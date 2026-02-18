ETV Bharat / state

മലയാളത്തെയും മലയാളികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സൗജന്യ പഠനം; ശ്രദ്ധേയമായി പുതുച്ചേതിയിലെ മലയാളം മിഷൻ

ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികള്‍ക്ക് മാതൃഭാഷാ പഠനം നൽകുകയാണ് മലയാള മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

Malayalam Mission Education Promoting Language and Cultural Preservation through Educational Initiatives (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂര്‍: കേരളത്തെ അറിയാവുന്നവർക്ക് മലയാളികളെ പോലെത്തന്നെ മലയാളവും പ്രിയപ്പെട്ടതാകും. മലയാളത്തെയും മലയാളികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും കാണാം. മലയാളികളല്ലാത്തവർ കൂട്ടമായി മലയാളം പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്ന കൗതുകകരമായ ഒരു ചരിത്രം പുതുച്ചേരിയിലെ മലയാളം മിഷനുണ്ട്.

മലയാളം മിഷനിലൂടെ സൗജന്യമായാണ് ഇവിടെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാള ഭാഷയും സംസ്‌ക്കാരവും ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാസ്‌ക്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംരംഭമാണ് മലയാളം മിഷന്‍. കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് അന്യദേശത്തേക്ക് പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി പോയിരുന്നവരും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുമാണ് മലയാള പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. അന്യഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരുൾപ്പെടെ നിരവധിപേർ മലയാളം മിഷനിൽ താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവരാണെന്നും അധ്യാപകർ പറയുന്നു.

Malayala mission Books (ETV Bharat)

ഫ്രഞ്ച് ഭാഷാ പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫ. ആര്‍ കൃഷ്‌ണമൂര്‍ത്തി പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെങ്കിടേശ്വരപെരുമാള്‍, തമിഴ് പ്രൊഫ. ഡോ. സി. ചിത്ര, പാണ്ഡ്യന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പത്രപ്രവര്‍ത്തകര്‍, താഹസില്‍ദാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാന്‍ അതീവ താത്പര്യം കാണിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ പുതുച്ചേരിയിലെ ഒട്ടേറെ പേര്‍ മലയാള പഠനത്തിൽ ചേരാനും ഭാഷ പഠിക്കാനും മുന്നോട്ടുവന്നതായും മലയാളം മിഷന്‍ ചീഫ് അക്കാദമിക് കോഡിനേറ്ററും പ്രസിഡൻ്റുമായ പ്രൊഫ. സലില ആലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.

പുതുച്ചേതിയിലെ മലയാളം മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി (ETV Bharat)

''കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെത്തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമുള്ള കുട്ടികളും മലയാളം പഠിച്ച് പറയുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് ഒരു പ്രചോദവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്നു,'' സലില ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പുതുച്ചേതിയിലെ മലയാളം മിഷൻ കൂട്ടായ്‌മ (ETV Bharat)

പോണ്ടിച്ചേരി ടാഗോര്‍ ഗവണ്‍മെൻ്റ് ആട്‌സ് ആൻ്റ് സയന്‍സ് കോളജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു സലില. മലയാളം മിഷന്‍ ചാപ്റ്റര്‍ രൂപീകരിച്ചതും സലിലയാണ്. പുതുച്ചേരിയിലെ മലയാളികള്‍ക്ക് മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഫ്രഞ്ച് അധ്യാപികയായിരുന്ന സലില രംഗത്തിറങ്ങി. പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ലാസ്‌പെട്ട്, ഗോറിമേട്, റഡിയാര്‍ പാളയം, തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പതിനേഴ് പഠന കേന്ദ്രങ്ങളും പതിനേഴ് അധ്യാപകരുമാണ് മലയാള പഠനത്തിന് സഹായിക്കാന്‍ സലിലയോടൊപ്പമുള്ളത്.

പ്രതിഫലം ഒന്നുമില്ലാതെ സേവന സന്നദ്ധരായാണ് ഇവര്‍ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 69 ശതമാനം പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാരടക്കമുളള സ്ത്രീകളാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഞാറാഴ്‌ചകളില്‍ രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വീതമാണ് ക്ലാസ്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌ക്കൂള്‍, ആരാധനാലയങ്ങളോട് ചേര്‍ന്ന ഹാളുകള്‍, വീടുകള്‍, എന്നിവയെല്ലാമാണ് ക്ലാസുകൾക്കായി സജ്ജീകരിക്കാറുള്ളത്. മലയാളത്തോട് സ്‌നേഹമുളള രക്ഷിതാക്കള്‍ കുട്ടികളെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് അയക്കുന്നു.

മെഡിസിനില്‍ പിജിക്ക് പഠിക്കുന്ന പൂജാദീപക് എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനി നൂറ് ശതമാനം മാര്‍ക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ചതും പുതുച്ചേരിയിലെ മലയാള മിഷന്‍ പഠനത്തിന് മികവേകുന്നു. ഈ മാസം 21 ആം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കോണ്‍വക്കേഷനില്‍ പൂജാ ദീപക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുളളവര്‍ ബഹുമതികള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങും.

2011 ൽ മലയാളം മിഷന് തുടക്കം

2011 ലാണ് മലയാളം മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. മലയാള ഭാഷയും സംസ്‌ക്കാരവും ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാംസ്‌ക്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംരംഭമാണ് മലയാളം മിഷന്‍. മാതൃഭാഷാ പഠനം സ്വായത്തമാക്കാനാണ് മിഷന്‍ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാട്ടില്‍ നിന്നും അകന്ന് വിവിധ സാമൂഹിക സാംസ്‌ക്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ മറ്റ് ഭാഷകളോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

ജന്മനാടിനോടും മാതൃഭാഷയോടുമുള്ള അഭിനിവേശമാണ് മക്കളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണര്‍ത്തിയത്. നിലവില്‍ നാല് കോഴ്‌സുകളാണ് മലയാള മിഷന്‍ നടത്തുന്നത്. പ്രാഥമിക കോഴ്‌സായ 'കണിക്കൊന്ന' പാഠ്യപദ്ധതി സിലബസ് ആറ് വയസ് പൂര്‍ത്തിയായ കുട്ടികൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കാം. രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സാണത്.

തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമോ കോഴ്‌സ് സൂര്യകാന്തി എന്ന പേരിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമ്പല്‍ എന്ന പേരില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമോ കോഴ്‌സും മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ സീനിയര്‍ ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമോ കോഴ്‌സുമുണ്ട്. ഇതിനെ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്‌തിട്ടുളളത്.

