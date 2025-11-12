ETV Bharat / state

നിറം മങ്ങുന്ന കേരളീയ വാസ്‌തുശൈലി; തടിവ്യവസായവും ഫര്‍ണിച്ചര്‍ മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയില്‍

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള തടിവ്യവസായം. മലബാറിലെ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കണ്‍സോഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിൽ. സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം വേണമെന്ന് ആവശ്യം.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 12:01 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂര്‍: മലബാറിലെ തടിവ്യവസായത്തിനും ഫര്‍ണിച്ചര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനും നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്‌റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യാലയങ്ങളും ബംഗ്ലാവുകളും തദേശീയമായ ഫര്‍ണിച്ചറുകളാല്‍ കമനീയമായിരുന്നു. കേരളീയ വാസ്‌തുശൈലിയിലെ മികവാണ് അതിന് കാരണം.

കര്‍ണാടകത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മലബാറിലെ ഫര്‍ണിച്ചറുകളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പൂര്‍ണമായും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നത്. കുടക് ജില്ലയിലെ ആയിന്‍മനകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തറവാടുകളില്‍ മലബാറിലെ ആശാരിമാരായിരുന്നു ഫര്‍ണിച്ചറുകളും തടിസാധനങ്ങളും നിര്‍മ്മിച്ചത്. തന്നെയുമല്ല തടിവ്യവസായത്തിന് സമ്പന്നമായ ഒരു കൈപുണ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു.

അമ്മാനപ്പാറയിലെ മലബാര്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കണ്‍സോഷ്യത്തില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

അഞ്ചരക്കണ്ടി ബംഗ്ലാവില്‍ 1797ല്‍ പണിത ഒട്ടേറെ ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത കാലം വരെ അത് കേടുകൂടാതെ നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമീപകാലത്തായി ചൈന, തായ്‌വാന്‍, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫര്‍ണിച്ചറുകളാണ് ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്നത്. അവര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാനുള്ള എല്ലാ കരുത്തുണ്ടായിട്ടും തടിവ്യവസായവും ഫര്‍ണിച്ചര്‍ മേഖലയും പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണിപ്പോള്‍.

തടിവ്യവസായത്തിന് കീര്‍ത്തികേട്ട മലബാറില്‍ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പങ്കാളിത്തത്തോടെ കണ്ണൂര്‍ -പരിയാരത്ത് അമ്മാനപ്പാറയില്‍ മലബാര്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കണ്‍സോഷ്യം എന്ന പേരില്‍ ഒരു ആധുനിക വ്യവസായ ശാലയുണ്ട്. 2018ല്‍ 11.64 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഇതില്‍ കേന്ദ്ര വിഹിതം 60 ശതമാനവും സംസ്ഥാന വിഹിതം 20 ശതമാനവും ശേഷിക്കുന്നത് കണ്‍സോഷ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളുടേതുമായിരുന്നു.

ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ETV Bharat)

ആധിപത്യം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ വ്യവസായം: ചൈന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ തടയിടാനായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഇത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. മികച്ച നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം അടുത്ത കാലത്തായി തടി ലഭ്യതക്കുറവുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആഴ്‌ചയില്‍ നാല് ദിവസത്തോളം മാത്രമേ ജോലി നല്‍കാനാവുന്നുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം ഫര്‍ണിച്ചര്‍ വ്യവസായത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണ്.

മലബാറിലെ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ കണ്‍സോഷ്യത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ETV Bharat)

സാങ്കേതിക മികവും 32 ഇനം ആധുനിക യന്ത്ര സംവിധാനവും ഇവിടെയുണ്ട്. ഏത് തരം ഫര്‍ണിച്ചറുകളും ഗുണമേന്മയോടെ നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കാനുളള സാഹചര്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. പാഴ്‌ തടികളെ സംസ്‌കരിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള തടി ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ഉത്‌പാദകര്‍, സോമില്‍ ഉടമകള്‍, വിപണനക്കാര്‍ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി 53 പേരാണ് കണ്‍സോഷ്യത്തിലുള്ളത്. അംഗങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന തടികള്‍ സംസ്‌കരിച്ച് വിവിധ ഫര്‍ണിച്ചറുകളായ കട്ടില്‍, കസേരകള്‍, ടീപ്പോയ്, ഊഞ്ഞാല്‍ തുടങ്ങി ഒരു ഡസനിലേറെ ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ യൂസര്‍ ചാര്‍ജ് നല്‍കി തിരിച്ച് നല്‍കുകയാണ് പതിവ്.

കേരള മാതൃകയില്‍ തെലങ്കാനയിലും സമാനമായ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ക്ലസ്‌റ്ററുകള്‍ തുടങ്ങുമെന്ന് തെലങ്കാന വ്യവസായ വകുപ്പ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ ബി തുളസീദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പതിനഞ്ചംഗം സംഘം ഇവിടം സന്ദര്‍ശിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പോലും മാതൃകയായ ഈ സ്ഥാപനം അടുത്ത കാലത്തായി പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കയാണ്. റബ്ബര്‍ മരങ്ങളുടേയും മറ്റ് പാഴ്‌തടികളുടേയും അഭാവം കാരണം തൊഴില്‍ ദിവസങ്ങള്‍ കുറയുകയും വ്യവസായത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുളള കുതിപ്പിന് മങ്ങലേല്‍ക്കുകയുമാണ്.

സർക്കാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഉടമകൾ: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കരകയറ്റാനാകും. റവന്യൂ ഭൂമിയിലും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭൂമിയിലും പാഴ്‌മരങ്ങളായ മലവേപ്പ്, ഉപ്പില എന്നിവ നട്ടുവളര്‍ത്തിയാല്‍ ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാകും. വനത്തിലെ പടുമരങ്ങളെ മുറിച്ച് സൗജന്യ നിരക്കില്‍ നല്‍കാനുളള നടപടികളും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം മരങ്ങള്‍ നാലോ അഞ്ചോ വര്‍ഷം കൊണ്ട് വനത്തില്‍ തന്നെ നശിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇവയെ മികച്ച ഉരുപ്പടികളാക്കി മാറ്റാം.

തടി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഇന്ന് നിലവില്‍ തൊഴിലാളികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരാണ്. 20 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമാണ് തദേശീയരായി ഉള്ളത്. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുലത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി വുഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന പേര് നല്‍കി, കൂടുതല്‍ തദേശീയരെ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ വ്യവസായത്തില്‍ വിദഗ്‌ധ തൊഴിലാളികളാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉത്‌പാദനം വര്‍ധിപ്പിച്ച് വിദേശ ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകും.

വിദേശ ഇറക്കുമതി ഫര്‍ണിച്ചറുകള്‍ക്ക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കം 50 ശതമാനമാക്കി വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും കണ്‍സോഷ്യം ചെയര്‍മാന്‍ സി. അബ്‌ദുൾ കരീം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

