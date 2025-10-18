ETV Bharat / state

ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം

ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം വിശദമായി.

Representational Image
ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025

തീയതി: 18-10-2025 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: മകം

അമൃതകാലം: 06:13 മുതല്‍ 07:42 വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 7:49 മുതല്‍ 8:37 വരെ

രാഹുകാലം: 09:11 AM to 10:40 AM

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:05 PM

ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കും, എന്നു മാത്രമല്ല ദൃഢവും ഉറച്ചതുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത്‌ കാര്യങ്ങൾ പതിവുപോലെ പുരോഗമിക്കും. എന്തായാലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. അത്‌ കൂടുതൽ സങ്കീണമായ സംഘട്ടനത്തിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കും. സന്ധിസംഭാഷണത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പാടവം തർക്കങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദപരമായി തീർക്കാൻ സഹായിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കും. അതുപോലെ എതിർപ്പ്‌ ആത്യന്തികമായി വിജയത്തിലേക്ക്‌ നയിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടി ഒരു സൽക്കാരം സംഘടിപ്പിക്കും. അവരോടൊപ്പം ഈ ദിവസം ഉല്ലാസപൂർണമാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭക്തിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കോ ഒരു യാത്ര പോകും. അത്‌ നിങ്ങളുടെ മനസിനേയും ആശയങ്ങളേയും ഉണർത്തും.

വൃശ്ചികം: വളരെക്കാലമായി ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിവാക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയമാണ്‌ ഇന്ന്. ഈ അതിസമ്മർദം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഇതിന്‌ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയുമൊത്ത്‌ കുറച്ച്‌ സമയം ചിലവഴിക്കുക.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകളും ഒരേപോലെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതുപോലെ തോന്നിയേക്കാം. അതിനാൽ ഇന്ന് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും. നിങ്ങളുടെ അവബോധം ഇന്ന് നിങ്ങളെ നയിക്കും. അതിനെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങൾക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ ഇന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

മകരം: ആരോഗ്യമാണ്‌ ധനം എന്ന തത്വത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉറച്ച്‌ വിശ്വസിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട്‌ ആരോഗ്യം ഒരു വലിയ വിഷയമാകില്ല. വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട നിലവിലെ പ്രോജക്‌ടുകൾ വിദൂര ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അവ പൂർത്തിയാക്കും. ജോലി കൃത്യ സമയത്ത്‌ തീർക്കാത്തതിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസ്‌ നിങ്ങളോട്‌ ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ദിനാന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും.

കുംഭം: ഇന്ന് കുടുംബവുമൊത്ത് ആഹ്ളാദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും തീർച്ചയായും അവർക്ക്‌ കൊടുക്കുകയും അത്‌ ഒന്നിനു പകരം ആയിരമായി, നിങ്ങൾക്ക്‌ തിരിച്ച്‌ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഇത്രയും ഉഴിഞ്ഞു വച്ച നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു അർഹിച്ച അഭിനന്ദനം ആവശ്യമാണ്‌.

മീനം: നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട്‌ പോകാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗത്തിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കാൻ പറ്റും.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യും. കുറെക്കാലമായി മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല ജോലികളും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്‌ത് തീർക്കും. പൊതുമേഖലയിലുള്ളവർക്കും ആതുരചികിത്സാ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും ഈ ദിവസം ഗുണകരമാണ്.

ഇടവം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിയുന്നത്ര ക്രിയാത്മകതയോടെയും മത്സര്യബുദ്ധിയോടെയും കാണപ്പെടും. നിങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി, വിദഗ്‌ധമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇവയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരേയും മേലുദ്യോഗസ്ഥരേയും അതിശയിപ്പിക്കുകയും, പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളിൽ മതിപ്പുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ മൂലം അവർ പ്രചോദിതരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ വികാരാധീനനായി കാണപ്പെടും. അതായത്‌ ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെയാവും. എന്നിരുന്നാലും സന്ധ്യയോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നല്ലതായിത്തീരും.

കര്‍ക്കിടകം: ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്കായി കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയോടു കൂടിയാകും നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം തുടങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോട്‌ കൂടി നടപ്പിൽ വരുത്തും. ഇത്തരം ചിട്ടയോടുകൂടിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാവും. കൂടാതെ ഇന്ന് എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും.

HOROSCOPE
ASTROLOGY
HOROSCOPE TODAY
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
