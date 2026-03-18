ലീഗില്‍ ഇടഞ്ഞ് രണ്ടത്താണി, ഒപ്പം കൂട്ടാൻ സിപിഎം; മലപ്പുറത്തെ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ മാറിമറിയുന്ന രാഷ്‌ട്രീയ ചിത്രം

തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം പ്രതീക്ഷിച്ച അബ്‌ദുറഹിമാന്‍ രണ്ടത്താണിക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഇതിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഫേസ്‌ബുക്കിൽ പോസ്‌റ്റും ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടത്താണിയുടെ പ്രതികരണം വൈകാരിക പ്രകടനമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് പണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 7:57 PM IST

മലപ്പുറം: മുസ്ലീം ലീഗിന്‍റെ 25 അംഗ ആദ്യ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പുറത്തു വന്നപ്പോള്‍ വന്ന ഏറെ വൈകാരികമായ പ്രതികരണം അബ്‌ദുറഹിമാന്‍ രണ്ടത്താണിയുടേതായിരുന്നു. രണ്ടു തവണ താനൂരില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എയായ രണ്ടത്താണി നിയമസഭയില്‍ ലീഗിന്‍റെ ഉശിരുള്ള അംഗങ്ങളിലൊരാളായിരുന്നു.

തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രതീക്ഷിച്ച അബ്‌ദുറഹിമാന്‍ രണ്ടത്താണിയും കോഴിക്കോട് സൗത്തില്‍ സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച നൂറുബീന റഷീദും സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടികയില്‍ നീരസം പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. തഒരു ലീഗുകാരനെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിൽ വിശദീകരിച്ചത്.

പാര്‍ട്ടിക്കാരന്‍ എന്ന നിലക്കുള്ള വികാരമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ആശയപരമായി ലീഗുകാരനാണ്, ഇന്നു വരെ പാര്‍ട്ടി ട്രാക്കില്‍ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിന്‍റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായി നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായും നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്. അവരൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കിയുള്ള ലിസ്‌റ്റാണ് ലീഗ് പുറത്തു വിട്ടത്. യുവാക്കളായ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പരിഗണന നല്‍കിയ പോലെ പാര്‍ട്ടി ഇന്നും യുവാക്കള്‍ക്ക് പരിഗണന നല്‍കുന്നു.

ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്‌റ്റില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുറകോട്ടില്ലെന്നും രണ്ടത്താണി പറഞ്ഞു. രണ്ട് വനിതകളെ മല്‍സര രംഗത്തിറക്കിയെങ്കിലും മുസ്ലീം ലീഗ് വനിതാ ലീഗിനെ തഴഞ്ഞെനാനയിരുന്നു നൂര്‍ബീനാ റഷീദിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഇപ്പോള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളായ രണ്ടു പേരും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് വനിതാ ലീഗിന്‍റെ പ്രതിനിധികളായല്ലെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

ലീഗിന്‍റെയും യുഡി എഫിന്‍റെയും സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ അതൃപ്‌തിയുണ്ട്. അസംതൃപ്‌തി മുതലെടുക്കാന്‍ സിപിഎം ശ്രമിക്കുമെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയായി ആശയ വിനിമയം നടത്തിയെന്ന് പരസ്യമായി പറയാനാവില്ല.

ഇന്ന് ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താനൂരില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മല്‍സരിക്കാന്‍ തന്നെയാണ്. അതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോള്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വേണ്ടി വന്നേക്കും. അത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. പാണക്കാട്ടു നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ അനുഭവം. കോണ്‍ഗ്രസിനെപ്പോലെയാണ് ലീഗും എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്‌മ തലത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

രണ്ടത്താണിയെപ്പോലുള്ള നേതാക്കള്‍ അസംതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ലീഗിനനുകൂലമായി ഏതുതലം വരെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ലീഗ് പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോഴെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാനും നിന്നയാളാണ് . ഇപ്പോള്‍ രൂപപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തില്‍ പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിക്കും," എ വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു.

താനൂരില്‍ നിന്ന് വി അബ്‌ദുറഹ്മാന്‍ മണ്ഡലം മാറുമോ എന്ന ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കിയില്ലെങ്കിലും അബ്‌ദുറഹ്മാന്‍ ഇടതു മുന്നണി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായുണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം വിജയരാഘവന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

അതേ സമയം നൂർബിന റഷീദ്, അബ്‌ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി എന്നിവരുടെ പരസ്യ പ്രതികരണം വൈകാരിക പ്രകടനമായി മാത്രം കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു ലീഗ് അധ്യക്ഷന്‍ പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചത്. "സീറ്റ്‌ ഇല്ല എന്നതിന് അർത്ഥം പാർട്ടി അകറ്റി നിർത്തി എന്നല്ല. എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കും. സീറ്റ്‌ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊന്നും പാർട്ടി വിടില്ല.

കാര്യമായ ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം ആണ് സ്ഥാനർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രണ്ടത്താണി എൽഡിഎഫുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് അറിയില്ല. പാർട്ടി നൽകിയ പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എംഎൽഎയുമായ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റേതടക്കമുള്ള അതൃപ്‌തി പാർട്ടി കേൾക്കും. ഫേസ്ബുക് പോസ്‌റ്റ് പരിശോധിയ്ക്കും" സാദിഖലി തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

