മലപ്പുറത്ത് കല്ല് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഒരു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കല്ല് വിഴുങ്ങിയാണ് മരണം. വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അസ്‌ലം നൂഹ് (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കല്ല് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഒരു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. ചങ്ങരംകുളം പള്ളിക്കര തെക്കുമുറി കൊയംകോട്ട് മഹറൂഫിൻ്റെയും റുമാനയുടെയും മകൻ അസ്‌ലം നൂഹ് ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ കല്ലെടുത്ത് വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ദാരുണസംഭവം ഉണ്ടായത്. കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ കിട്ടിയ കല്ല് അബദ്ധത്തിൽ വായിലേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. കല്ലും മണ്ണും വായിൽ പോയതിനെത്തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു.

ഉടൻതന്നെ വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ ചങ്ങരംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഇവിടെനിന്നും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകിയെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ പിന്നീട് കോട്ടയ്ക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. കല്ല് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത ശ്വാസതടസമാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശ്വാസനാളത്തിൽ കല്ല് കുടുങ്ങിയത് ശ്വസനപ്രക്രിയ പൂർണമായും തടസപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്തും കല്ല് വിഴുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ചങ്ങരംകുളം പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. നാടിനെയാകെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ നിരവധിപ്പേരാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്.

കുരുന്നുകളെ കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാക്കണം

കുരുന്നുകൾ വീടിന് പുറത്തും അകത്തും കളിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാവുകയാണ് ഈ ദുരന്തം. കൊച്ചുകുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ, കൈയിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും വായിൽ ഇടുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ്. ഇതിനെ 'ഓറൽ സ്റ്റേജ്' എന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേടുന്നത് രുചിച്ചും തൊട്ടുനോക്കിയുമാണ്. അതിനാൽ മുറ്റത്തും വീടിനുള്ളിലും കളിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കല്ലുകൾ, നാണയങ്ങൾ, ബട്ടൺ ബാറ്ററികൾ, ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയാൽ ഉടൻതന്നെ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകേണ്ടത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നിർണായകമാണ്. ശ്വാസനാളം അടയുന്ന അവസ്ഥയിൽ (Choking) തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ കമഴ്ത്തിക്കിടത്തി പുറത്ത് തട്ടുന്ന രീതി (Back Blows) ശാസ്ത്രീയമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ, ശബ്ദം പുറത്തുവരാതിരിക്കുകയോ, നീലനിറം വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ശ്വാസതടസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിഭ്രമിക്കാതെ കുട്ടിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകാനും ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ അശാസ്ത്രീയമായി വിരലിട്ട് കുടുങ്ങിയ സാധനം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വസ്തു കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം.

