കൊന്നപ്പൂവും കണിവെള്ളരിയും കയ്യിലൊതുങ്ങും, പോക്കറ്റ് കീറും നോണ്‍വെജ് സദ്യ; മലബാറില്‍ വിഷു 'ചില്ലറ'യല്ല

മീനില്ലാതെ മലബാറിന്‍റെ നോണ്‍വെജ് സദ്യ, കൈ പൊള്ളിച്ച് വില. കോഴിയ്‌ക്ക് വിലക്കുറവ്. പച്ചക്കറിയും മിതമായ നിരക്കില്‍.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 14, 2026 at 5:17 PM IST

കണ്ണൂർ : വിഷു ആഘോഷത്തിനുള്ള അവസാന വട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് മലബാറുകാര്‍. വിഷു സദ്യയും വിഷുക്കണിയും പടക്കം പൊട്ടിക്കലും ഓരോ വര്‍ഷവും കെങ്കേമമാക്കാതെ ഉറക്കം വരില്ല ശരാശരി മലബാറുകാരന്. വിഷു സദ്യ വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രെന്‍ഡ് മലബാറില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്.

നോണ്‍വെജ് സദ്യ തന്നെയാണ് പ്രിയം. സദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്ന അവസാന വട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് ജനം. സദ്യവട്ടങ്ങളും കണി സാധനങ്ങളും സജ്ജമാക്കുമ്പോള്‍ ഒരു കുടുംബത്തിന് മിനിമം എന്ത് ചെലവ് വരും എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്‌ണ വിഗ്രഹം, കൊന്നപ്പൂവ്, കണ്ണിമാങ്ങ, കടച്ചക്ക, കണി വെള്ളരി, പഴം, പലവിധ പച്ചക്കറികള്‍, നവ ധാന്യങ്ങള്‍, കോടി മുണ്ടും കോടി സാരിയും ഇവയൊക്കെയാണ് വിഷുക്കണിക്ക് അവശ്യമായും വേണ്ടത്.

കണിയൊരുക്കാൻ ചെലവെത്ര?

കണി വെള്ളരിക്ക് കണ്ണൂരില്‍ കിലോയ്ക്ക് 40 രൂപയാണ് വില. 45 രൂപ മുതല്‍ 60 രൂപ വരെയാണ് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ വില. കൊന്നപ്പൂവ് നഗരങ്ങളിലും നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലും വെവ്വേറെ നിരക്കാണ്. വ്യാപകമായി കൊന്നപ്പൂ വില്‍പ്പനക്കുണ്ട്.

കൊന്നപ്പൂവ് നാട്ടിന്‍പുറത്തു നിന്ന് ശേഖരിച്ച് നഗരങ്ങളില്‍ വന്‍ തോതില്‍ വില്‍പ്പനക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിന്‍പുറത്ത് ഒരു പിടി കൊന്നപ്പൂവിന് 25 രൂപയാണെങ്കില്‍ അത് നഗരങ്ങളിലെത്തുമ്പോള്‍ അമ്പത് രൂപ വരെയാകും. ചക്കയ്ക്ക് 75 രൂപ മുതല്‍ 150 രൂപ വരെയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. പച്ചമാങ്ങ തണ്ടോടു കൂടിയതിന് മുപ്പത് രൂപ മുതൽ വില ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാങ്ങ വരവ് ഇത്തവണ നന്നേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂരിലെ കണി സാധനങ്ങളുടെ വിപണനക്കാരനായ മുസ്‌തഫ പറഞ്ഞു.

കൊന്നപ്പൂവും കണി വെള്ളരിയും ചക്കയും പച്ചമാങ്ങയുമൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കില്‍ കണിയൊരുക്കത്തിന് മാത്രം 170 മുതല്‍ 200 രൂപ വരെ ചെലവായേക്കും. ഓട്ടു തളികയിലും വെള്ളിത്തളികയിലും കണി വയ്‌ക്കുന്ന പതിവ് മാറി മണ്‍പാത്രത്തില്‍ കണി വയ്‌ക്കുന്ന പതിവ് പ്രചാരം നേടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കുറ്റ്യാടി മൊകേരി സ്വദേശിനിയായ സിന്ധു പറയുന്നു. 70 രൂപ മുതല്‍ 300 രൂപ വരെയുള്ള കൊച്ചു പാത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്.

സദ്യവട്ടത്തിന് ചില്ലറ പോരാ...

ചിക്കന്‍ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കില്‍ ചിക്കന്‍ കറി, മീന്‍ വറുത്തത് അല്ലെങ്കില്‍ മീന്‍ കറി, ചോറ്, സാമ്പാര്‍, കൂട്ടുകറി, അവിയല്‍, പച്ചടി, ഓലന്‍, ഉപ്പേരി, പപ്പടം, കാളന്‍, രസം, അച്ചാര്‍, കായ വറുത്തത്, ശര്‍ക്കര വരട്ടിയത്, പായസം, പഴം. ഇതൊക്കെയാണ് വിഷു സദ്യക്ക് മിക്കവരും താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ സമയക്കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് ഏതാനും ഐറ്റങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെടാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഇതിന് ബദലായി മീന്‍ ബിരിയാണിയോ ചിക്കന്‍ ബിരിയാണിയോ ആകാം. വിഷു സദ്യയിലേക്ക് കടന്നാല്‍ മലബാറിലെ മിക്കവാറും വീടുകളില്‍ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക നോണ്‍വെജ് സദ്യയാണ്.

പത്തു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് വിഷു സദ്യയൊരുക്കാന്‍ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും. എന്ത് ചെലവാകും? സദ്യയൊരുക്കി ഏറെ പരിചയമുള്ള കണ്ണൂര്‍ തിലാന്നൂര്‍ സ്വദേശി ദാസന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ വിഷുവിന് പത്തു പേര്‍ക്കുള്ള ഒരു വെജിറ്റേറിയന്‍ സദ്യയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പരമാവധി ആയിരം രൂപക്കുള്ളില്‍ ചെലവ് വരുമത്രേ. രണ്ട് കൂട്ടം പായസം കൂടി ചേര്‍ത്താണ് ഈ തുക.

ഇതേ സദ്യയില്‍ത്തന്നെ ചിക്കന്‍ കറിയും മീന്‍ കറിയും ഫ്രൈയും ചേരുമ്പോള്‍ 1300 രൂപ ആകുമത്രേ. അതും മീന്‍ അയക്കൂറയോ ആവോലിയോ ആണെങ്കില്‍ വില വല്ലാതെ ഉയരും. ഒരു കുടുംബത്തിന് സദ്യ ഒരുക്കണമെങ്കില്‍ മിനിമം 500- 600 രൂപയുടെ മീനെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കടലില്‍ ചൂട് കൂടിയതോടെ തന്നെ മീന്‍ വരവ് മലബാറിലെ എല്ലാ ഹാര്‍ബറുകളിലും നന്നായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. വിഷുക്കാലമായതോടെ മീന്‍ വില ഒന്നു കൂടി ഉയര്‍ന്നു. എന്നാലും മീന്‍ കറി ഇല്ലാതെ എന്ത് വിഷു സദ്യ.

മത്സ്യത്തോട് അടുക്കാനാവാത്ത വിലയാണ്. അയലക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 400 രൂപയും മത്തിക്ക് 150 രൂപയുമാണ് വില. അവോലി കിലോയ്ക്ക് 700 രൂപയും അയക്കൂറക്ക് 1100 രൂപയുമാണ് വില. 300 രൂപക്ക് അയക്കൂറ കുട്ടി ലഭിക്കുന്നത് ആശ്വാസമാണ്. വിഷുത്തലേന്ന് കോഴിക്കോട്ട് അയല വില കിലോയ്ക്ക് 480 രൂപയാണ്. ആവോലി 700 രൂപക്ക് മുകളിലോട്ടാണ് കോഴിക്കോട്ടെ വില. അയക്കൂറക്കുമുണ്ട് അവിടെ 1200 രൂപക്ക് മുകളിൽ വില.

കോഴിയിറച്ചിക്കും അമ്പത് രൂപ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കന് കിലോഗ്രാമിന് 200 രൂപയാണ് കണ്ണൂരില്‍ വിഷുത്തലേന്നത്തെ റേറ്റ്. കിലോയ്ക്ക് 230 രൂപയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ വില. പോക്കറ്റ് കീറാതെ വിഷു കഴിക്കാമെന്നതിനാല്‍ മിക്കവരും ചിക്കൻ വാങ്ങാനാണ് താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നത്.

കീശ കീറാതെ പച്ചക്കറി വാങ്ങാം

അവിയലിന് വേണ്ടത്, കാരറ്റ്, ചേന, വെള്ളരി, ബീന്‍സ്, പയര്‍, മുരിങ്ങക്കായ, നേന്ത്രക്കായ, വഴുതനങ്ങ എന്നിവയാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം തക്കാളിയും വെണ്ടയും ചേര്‍ന്നാല്‍ സാമ്പാറായി. പൊട്ടിക്കയോ പടവലമോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഓലനായി. ഉപ്പേരിക്ക് കാബേജോ പയറോ ബീന്‍സോ കോവക്കയോ മതി.

കാരറ്റ് 50, ചേന 60, പാവക്ക 80, പയര്‍ 100, നേന്ത്രക്കായ 40, മുരിങ്ങക്കായ 60, വഴുതനങ്ങ 50, വെള്ളരി 35 എന്നിങ്ങനെയാണ് വില. തക്കാളിക്ക് 35 രൂപയും പച്ചമുളകിന് 80 രൂപയും ഉള്ളിക്ക് 25 രൂപയുമാണ് കണ്ണൂരിലെ വില. മത്തന്‍, ഇളവന്‍, കാബേജ് എന്നിവയ്ക്ക് 30 രൂപയും കോവക്കയ്ക്ക് 80 രൂപയുമുണ്ട്.

പയര്‍, ബീന്‍സ് വില കൂടുതലാണ്. ഇഞ്ചിക്ക് വില കൂടി. കിലോഗ്രാമിന് 120 വരെയായി ഉയർന്നു. ഗള്‍ഫിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറി കയറ്റുമതിയില്‍ ഇടിവ് വന്നത് നാട്ടിലെ വിഷു വിപണിയില്‍ വില കുറയാന്‍ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്തൻ, ഇളവൻ, കാബേജ് 30 രൂപക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ താങ്ങാനാവാത്ത വിലയില്ല എന്നതാണ് അവസ്ഥ.

Also Read: 'വിഷുക്കണി വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളാൽ സമൃദ്ധം': കഞ്ഞിക്കുഴി കർഷകർക്ക് പച്ചക്കറികളുടെ വിപണനകാലം

