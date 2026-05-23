മലബാറിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം രൂക്ഷം; പുറത്താകുക 53,164 വിദ്യാർഥികൾ

പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 2,26,014 വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ വർഷം എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ജയിച്ചത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 23, 2026 at 1:42 PM IST

കോഴിക്കോട്: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന നടപടികൾ 25ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ മലബാർ മേഖലയിൽ കടുത്ത സീറ്റ് ക്ഷാമം. പാലക്കാട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ആറ് ജില്ലകളിലായി 53,164 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്ലസ് വൺ, വിഎച്ച്എസ്ഇ, ഐടിഐ, പോളിടെക്നിക് എന്നിവയിലെല്ലാം ലഭ്യമായ സീറ്റുകൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമുള്ള കണക്കാണിത്. കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയതോടെ മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പതിവുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഇവിടെ മാത്രം 26,137 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ എജ്യുക്കേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് (എംഇഎം) തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 2,26,014 വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ വർഷം എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ജയിച്ചത്. ഇവർക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനായി ആകെ ലഭ്യമായ സീറ്റുകൾ 1,72,850 മാത്രമാണ്. ലഭ്യമായ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലും പ്രവേശനം നടത്തിയാലും 53,164 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കില്ല.

ജില്ലാതലക്കണക്കുകൾ
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 42,675 വിദ്യാർഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. എന്നാൽ, ആകെ 34,917 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിനാൽ, ജില്ലയിൽ 7,758 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ 11,145 പേർ പരീക്ഷ ജയിച്ചപ്പോൾ 9,714 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സീറ്റ് ക്ഷാമം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിൽ 78,887 വിദ്യാർഥികൾ എസ്എസ്എൽസി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 47,950 പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി, ഐടിഐ, പോളിടെക്നിക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 52,750 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതോടെ 26,137 സീറ്റുകളുടെ കുറവാണ് മലപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുക.

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 38,147 പേർ വിജയിച്ചപ്പോൾ 28,823 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. 9,324 സീറ്റുകളുടെ കുറവാണുള്ളത്. കണ്ണൂരിൽ 34,742 പേർ എസ്എസ്എൽസി പാസായി. ജില്ലയിൽ 29,811 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 20,418 പേർ പരീക്ഷ ജയിച്ചു. എന്നാൽ 16,835 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. വലിയ തോതിലുള്ള ഈ അന്തരം വിദ്യാർഥികളിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.

താത്കാലിക പരിഹാരം പ്രതിസന്ധി കൂട്ടുന്നു
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിലവിലെ ബാച്ചുകളിൽ താത്കാലികമായി സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്ന പരിഹാരമാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയത്. ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ ഇരുന്നു പഠിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു ക്ലാസിൽ പരമാവധി 50 വിദ്യാർഥികളിൽ കൂടുതൽ പാടില്ലെന്നാണ് വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ശിപാർശ. എന്നാൽ, സീറ്റ് വർധനവ് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം 65 മുതൽ 75 വരെയായി ഉയരുന്നു. ഇത് പഠന നിലവാരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

പുതിയ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നത് മലബാർ മേഖലയിലെ നാളുകളായുള്ള ആവശ്യമാണ്. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ വിദ്യാർഥികളില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ബാച്ചുകൾ മലബാറിലേക്ക് മാറ്റാൻ സർക്കാർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതും പൂർണമായ പരിഹാരമായിട്ടില്ല. എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ടപെട്ട കോഴ്സുകൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്.

താലൂക്ക് തലത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് അധിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മലബാറിലെ സീറ്റ് ക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, അലോട്ട്മെൻ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ആവശ്യം. പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി പൂർണമായും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ സമര പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
