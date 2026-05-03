വി.എസിൻ്റെ മണ്ണിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതാൻ മൂവർസംഘം; മലമ്പുഴ ആര് ചൂടും?
വി.എസ് എന്ന അതികായൻ പടുത്തുയർത്തിയ ചുവപ്പുകോട്ടയിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങുകയാണ്. കാലങ്ങളായി ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന മലമ്പുഴയുടെ മണ്ണിൽ ഇത്തവണ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ വലതുപക്ഷവും എൻ.ഡി.എയും സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളുമായി അണിനിരന്നിരുന്നു
Published : May 3, 2026 at 7:02 AM IST
1967 ല് മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതു മുതല് മലമ്പുഴക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില് നിന്നല്ലാതെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മലമ്പുഴയില് നിന്ന് വന്ന എംഎല്എമാരൊക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തെ അതികായന്മാരായിരുന്നു. മുന് ഇടതു മുന്നണി കണ്വീനര് പിവി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്, മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇകെ നായനാര്, മുന് ധനമന്ത്രി ടി ശിവദാസ മേനോന്, മുന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന് അങ്ങിനെ പോകുന്നു ആ പട്ടിക. ആ മലമ്പുഴയില് 2026 ല് മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുമോ?
2001 മുതല് 2016 വരെ തുടര്ച്ചയായി നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് മലമ്പുഴയില് നിന്ന് വിജയിച്ച വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനൊപ്പം നിഴല് പോലെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സണല് അസിസ്റ്റന്റ് എ സുരേഷാണ് സിപിഎം വിട്ട് കോണ്ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില് യുഡിഎഫിനു വേണ്ടി മല്സരിച്ചത്. മറുവശത്ത് സിറ്റിങ്ങ് എംഎല്എയും വി എസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോഴൊക്കെ മലമ്പുഴയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലം പ്രതിനിധിയായിരുന്ന എ പ്രഭാകരന് വീണ്ടും ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മല്സരിച്ചു. 2021 ല് എ പ്രഭാകരനെതിരെ കനത്ത പോരാട്ടം കാഴ്ച വെച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ബിജെപി നേതാവ് സി കൃഷ്ണ കുമാര് വീണ്ടും ഒരിക്കല് കൂടി മലമ്പുഴയില്ത്തന്നെ ജനവിധി തേടി. ഒപ്പം നാലാമത്തെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയിലെ പി ജെ സജിയും.
ഇടതു മുന്നണിക്ക് തുടര്ച്ചയായ അപായ സൂചനയാണ് മലമ്പുഴ നല്കുന്നത്. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മലമ്പുഴ മണ്ഡല പരിധിയില് ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് 21294 വോട്ടിന്റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്നു. 2020 ഡിസംബറിലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി ഇടതുമുന്നണി നേടിയത് 20795 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു. അത് നാല് മാസത്തിനകം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എ പ്രഭാകരനിലൂടെ ഇടതു മുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം 25734 ആക്കി.
2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോള് എല്ഡിഎഫ് ആധിപത്യം 6520 വോട്ടായി ചുരുങ്ങി. അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മലമ്പുഴ മണ്ഡല പരിധിയില് 23149 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ഇടതു മുന്നണി വീണ്ടും മണ്ഡലത്തിലെ ആധിപത്യം തിരിച്ചു പിടിച്ചെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാല് അതിനിടെയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ പ്രതീക്ഷകള് ക്ക് ജീവന് നല്കി എ സുരേഷ് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മല്സരിക്കാനെത്തിയത്.
ചിട്ടയായ പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയും മലമ്പുഴയില് സജീവമായിരുന്നു. സിപിഎമ്മിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായ മലമ്പുഴയില് അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ 75000 വോട്ട് നേട്ടം മറികടന്നിരുന്നു. അതേ മലമ്പുഴയില് അമ്പതിനായിരം വോട്ട് നേട്ടം മറികടക്കാന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിക്ക് സാധിച്ചു. അതേ സമയം കോണ്ഗ്രസ് വോട്ടുകള് 35000 ത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയര്ത്താന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സാധിച്ചിട്ടുമില്ല.
2001 ല് സതീശന് പാച്ചേനിയെ നിര്ത്തി സാക്ഷാല് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ വിറപ്പിച്ച അനുഭവം കോണ്ഗ്രസിന് മലമ്പുഴയിലുണ്ട്. അന്ന് വെറും 4703 വോട്ടിനായിരുന്നു വി എസ് മലമ്പുഴയില് നിന്ന് ജയിച്ചു കയറിയത്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് വി എസ് മലമ്പുഴയില് ചുവടുറപ്പിച്ച് ഭൂരിപക്ഷവും വോട്ടും ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. 2011 ല് ലതികാ സുഭാഷ് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായെത്തിയപ്പോള് കോണ്ഗ്രസ് വോട്ടുകള് ആദ്യമായി 54312 ലെത്തി. പക്ഷേ പിന്നീട് 2016 ല് വിഎസ് ജോയ് മല്സരിക്കാനെത്തിയപ്പോള് കോണ്ഗ്രസ് വോട്ട് 35333 ലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ തവണ കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ എസ് കെ അനന്തകൃഷ്ണനും 35444 വോട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഇത്തവണ എ സുരേഷ് മികച്ച സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണെന്നും പിണറായി വിരുദ്ധ സര്ക്കാര് വിരുദ്ധ വോട്ടുകള് യുഡി എഫ് സമാഹരിക്കുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് അവകാശപ്പെടുന്നു. 2001 ലേതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്നും അവര് അവകാശപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെയെങ്കില് ശക്തമായ ത്രികോണ മല്സരമാകും മലമ്പുഴയില് കാണുക.
ത്രികോണ മല്സരം ശക്തമായാല് ബിജെപിയും മലമ്പുഴയില് ജയ സാധ്യത കാണുന്നു. സമീപത്തെ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ കാടിളക്കിയുള്ള പ്രചാരണം നടന്നതെങ്കിലും മലമ്പുഴയില് ശാസ്ത്രീയമായ പ്രവര്ത്തനം നടന്നെന്ന് പാര്ട്ടി നേതാക്കള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 17802 വോട്ടുകളാണ് എസ് ഐ ആറിനു ശേഷം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തില് കുറഞ്ഞത്. 81.71 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് മലമ്പുഴയില് നടന്നത്. പ്രവചനങ്ങള്ക്കപ്പുറം യഥാര്ത്ഥ ജനവിധി അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് വോട്ടര്മാര്.
