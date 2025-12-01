ETV Bharat / state

ആരുടെയും മുന്നില്‍ ജയിക്കാനല്ല, പിറന്ന മണ്ണ് തരിച്ചുപിടിക്കാൻ; ശ്രദ്ധനേടി ആദിവാസി ദമ്പതികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം

ഇത് വെറുമൊരു പോരാട്ടമല്ല, നിലനില്‍പ്പിന് വേണ്ടി, പിറന്ന മണ്ണ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഒരു ആദിവാസി ദമ്പതികള്‍ നടത്തുന്ന ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ്. അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ അധികാരികള്‍ കണ്ണടയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ നീതി തേടി ഇറങ്ങിയതാണ് ബിന്ദുവും ഭർത്താവ് ഗിരിദാസനും...

Giridasan, Bindu (ETV Bharat)
മലപ്പുറം: തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് കേട്ടാല്‍ പൊതുവെ രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ആശയങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ്. തദ്ദേശപ്പോരിനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ അത് പാടെ മാറും, വ്യക്തികളിലേക്ക് ചുരുങ്ങും. പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നത്തിനപ്പുറം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാൻ ആരാണ് യോഗ്യൻ എന്ന് നോക്കിയാകും ഭൂരിഭാഗം പേരും വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുക.

എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം മാറി, നിലനില്‍പ്പിന് വേണ്ടി, തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു ദമ്പതികളുണ്ട്. പിറന്ന മണ്ണ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ആദിവാസി ഭൂസമര നായിക ബിന്ദുവും ഭർത്താവ് ഗിരിദാസനും.

ഇതുവെറുമൊരു പോരട്ടമല്ല, മറിച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ അധികാരികള്‍ കണ്ണടയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയായാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നതെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു. 'എങ്കള മണ്ണ് എങ്കൾക്ക്' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഈ ദമ്പതികൾ കഴിഞ്ഞ 192 ദിവസമായി മലപ്പുറം കലക്‌ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സമരത്തിലാണ്.

ആദിവാസി ഭൂസമര നായിക ബിന്ദുവും ഭർത്താവ് ഗിരിദാസനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് (ETV Bharat)

തങ്ങളുടെ ന്യായമായ സമരത്തിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കു‌ന്ന അധികാര വർഗത്തിനെതിരെയാണ് ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി സംവരണ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ദമ്പതികൾ മത്സരിക്കുന്നത്. അകമ്പാടം നമ്പൂരിപ്പൊട്ടി വാർഡുകളിൽ ജനകീയ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളായാണ് ദമ്പതികൾ മത്സരിക്കുന്നത്. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണ ഇരുവർക്കുമുണ്ട്. എസ്‌ടി വനിതാ സംവരണ വാർഡായ അകമ്പാടത്തു നിന്നുമാണ് ഭൂസമര നായികയായ ബിന്ദു വൈലാശ്ശേരി മത്സരിക്കുന്നത്. എസ്‌ടി ജനറൽ വാർഡായ നമ്പൂരിപ്പൊട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് ഗിരിദാസൻ മത്സരിക്കുന്നത്.

മലപ്പുറത്തെ സമര പന്തലിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും നാട്ടിലിറങ്ങിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. ഒട്ടു മിക്ക വീടുകൾ കയറിയും വോട്ടർമാരെയും കണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞും വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചുമാണ് സമര പന്തലിലേക്ക് തിരിച്ച് മടങ്ങുന്നതെന്ന് ബിന്ദുവും ഭർത്താവ് ഗിരിദാസനും പറഞ്ഞു.

ബിന്ദു വൈലാശ്ശേരി (ETV Bharat)

"ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടികൊടുക്കാനാണ് രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേയ്‌ക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കണം. ആദിവാസി ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കും. അതിനായാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്" എന്ന് ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

ആദിവാസി ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടാനും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടെ നിൽക്കാനുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നതെന്ന് ഗിരിദാസൻ പറഞ്ഞു.

നിലമ്പൂർ ഐ റ്റി ഡി പി ക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നാം ഘടത്തിൽ പട്ടിണി സമരം നടത്തിയ ഇവർ 300 ദിവസത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന സമരത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികൾക്ക് 50 സെൻ്റ് സ്ഥലം വീതം 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകാമെന്ന കലക്‌ടറുടെ ഉറപ്പിലാണ് അന്ന് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ കലക്‌ടർ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ദമ്പതികൾ സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 20 മുതൽ മലപ്പുറം കലക്ടേറ്റിന് സമീപം ദേശീയ പാതയോരത്ത് പന്തൽ കെട്ടി സമരം നടത്താൻ തുടങ്ങി. സമരം തുടങ്ങി ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അധികാരികൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.

ഗിരിദാസൻ (ETV Bharat)

ആദിവാസി സംവരണ വാർഡിൽ ഈ ദമ്പതികൾ സ്ഥാനാർഥികളായി പ്രചാരണം തുടങ്ങിയതോടെ ഇരുമുന്നണികളും ആശങ്കയിലാണ്. നമ്പൂരിപ്പൊട്ടി വാർഡിലാണ് 200 ലേറെ വോട്ടുകൾ സ്വന്തമായുള്ള വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഈ ദമ്പതികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമയി വന്നത്. ആദിവാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ഇവർ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയാണ് തങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വേണം എന്ന തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നണികൾ എതിർക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ആദിവാസി ഭൂസമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ആക്‌ടിവിസ്റ്റ് ഗ്രോ വാസു ഉൾപ്പെടെ ഇവർക്കൊപ്പം സമരവേദിയിലുണ്ട്.

