

DR RAHNA PAYYASSERI DR RAHNA PAYYASSERI NEBULA RAJAV MALAPPURAM NATIVE SCIENTIST DRRAHNA ഡോ രഹന പയ്യശ്ശേരി
കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത (ETV Bharat)

രാജാവ് നെബുലയെ കുറിച്ച് അല്‍പം കൂടി...

രാജാവ് നെബുലയുടെ വലിയ പ്രകാശത്തിന് പിന്നില്‍ ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഫോട്ടോഅയോണൈസേഷൻ (Photoionization) ആണ്. സമീപത്തുള്ള ക്വാസാറുകളിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രമായ വികിരണങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും, തന്മൂലം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലോക്‌ട്രോൺ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ, വാതകത്തിൽ നിന്നും ലൈമൻ-ആൽഫ പ്രകാശം ബഹിർഗമിക്കാൻ കാരണമാവുന്നു.

രണ്ടാമത്തേത് ക്വാകാസാർ ബഹിർഗമനം (Quasar Outflows) ആണ്. ക്വാസാറുകളുടെ സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക്‌ഹോള്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളുടെയും ഊർജത്തിന്‍റെയും അതിശക്തമായ പ്രവാഹങ്ങളാണ് ക്വാസാർ ബഹിർഗമനങ്ങൾ.

DR RAHNA PAYYASSERI DR RAHNA PAYYASSERI NEBULA RAJAV MALAPPURAM NATIVE SCIENTIST DRRAHNA ഡോ രഹന പയ്യശ്ശേരി
കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത (ETV Bharat)

എന്താണ് ലൈമാൻ-ആൽഫ (Lyman-Alpha) എമിഷൻ?

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രകാശമാണ് ലൈമാൻ-ആൽഫ എമിഷൻ. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ഇലേക്‌ട്രോൺ ഉയർന്ന ഊർജ നിലയിൽ നിന്ന് അതിന്‍റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍, 'ലൈമാൻ-ആൽഫ' എന്നറിയെപ്പടുന്ന അൾടാവയലറ്റ് പ്രകാശത്തിന്‍റെ ഒരു ഫോട്ടോണ്‍ (പ്രകാശകണിക) പുറത്തുവരുന്നു.

DR RAHNA PAYYASSERI DR RAHNA PAYYASSERI NEBULA RAJAV MALAPPURAM NATIVE SCIENTIST DRRAHNA ഡോ രഹന പയ്യശ്ശേരി
ഡോ.രഹന പയ്യശ്ശേരി (ETV Bharat)

വർണരാജിയിൽ അൾടാവയലറ്റ് ഭാഗത്തായതിനാൽ ഈ പ്രകാശം നഗ്നേനത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ടെലിസ്‌കോപ്പുകള്‍ കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാശവർഷം അകലെ നിന്ന് പോലും ഇത് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുമ്പോള്‍ ഈ അള്‍ട്രാവയലറ്റ് പ്രകാശം കൂടിയ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഫലമായി ആയിരം കോടി വർഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് പുറപ്പെട്ടതാണെങ്കില്‍ പോലും ഒപ്‌റ്റിക്കല്‍ റേഞ്ചില്‍ ഇന്ന് ഈ വികിരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

Also Read: ഇടിവി ഭാരത് എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്: 'പരിശീലനം വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നെങ്കിലും ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരുന്നു': ആക്‌സിയം ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് ശുഭാംശു ശുക്ല

TAGGED:

DR RAHNA PAYYASSERI
DR RAHNA PAYYASSERI NEBULA RAJAV
MALAPPURAM NATIVE SCIENTIST DRRAHNA
ഡോ രഹന പയ്യശ്ശേരി
MASSIVE NEBULA RAJAV

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.