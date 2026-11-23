സൗന്ദര്യം തേടി വാങ്ങുന്നത് കൊടുംവിഷമോ? 17കാരിക്ക് വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസ്, വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി വ്യാപക പരിശോധന
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയുള്ള പരസ്യം കണ്ടാണ് പെൺകുട്ടി എഫ് ട്യൂൺ എന്ന പേരിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന ക്രീം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു
By PTI
Published : November 23, 2026 at 11:10 AM IST
മലപ്പുറം: അമിത അളവിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയ ഫെയർനസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 17കാരിക്ക് വൃക്കരോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ക്രീം നിർമാതാവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മലപ്പുറം ഉഗ്രപുരം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ അരീക്കോട് പൊലീസാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി കേസെടുത്തത്.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയുള്ള പരസ്യം കണ്ടാണ് പെൺകുട്ടി എഫ് ട്യൂൺ എന്ന പേരിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന ക്രീം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുഖക്കുരുവും മുഖത്തെ പാടുകളും മാറ്റി ചർമത്തിന് തിളക്കം നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ പരസ്യം നൽകിയിരുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അതീവ ഹാനികരമായ മെർക്കുറി ക്രീമിൽ അമിതമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അപകടസാധ്യത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമാതാവ് ഉത്പന്നത്തിൽ മായം ചേർത്തെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് വൃക്ക തകരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവായെന്നും പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ ശരീരത്തിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ മെർക്കുറി എത്തിയതാണ് രോഗകാരണമെന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അനുവദനീയമായ അളവായ ഒരു പിപിഎമ്മിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന തോതിൽ 12,500 പിപിഎം മെർക്കുറിയാണ് ക്രീമിൽ അടങ്ങിയിരുന്നതെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായാണ് വിവരം. തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടി തൻ്റെ രോഗവിവരം അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതും.
കർശന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അന്വേഷണം
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട്, കേരള പൊലീസ് ആക്ട് എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് അരീക്കോട് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്രീം നിർമാതാവിനെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു.
സലീം കോടത്തൂരിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് പുറമെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ സലീം കോടത്തൂരും സമാനമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നം നേരിട്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിറം വർധിപ്പിക്കുന്ന ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തനിക്ക് മെംബ്രനസ് നെഫ്രോപതി എന്ന ഗുരുതര വൃക്കരോഗം ബാധിച്ചെന്നാണ് സലീം കോടത്തൂർ പറയുന്നത്. ഏകദേശം 10 വർഷം മുൻപാണ് തനിക്ക് ഈ രോഗം പിടിപെട്ടതെന്നും തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വൃക്കകളിലെ അരിപ്പകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ മൂത്രത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയാണ് മെംബ്രനസ് നെഫ്രോപതി.
സംസ്ഥാന വ്യാപക പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവ്
സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകളും കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന വ്യാപക പരിശോധനയ്ക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ഞായറാഴ്ച ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അനുമതിയില്ലാത്ത ഇത്തരം സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും ആരോഗ്യ ഉത്പന്നങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മംഗളൂരു-കാസർകോട് മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
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ഓപ്പറേഷൻ സൗന്ദര്യയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 10 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിർമാണ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലാത്തതും അനുമതിയില്ലാത്തതുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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