മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ഉരുക്ക് കോട്ട; മലപ്പുറത്ത് ലീഡ് ഉയർത്തുമോ 'കുഞ്ഞാപ്പ'
തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ജയിച്ച് പോന്ന മുസ്ലീം ലീഗിലെ പി ഉബൈദുള്ളയുടെ പിൻഗാമി ആയാണ് പി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എത്തുന്നത്. ലീഗിന്റെ കോട്ടയായ മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലീഡ് ഉയർത്തുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.
Published : May 4, 2026 at 6:59 AM IST
മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഹൃദയഭാഗമായ മണ്ഡലം. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിക കൂടിയാണ് മലപ്പുറം മണ്ഡലം. 1957ല് രൂപീകൃതമായതില് പിന്നെ മലപ്പുറം മണ്ഡലം വലത് കോട്ടയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇതുവരെ ഇവിടെ വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല. കേരളത്തില് ഇടതുപക്ഷം വലിയ ശക്തിയായി തുടരുമ്പോഴും മലപ്പുറം ഇടതിന് കിട്ടാക്കനിയാണ്. ബിജെപിയ്ക്കും ഇവിടെ കാര്യമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല.
അഹമ്മദ് കുരിക്കളും യു എ ബീരാനും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയും മകന് എം കെ മുനീറും പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഒക്കെ ജയിച്ചു വന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം സീറ്റില് വിജയം ആര്ക്കെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയ്ക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. 2011 മുതല് തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് മുസ്ലീം ലീഗിലെ പി ഉബൈദുള്ള ജയിച്ചു പോരുന്ന മണ്ഡലം. ഇത്തവണ ഉബൈദുള്ള മാറി ലീഗ് നേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മലപ്പുറത്ത് മത്സരിച്ചു. ഇടതു മുന്നണിയില് എന് സിപി ശരത് പവാര് വിഭാഗത്തിലെ കെ.ടി മുജീബായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത എതിരാളി. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയായി അശ്വതി ഗുപ്ത കുമാറും ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് കെപി അബൂബക്കറും ചേരുന്നതോടെ മലപ്പുറത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്ഥി ചിത്രം പൂര്ത്തിയായി. 2021 ല് 35208 വോട്ടിന്റേയും 2016 ല് 35672 വോട്ടിന്റേയും ലീഡായിരുന്നു ഉബൈദുള്ളക്ക് മലപ്പുറത്ത്. 2011 ല് ആദ്യ അങ്കത്തില് പോള് ചെയ്ത വോട്ടിന്റെ 63.75 ശതമാനവും നേടി 44508 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു ഉബൈദുള്ള.
അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില് മലപ്പുറം മണ്ഡല പരിധിയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുന്സിപ്പാലിറ്റിയിലുമായി യു ഡി എഫ് നേടിയ ലീഡ് 41838 വോട്ടിന്റേതായിരുന്നു. 1982 ലും 87 ലും മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മല്സരിച്ച് ജയിച്ച മുന് പരിചയമുണ്ട് കുഞ്ഞലിക്കുട്ടിക്ക്. 1991 ലും 96 ലും 2001 ലും കുറ്റിപ്പുറത്തും 2011 ലും 16 ലും 2021 ലും വേങ്ങരയിലും വിജയക്കൊടി പാറിച്ച കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ആകെ അട്ടിമറിച്ചത് 2006 ല് കുറ്റിപ്പുറത്ത് കെ ടി ജലീലാണ്. ആ വമ്പന് വീഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് കരുതലോടെ നീങ്ങാന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പ്രാപ്തനാക്കി. കെ കരുണാകരന്റേയും എ കെ ആന്റണിയുടേയും ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടേയും മന്ത്രിസഭകളില് മന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി 2026 ല് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദമടക്കം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മലപ്പുറത്തു നിന്ന് അനായാസ ജയമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.
