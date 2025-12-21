ETV Bharat / state

അധികാരമേറ്റ് തദ്ദേശ സാരഥികൾ; മലപ്പുറം ജില്ലാപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണസമിതി

ജില്ലയിലെ 12 നഗരസഭകളിൽ 11 ഇടത്തും യുഡിഎഫ് സാരഥികൾ ചുമതലയേറ്റു. 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 14 ലും 94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 90 ലും യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതികൾക്കാണ് അധികാരം ലഭിച്ചത്.

Oath taking ceremony of elected members in Malappuram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയികളായവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയായി. മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണസമിതിയാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 21) ഉജ്ജ്വലമായി നടന്നു. ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്.

വരണാധികാരികൾ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെയും ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗം ആദ്യം ചുമതലയേറ്റു. തുടർന്ന് മുതിർന്ന അംഗത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ വലിയ ആധിപത്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ഭരണസമിതികൾ നിലവിൽ വന്നത്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണസമിതിയാണ് അധികാരമേറ്റത്.

ജില്ലയിലെ 12 നഗരസഭകളിൽ 11 ഇടത്തും യുഡിഎഫ് സാരഥികൾ ചുമതലയേറ്റു. 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 14 ലും 94 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 90 ലും യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതികൾക്കാണ് അധികാരം ലഭിച്ചത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ ആദ്യ യോഗം മുതിർന്ന അംഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു. അധ്യക്ഷന്മാരെയും ഉപാധ്യക്ഷന്മാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് നാടിൻ്റെ വികസന സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾ സജ്ജരായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ തദ്ദേശ ഭരണകൂടങ്ങളിലെ പുതിയ പ്രവർത്തന വർഷത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചു.

കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് വിജയികൾ

സംസ്ഥാനത്തെ 1,200 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലി അധികാരത്തിലേറിയത്. നിലവിലെ ഭരണസമിതികളുടെ കാലാവധി ഡിസംബർ 20-ന് അവസാനിച്ചതിനാൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേക ചട്ടഭേദഗതി വരുത്തിയത്. ഇതാണ് അവധി ദിനമായിട്ടും പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ചുമതല ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 71 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും എട്ട് നഗരസഭകളിലെയും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. കണ്ണൂർ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ മാട്ടൂൽ ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന അംഗം എസ് കെ പി സക്കറിയക്ക് വരണാധികാരിയായ ജില്ലാ കലക്‌ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. മുതിർന്ന അംഗവും ആലങ്ങാട് ഡിവിഷനില്‍ നിന്നുള്ള സിൻ്റ ജേക്കബിന് ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി പ്രിയങ്ക സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് സിൻ്റ ജേക്കബ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.

