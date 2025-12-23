ETV Bharat / state

'പാട്ട് മൂളി ഞാന്‍ പോകവേ.. കേട്ട് നിന്നുവോ തോഴരേ നിങ്ങള്‍'; സുഗതകുമാരി ഓർമ്മയായിട്ട് അഞ്ചുവർഷം

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന ബോധേശ്വരന്‍റെയും വി കെ കാര്‍ത്യായനി അമ്മയുടെയും മകള്‍..

Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
മാതൃഭാഷയെയും മലയാളനാടിനെയും നെഞ്ചോടുചേര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാവുന്ന പേര്.. ഓര്‍മയിലും ഊര്‍ജംപകരുന്ന പോരാട്ട നായിക.. പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കവയിത്രി സുഗതകുമാരിയെ കുറിച്ചാണ്. മലായാളികളുടെ സ്വന്തം ടീച്ചറമ്മ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എഴുത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും മലയാളികളെ നിരന്തരം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരാളില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ.

ശവപുഷ്പങ്ങൾ... എനിക്കവ വേണ്ട. മരിച്ചവർക്ക് പൂക്കൾ വേണ്ട.

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി സ്നേഹം തരിക. അതുമാത്രംമതി

മരണ ശേഷം എന്തു വേണമെന്നും എന്തരുതെന്നും സുഗതകുമാരി ഒസ്യത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ഒരാൽമരം മതിയെന്നാണ് ടീച്ചർ എഴുതിയത്. മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ സുഗതകുമാരി ടീച്ചര്‍ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ച് വർഷം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മലയാളിയുടെ നാവിൽ ആ കവിതകളുടെ മധുരം വറ്റാതെ തുടരുകയാണ്. ഓർമ്മകളിൽ ഇന്നും മരിക്കാത്ത ടീച്ചറമ്മയ്‌ക്ക് ആയിരം റോസാപ്പൂക്കൾ...

സുഗതകുമാരി (facebook@sureshgopi)

നെഞ്ചില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിഞ്ഞ വരികള്‍, മലയാളി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവയ്‌ക്കും മരണമില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും സുപരിചിതയാണ് ടീച്ചര്‍. കവിതകളില്‍ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഒളിപ്പിച്ച തികഞ്ഞ കൃഷ്‌ണഭക്ത. ആദ്യ കവിത സമാഹാരം മുതല്‍ മരണാനന്തരം പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന കവിത വരെ പ്രതിഭയോട് അത്രകണ്ട് നീതി പുലര്‍ത്തിയവയാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ തുരന്ന് തുടങ്ങുന്ന വികസനങ്ങളെ തുറന്നെതിർത്ത ഒരു സ്‌ത്രീ.

എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ

1934ൽ തിരുവന്തപുരത്താണ് സുഗതകുമാരി ജനിച്ചത്. കവിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ആയിരുന്ന ബോധേശ്വരന്‍റെയും വി കെ കാര്‍ത്യായനി അമ്മയുടെയും മകള്‍. പത്‌മശ്രീ നേടിയ പ്രതിഭ. അച്ഛൻ്റെ പോരാട്ട ധൈര്യമാണ് സുഗതകുമാരിയെ ഇത്രയും വളർത്തിയത്. സൈലൻ്റ് വാലി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതോടെ കവയിത്രി എന്നതിലുപരി സമരനായികയായി മാറി. 2009ൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായി. കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സുഗതകമാരി.

സുഗതകുമാരി (special arrangement)

കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ തുടങ്ങിയ എഴുത്ത്. ആദ്യകാല കവിതകള്‍ പരിഹാസം ഭയന്ന് ആരെയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യമായി കവിത അച്ചടിച്ച് വന്നത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ് മാഗസിനില്‍. അതും മറ്റൊരു പേരില്‍. പതിയെ എഴുത്ത് വളര്‍ന്നു. സുഗതകുമാരി പുറത്തും കവിതകള്‍ എഴുതി തുടങ്ങി. വിവാഹ ശേഷം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്, അക്കാലത്തെ ദില്ലിയിലേക്ക്, ചേക്കേറി. ദില്ലി സുഗതകുമാരിക്ക് കവിത വിളയിക്കാന്‍ പറ്റിയ മണ്ണായിരുന്നു. മാതൃപൂജയും അത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിക്കയാലും ഒക്കെ പിറന്നത് ദില്ലിയിലാണ്. അതും ആശുപത്രി കിടക്കയില്‍ വച്ച്.

സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതകൾ മലയാളിയുടെ ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾക്ക് കൂട്ടുപോരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി. കവിതയുടെ പൂമ്പൊടിമണത്തോടൊപ്പം ആലാപന സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മധുരവും കലർന്നവയായിരുന്നു ആ കവിതകൾ. 1968 -ലെ പാതിരാപ്പൂക്കൾക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും, രാത്രിമഴയ്ക്ക് കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും സുഗതകുമാരിയെ തേടിയെത്തി. 1977 -ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രാത്രി മഴ എന്ന സമാഹാരത്തിലെ ശീർഷക കവിത ഏറെ ജനപ്രിയമായിരുന്നു.

അഭയം ഈ ടീച്ചറമ്മ

ഒരിക്കല്‍ സുഗതകുമാരി ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞു, 'നരക ദര്‍ശനമായിരുന്നു അത്' എന്ന്. കേരളത്തിലെ മനോരോഗ ആശുപത്രികളിലെ കാഴ്‌ചകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ടീച്ചര്‍ അന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊരു വഴിത്തിരിവായി. മനസ് കൈവിട്ടുപോയവര്‍ക്കായി എന്തെങ്കലും ചെയ്യണമെന്ന് അന്നേ ടീച്ചര്‍ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 1985ല്‍ 'അഭയ'യുടെ പിറവിയിലേക്ക് അതെത്തി.

SUGATHAKUMARI MALAYALAM POET SUGATHAKUMARI 5TH DEATH ANNIVERSARY SUGATHAKUMARI TEACHER LIFE
സുഗതകുമാരി (special arrangement)

മനോരോഗം ബാധിച്ചവര്‍ക്ക് വേണ്ടി, ആശുപത്രികളില്‍ അവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകള്‍ക്കെതിരെ തുറന്ന യുദ്ധം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ടീച്ചര്‍. ഒടുവില്‍ ആ യുദ്ധം വിജയിച്ചു. കേരളത്തിലെ മനോരോഗ ആശുപത്രികള്‍ ആതുരാലയങ്ങളായത് അങ്ങനെയാണ്.ആരോരുമില്ലാത്ത സ്‌ത്രീകളെയും കുടുംബവും സമൂഹവും ദൂരെപ്പാടകലെ നിര്‍ത്തിയവരെയും സുഗതകുമാരി ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി. അഭയയിലൂടെ അവര്‍ക്ക് തണലൊരുക്കി. അങ്ങനെ ടീച്ചറ'മ്മ' ആയി. വിവാദങ്ങളും ഇടക്കെപ്പോഴോ ടീച്ചറെയും പിടിമുറുക്കിയിരുന്നു.

