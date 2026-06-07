ട്രോളുകളുടെ രാജാവ്; മലയാളികൾക്കൊപ്പം എന്നുമുണ്ടാകും ഈ സലിംകുമാർ ഡയലോഗുകൾ
'ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ടൈം ഇല്ല നിനക്കുള്ളത് അടുത്ത ബെള്ളിയാഴ്ച, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഹാജിയാര്... തുടങ്ങി സലിം കുമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഒട്ടവനധി ഹാസ്യ തഗ്ഗുകളും ട്രോളുകളും മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടാകും...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 7, 2026 at 2:40 PM IST
'അയാം ദി സോറി അളിയാ, നന്ദി മാത്രേ ഉള്ളല്ലേ'... ചിരിപ്പിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിലും ചിരിച്ചേ മതിയാകൂ. അതാണ് സലിംകുമാർ ലൈൻ. ജഗതി ശ്രീകുമാറിൻ്റേതു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സലിംകുമാറിൻ്റെ സിനിമാഡയലോഗുകളും മീമുകളും ആണെന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം. സങ്കടമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സലീമേട്ടൻ നിരവധി ഡയലോഗുകൾ സമ്മാനിച്ചാണ് യാത്രയായിരിക്കുന്നത്.
പറവൂരിലെ ലാഫിംഗ് വില്ലയിലും തിരശ്ശീലയിലെ നർമ വഴികളിലും സലിംകുമാർ ഇനിയില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മനസു സഞ്ചരിച്ചാൽ എരിയുന്ന ചിതയുടെ ചൂടിൽ ആരുടെയും നെഞ്ചുപൊള്ളില്ല. മലയാളി നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സലിംകുമാർ ഡയലോഗുകളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം.
- ഇപ്പോൾ ടൈം ഇല്ല നിനക്കുള്ളത് അടുത്ത ബെള്ളിയാഴ്ച
- ഇക്കാ ഇക്കാ എൻ്റെ ചോന്ന ജെട്ടി കണ്ട
- അന്ന് ദുഫായിൽ എല്ലാം ഇടത്തോട്ടാണല്ലോ
- എൻ്റെ അച്ഛനും ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു
- നാറ്റിക്കരുത് ഒരു കൈയബദ്ധം
- രാജപ്പനെ രാജപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാല് എങ്ങനെയാ നാറ്റം ആകുന്നത്
- നന്ദി മാത്രേ ഉള്ളല്ലേ...
- ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
- ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി
- അങ്ങനെ ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ നന്നാകണ്ട..ഭാരത് മാതാ കി ജയ്
- വാരത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുളിച്ച ജലദോഷം പുടിച്ചിടും
- ഈ റയ്മണ്ടിൻ്റെ നക്സ്ലേറ്റർ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല
- ദൈവമേ ഏത് തെണ്ടിയാണ് ഈ വെൽക്കം കണ്ടുപിടിച്ചത്
- ഒരു കൈയബദ്ധം നാറ്റിക്കരുത്
- അവിടെ എല്ലാവരും ബഹുമാന അർഥം അൽ കമൽഹാസൻ എന്താണ് വിളിക്കാറുള്ളത്
- ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലയിരുന്നു. ആൾക്കാർ ഇടിച്ചു ബോധംകെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു
- എന്താ സാർ കൂടുതൽ നന്നായി പോയോ
- ദൈവമേ മൂർഖനെ ആണല്ലോ ചവിട്ടിയത്
- ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഹാജിയാര്
- ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ,ഞാൻ അല്ല
- രണ്ടു സവാള വട ഒരു സുഖിയൻ
- ദൈവമേ ഇത് എനിക്ക് വട്ടായതാണോ അതോ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം വട്ടായി പോയതാണോ
- ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി കൊടുത്താലോ
- താല്പര്യയില്ലാ..
- എനിക്കിട്ട് ഇളക്കാണ്ട് ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടു ഇളക്കടോ
- ഇതൊക്കെയെന്ത്
- പെങ്ങളെ കെട്ടിയ സ്ത്രീധന തുക തരുമോ അളിയാ
- പുതിയ ലിപിയായതിൻ്റെ പേരിലാ പഴയ ലിപിയായിരുന്നെങ്കിൽ തകർത്തേനെ
- ഹര ഹര മഹാരാജ് ഫൈസലേതു ഫൈസലേതു
- ഈ ശിവാജി ഗണേശനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ട
- ഞാനെന്താ കാക്കാലനാ
- അച്ഛനാണത്രേ അച്ഛൻ
- പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല
- ഭർത്താവ് തളർന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറു കൊല്ലമായി അല്ലേ
- റേഷൻകട മറന്ന് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങണോ
- ട്വിസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ്
- ആഭ്യന്തരം തന്നെ പിടിക്കാനാണ് എന്റെ തീരുമാനം
- ഈശ്വരാ ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ ആയിട്ട്
- സുബാഷ് സുബാഷ്
- വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വള്ളംകളി മാറ്റിവെച്ചു
- ഓഹ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ
- ദാ പിടി എൻ്റെ രാജിക്കത്ത്
- വേണ്ട ഞാൻ പല്ലു തേച്ചിട്ടില്ല പുട്ടും കടലയും മതി
- ലജ്ജാവഹം
- എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് ഞാൻ
- ഭീകരനാണവന് കൊടുംഭീകരന്
- ഈ കലവറ നമ്മുക്ക് ഒരു മണിയറയാക്കാം
- ഒട്ടകം ഞങ്ങടെ ദേശീയ പക്ഷിയാ
- ആരും പേടിക്കേണ്ട ഓടിക്കോ
ഇതിഹാസ താരത്തിന് വിട.