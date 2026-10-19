ലോകോത്തരം പൂക്കാസിലെ അരിക്കടുക്ക; മലബാറിന്റെ ഇഷ്ട വിഭവത്തിന്റെ രുചിരഹസ്യം അറിയാം
നാവില് കൊതിയുടെ കപ്പലോടിക്കുന്ന അരിക്കടുക്ക കൊണ്ട് മാത്രം മലബാറിലാകെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൊച്ചു കടയുണ്ട് കണ്ണൂരില്. അഷ്റഫിൻ്റെ പൂക്കാസ് ചായക്കടയിലെ ക്ലാസ് വിഭവമായ അരിക്കടുക്കയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്.
Published : October 19, 2026 at 3:49 PM IST
രഞ്ജിത് ബാബു ഇ എം
കണ്ണൂര്: എടക്കാട് ടൗണില് നിന്നും കടമ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു ചായക്കട. രാവിലെ ആറുമണിക്കുതന്നെ ഈ ചായക്കടക്കു മുന്നില് ആളുകള് തടിച്ചു കൂടുകയാണ്. ഈ തിരക്ക് വൈകീട്ടുവരെ തുടരും. വടക്കേ മലബാറിൻ്റെ തനതായ രുചിപ്പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരൊറ്റ പലഹാരത്തിന്റെ പേരില് നാട്ടിലും വിദേശത്തും പ്രശസ്തമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ചായക്കട.
മലബാറുകാര്ക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വിശിഷ്ട പലഹാരമാണ് അരിക്കടുക്ക. രാവിലെ ആറു മണിതൊട്ട് തന്നെ അരിക്കടുക്ക റെഡിയാവുന്നു എന്നതാണ് കണ്ണൂര്-കടമ്പൂരിലെ പുക്കാസ് ചായക്കടയുടെ സവിശേഷത. അരിക്കടുക്ക എന്ന പലഹാരത്തിൻ്റെ പേരില് മലബാറും കടന്ന് പൂക്കാസ് ചായക്കടയുടെ പ്രശസ്തി ദേശാന്തരങ്ങളിലും പരക്കുകയാണ്.
മലബാറിലെത്തുന്നവർ ഒരു തവണയെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഐക്കോണിക്ക് ഐറ്റം തന്നെയാണിതെന്നാണ് പുക്കാസ് ചായക്കടയിലെത്തി മടങ്ങുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുള്ളത്. കടമ്പൂരിലുള്ള പൂക്കാസ് ചായക്കടയില് അതിരാവിലെ മുതല് തന്നെ അരിക്കടുക്കയ്ക്കുള്ള ആവശ്യക്കാര് എത്തും. അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ചായക്കടയില് ഈ ക്ലാസ് വിഭവം തയാറാക്കാനുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും.
അരിക്കടുക്ക സ്വാദിഷ്ടമാകണമെങ്കില് പാചകം ചെയ്യുന്നതില് മാത്രമല്ല കല്ലുമ്മക്കായ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു തൊട്ട് ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് കടയുടമയായ ടി.പി അഷ്റഫ് വിശദീകരിക്കുന്നു." കല്ലുമ്മക്കായ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലുമുണ്ട് കാര്യം. ഇടത്തരം വലുപ്പമുളള കല്ലുമ്മക്കായയുടെ പുറംതോടും അകവും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നെടുകെ പിളര്ക്കണം. പച്ചരിപ്പൊടി വറുത്തെടുത്ത് തിളച്ച വെള്ളത്തില് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചതും പെരുംജീരകവും ചേര്ത്ത് യോജിപ്പിക്കണം. ഈ കൂട്ടില് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേര്ത്ത് ഉരുളകളാക്കി കല്ലുമ്മക്കായയുടെ അകത്തെ ഇറച്ചി വേര്പെടാതെ തോടിനകത്ത് നിറയ്ക്കണം.
ശേഷം ആവിച്ചെമ്പില് വച്ച് പുഴുങ്ങണം. പാകമായാല് പുറത്തെടുത്ത് ഓരോ അരിക്കടുക്കയും മഞ്ഞള് പൊടി, മുളക് പൊടി മറ്റ് ചേരുവകളും അടങ്ങിയ മസാലയില് മുക്കിയെടുത്ത് വറുത്ത് കോരണം. ദേശഭേദമനുസരിച്ച് മസാലക്കാര്യം ഓരോരുത്തരും രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുന്നതും പതിവാണ്. ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേര്ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അഷ്റഫിൻ്റെ രുചി രഹസ്യങ്ങളിലൊന്ന്. അതിനപ്പുറവും മറ്റു പൊടിക്കൈകളുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താന് അഷ്റഫ് തയാറല്ല.
അടുത്ത ദേശങ്ങളായ ആലാട്ടിക്കണ്ടി, പൂങ്കാവ്, എടക്കാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകൾ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അരിക്കടുക്ക ഈ ചായക്കടയെ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ശശിധരൻ പറഞ്ഞു. 'വർഷങ്ങളായി ഈ വിഭവം ഇവിടെ വന്നു കഴിക്കാറും വീട്ടിലേയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാറുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അരിക്കടുക്ക. മറ്റ് കടകളിലേത് വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുക്കാസ് ചായക്കടയിലെ അരിക്കടുക്കയ്ക്കാണ് രുചികൂടുതൽ,' ശശിധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സാധാരണക്കാരുടെ രുചിയുടെ സിംഹാസനമായി മാറിയതോടെ പൂക്കാസിൻ്റെ പെരുമ അന്യ ദേശങ്ങളിലുമെത്തി. അതോടെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമായി ഇവിടെയെത്തി കല്ലുമ്മക്കായയുടെ രുചി നുണയുകയും പാഴ്സലായി വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നതും പതിവായെന്ന് കടയുടമ ടി.പി അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. 'കല്ലുമ്മക്കായയുടെ വിലവര്ധനവ് മൂലം അധ്വാനം മാത്രം മിച്ചമാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാലും 20 രൂപയില് തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. പുലര്ച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് കട തുറക്കും. കല്ലുമ്മക്കായയുടെ പാചകത്തിന് അതോടെ തുടക്കമിടും. എന്നാല് രാവിലെ വരുന്നവരെ നിരാശപ്പെടുത്താറില്ല. അരിപ്പുട്ടും റോബസ്റ്റാ പഴവുമാണ് ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം,' കടയുടമ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരിക്കടുക്ക പാകമായി വരുമ്പോഴുള്ള മണം രുചി പ്രേമികളുടെ നാവില് കപ്പലോട്ടും. കല്ലുമ്മക്കായയുടെ മണം അടുക്കളയില് നിന്നും ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ ഇരിപ്പിടങ്ങളില് സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിയും. അഷ്റഫിൻ്റെ കൈപുണ്യത്തിലൂടെയാണ് കട പ്രശസ്തമായത്. വൈകീട്ട് 5.30 വരെ ഇവിടെ അരിക്കടുക്ക ലഭിക്കും.
നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലമായി ഈ ചായക്കട പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചിട്ട്. ഭാര്യാ പിതാവില് നിന്നും അഷ്റഫിന് ലഭിച്ചതാണ് ഈ കട. ആയിരത്തോളം അരിക്കടുക്ക ഒരു ദിവസം അഷ്റഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുഴുവനും ചെലവാകും. എന്നാല് ഒരു പരിഭവം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞത് കല്ലുമ്മക്കായയുടെ വിലവര്ധനവ് മൂലം അധ്വാനം മാത്രം മിച്ചമാകുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടെന്നാണ്. എന്ത് വന്നാലും ഇന്ന് വില്ക്കുന്ന 20 രൂപയില് കൂട്ടാന് അഷ്റഫിന് മനസും വരുന്നില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് പുക്കാസ് ചായക്കട തേടി ആളുകളെത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണവും.
രുചിയുടെ കേന്ദ്രമായ ഇവിടം സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. രാഷ്ട്രീയം, നാട്ടുവര്ത്തമാനം, വിശേഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൈമാറാന് രാവിലെ 6 മണിയോടെ തന്നെ ദേശവാസികള് ഇവിടെ എത്തി തുടങ്ങും. നാട്ടുകാരന് കൂടിയായ അഷറഫിൻ്റെ കട, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിവരങ്ങള് കൈമാറാനുള്ള കേന്ദ്രം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: ഗോത്ര കർഷകർക്ക് കരുത്തായി 'ഗോത്രജ്യോതി'; പദ്ധതിക്ക് വയനാട്ടിൽ തുടക്കം