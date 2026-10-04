'മലപ്പുറം ആരുടെയും തറവാട്ടുസ്വത്തല്ല', മാധ്യമങ്ങള് വളച്ചൊടിച്ചു, വിവാദ പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് പി. നന്ദകുമാർ
സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ തൻ്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നന്ദകുമാർ
Published : October 4, 2026 at 4:16 PM IST
മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ജില്ല മതമൗലിക വർഗീയവാദികളുടെ കൂടാണെന്ന തൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരണവുമായി സി.പി.എം. നേതാവും മുൻ എം.എ.ൽ.എ.യുമായ പി. നന്ദകുമാർ. തൻ്റെ പരാമർശത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ജില്ലയെ വർഗീയവാദികളുടെ കൂടാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ആശയമാണ് താൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് തൻ്റെ ആ പ്രതികരണത്തിലെ ചില വാക്കുകള് മാത്രം അടര്ത്തിയെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങള് വിവാദമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുപേരുടെ മാത്രം തറവാട്ടുസ്വത്താണെന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ട," എന്ന് നന്ദകുമാർ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശം തെറ്റായിപ്പോയോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, "നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.
എന്നെ ആരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല; ഗോവിന്ദനും പിണറായിയും പറയുന്നത് ഒന്നുതന്നെ!
സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ തൻ്റെ വാദങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നന്ദകുമാർ അവകാശപ്പെട്ടു. പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളെ അദ്ദേഹം പൂർണമായി നിഷേധിച്ചു. "പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരും അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതും, ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയതും, ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും ഒന്നുതന്നെയാണ്. തങ്ങളെല്ലാം ഒരേ നിലപാടിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്," നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യം മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കൽ
മലപ്പുറത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും തനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും നന്ദകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മലപ്പുറം എക്കാലത്തും ശക്തമായ ഒരു മതനിരപേക്ഷ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മതനിരപേക്ഷത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശക്തമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുന്നോട്ടുപോയിട്ടുള്ളതെന്നും, അത്തരം വിഘടനവാദ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ജാഗ്രതയാണ് താൻ പങ്കുവെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
തൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരു മതത്തെയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയോ താൻ പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, എന്നാൽ വർഗീയത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്തിനാണ് ഇത്ര പരിഭ്രാന്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തനിക്കെതിരെ ലീഗ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് 'കണ്ടാൽ കിണ്ണം കട്ടവനെപ്പോലെ' എന്ന നിലയിലാണെന്നും, അവർക്ക് ഇതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും നന്ദകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും വർഗീയ നീക്കം; പാർട്ടിയുടേത് ഒരേ നിലപാട്
"മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയെ വർഗീയതയുടെ കൂടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ നീക്കം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും (ഇരുവിഭാഗം വർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്നും) ശക്തമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. സി.പി.എം. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിനകത്തും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വിഘടനവാദ ശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗ് വർഗീയ പ്രചാരണം നടത്തി
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർട്ടി ഇത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് നന്ദകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തി. "തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് എല്ലാ മുസ്ലിം സാമുദായിക സംഘടനകളെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് സി.പി.എമ്മിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തിയത്. കടുത്ത വർഗീയത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ അവർ അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതാണ്" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മറുവശത്ത് കടന്നുകയറാൻ ആർ.എസ്.എസ്. നീക്കം
മുസ്ലിം തീവ്രനിലപാടുകൾക്ക് പുറമെ മറുഭാഗത്ത് ഹിന്ദു വർഗീയതയുടെ വക്താക്കളായ ആർ.എസ്.എസും ജില്ലയിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നന്ദകുമാർ ആരോപിച്ചു. "മലപ്പുറത്ത് കുംഭമേള പോലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തി ബി.ജെ.പി.ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി കടന്നുവരാനുള്ള അവസരമാണ് ആർ.എസ്.എസ്. ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് വർഗീയ ശക്തികളും ചേർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും പാർട്ടി പ്രമേയത്തിലൂടെയും ശ്രമിച്ചത്," എന്നാൽ, ഈ വസ്തുതകളെ ബോധപൂർവ്വം വളച്ചൊടിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കാകെ എതിരായ ആക്രമണമാക്കി മാറ്റാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിവാദ പ്രസ്താവന?
പൊന്നാനിയിൽ വച്ച് നടന്ന സി.പി.എം. വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിവാദ പരാമർശം. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പിണറായി വിജയൻ, കെ.കെ. ശൈലജ, പാലോളി മുഹമ്മദ്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ വേദിയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു വിദ്വേഷ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
"മലപ്പുറം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സവിശേഷമായ പല സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. മതമൗലികവർഗീയവാദികളുടെ ഒരു കൂടാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. സ്വാഭാവികമായും അതിനെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള വിപുലീകൃതമായ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം, മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ പുതിയകാലഘട്ടത്തിലെ കടമകളെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലേക്ക് നിർവഹിച്ചുപോകണം..." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: വിഭജന രാഷ്ട്രീയം സിപിഎം തുടരുകയാണ്; ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് വി. ഡി. സതീശൻ