മറവിയിലേക്ക് മറഞ്ഞ മലബാർ പാരമ്പര്യങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു; സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പാതയുടെ ഓർമകൾക്ക് പുതുജീവൻ നല്കി 'മിസ്ര്'
കടൽ കടന്നെത്തിയ കപ്പലുകൾക്ക് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ മണം നൽകി വഴികാട്ടിയ ഒരു സുവർണകാലമുണ്ടായിരുന്നു മലബാറിന്. ലോകത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ഭൂപടത്തിൽ തലയുയർത്തി നിന്ന ആ 'സ്പൈസ് റൂട്ടിൻ്റെ' ഓർമകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ചരിത്രസ്നേഹികൾ....
Published : November 21, 2026 at 7:08 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇംഎം
കണ്ണൂര്: നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാര ഭൂപടത്തിൽ തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു മലബാർ. ഇന്ന് 'സ്പൈസ് റൂട്ട്' എന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പാത, മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലും ആഴത്തിൽ ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നു. വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുപോകുന്ന ഈ പൈതൃക വൈവിധ്യങ്ങളെയും അനുബന്ധ കലാരൂപങ്ങളെയും പുരാവസ്തു സ്മാരകങ്ങളെയും കുറിച്ച് പുതുതലമുറയിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം സുമനസുകൾ. ചരിത്രത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഇവരുടെ വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്.
കണ്ണൂര് നീര്ച്ചാലിലെ ശെയ്ഖ് പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് ഒരു കാലത്ത് സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാണ്ടികശാല കെട്ടിടത്തിലാണ് മലബാര് ഇൻ്റർനാഷ്ണല് സ്പൈസ് റൂട്ട് ഹെറിട്ടേജ് സൊസൈറ്റി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ' മിസ്ര് ' എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംഘം പൈതൃക സാംസ്ക്കാരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പ്രചോദനമാവുകയാണ്. ഹെറിട്ടേജ് മ്യൂസിയം , പുരാരേഖാ ലൈബ്രറി, സാംസ്ക്കാരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുളള സ്ഥിരം വേദി, തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള് പ്രാവര്ത്തികമാക്കാനാണ് ഈ സംഘടനയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പ്രസിഡണ്ട് സിദ്ധിക്ക് കിണാക്കൂല് , സെക്രട്ടറി വി.പി. അന്വര്, സി. ഒ ആലിപ്പി, മുഹമ്മദ് ഷിഹാദ്, ഹനീഫ കുരിക്കളകത്ത്, ഒ. കെ. സമദ്, ഫാറൂക്ക് എന്നിവരടങ്ങിയ നിര്വ്വഹണ സമിതിയാണ് പൈതൃക പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുളള ഈ ഉദ്യമത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്.
നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കച്ചവട പാരമ്പര്യം
മധ്യകാലകേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ -രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളില് മുസ്ലീം രാജവംശമായ അറക്കല് തിളങ്ങി നിന്നിരുന്നു. അക്കാലത്ത് കണ്ണൂരിൻ്റെ പുരോഗതിയും പ്രൗഢിയും കയറ്റിറക്കുമതിയിലൂടെയായിരുന്നു. കണ്ണൂര് പാലമഠത്തില് നിന്നും ഉരുക്കളിലും മഞ്ചുകളിലും ലക്ഷദ്വീപ്, മാലിദ്വീപ്, ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങള്, അരി, പശുവിന് നെയ്യ് എന്നിവ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. തിരിച്ച് ഇറക്കുമതിയായി മാസ്സ്, എന്ന ട്യൂണ മത്സ്യം ഉണക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവവും പാടച്ചക്കര, ബിണ്ട്യ തുടങ്ങിയ പലഹാരങ്ങളും കണ്ണൂരില് ഇറക്കുമതിയും ചെയ്തിരുന്നു.
കാലവര്ഷം ശക്തിപ്രാപിക്കുമ്പോള് അക്കാലത്ത് മത്സ്യങ്ങള് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. മാസ്സ് ആയിരുന്നു ജാതിമതഭേദമെന്യേ കണ്ണൂര്ക്കാര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മീന് വിഭവം. ഇന്നും ലക്ഷദ്വീപ് ഉത്പന്നങ്ങള് കണ്ണൂരിലെത്തുന്നുണ്ട്. മംഗലാപുരത്തു നിന്നോ കൊച്ചിയില് നിന്നോ ആണ് ഇവയെല്ലാം എത്തുന്നത്. ഇത് വഴി ലക്ഷദ്വീപുമായുള്ള പരമ്പരാഗത ബന്ധം ഇന്നും തുടരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് കണ്ണൂരിലെ കടല് വഴിയുള്ള കച്ചവട പാരമ്പര്യം മുറിഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയിലാണ്.
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പഴയ കാല കണ്ണൂരിൻ്റെ പെരുമ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകരാനുമാണ് മിസ്ര് എന്ന സംഘടന ശ്രമിക്കുന്നത്. ദേശത്തിൻ്റെ പൈതൃക സംരക്ഷണമെന്ന മഹത്തായ ദൗത്യത്തെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ശക്തമാക്കാനാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ശ്രമം. നാലുകെട്ടിന് സമാനമായ സുഗന്ധ വ്യജ്ഞന സംഭരണ കേന്ദ്രം ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂരിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂര് സിറ്റിയുടേയും പൈതൃക പദവി ദേശീയ അന്തര് ദേശീയ തലത്തില് ഉയര്ത്തുകയാണ് മിസ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അവഗണിക്കപ്പെട്ട മലബാറിൻ്റെ പൈതൃക പാരമ്പര്യവും രേഖകളും വാമൊഴി ചരിത്രവും ഡിജിറ്റല് രൂപത്തിലും ചിത്രാവിഷ്ക്കാരത്തിലും വരും തലമുറക്ക് കൈമാറാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് മിസ്ര്.
2025 മാർച്ച് 19 ന് തലശ്ശേരിയിൽ വച്ചാണ് ഈ സൊസൈറ്റി ആരംഭിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൻ്റെയും മലബാരിൻ്റെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സമുദ്രാനന്തത ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് മലബാര് ഇൻ്റർ നാഷമല് സ്പൈസ് റൂട്ട് ഹെറിട്ടേജ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി അന്വര്. വി.പി പറഞ്ഞു. അധിക ആളുകൾക്കും സ്പൈട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. എന്നാൽ സിൽക്ക് റൂട്ട് അറിയാം. പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ചൈനയുടെയും വ്യാപാര പാതയായ സിൽക്ക് റൂട്ടിനെകുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും വളരെ പ്രാദേശികമായ സ്പൈസ് റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കും അധികാരികൾക്ക് പോലും സ്പൈസ് റൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കുറവാണ്. വേണ്ടത്ര പഠനങ്ങളും ഇതിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടില്ലെന്നും അന്വർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
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