'മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡില്‍ ഒരു ശുദ്ധികലശം ഉറപ്പാണ്'; സ്വർണത്തട്ടിപ്പിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഒ കെ വാസു

ചോറ് ഇവിടെ, കൂറ് മറ്റൊരിടത്ത്, ഒരു ശുദ്ധികലശം ഉറപ്പാണ്; മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ സ്വർണ ആസ്‌തി തട്ടിപ്പിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഒ കെ വാസു

Malabar Devaswom Board President O K Vasu criticized the fraud of gold assets in temples
ഒ കെ വാസു, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ലോഗോ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 2:48 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണ ആസ്തി തട്ടിപ്പിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ഒ കെ വാസു. ചോറ് ഇവിടെയും കൂറ് മറ്റൊരിടത്തും എന്ന നിലയിലാണ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് വാസു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ക്ഷേത്രക്കാരൻ പാപി" എന്ന ചൊല്ല് അന്വർഥമാവുകയാണ്. ദേവനോടും ക്ഷേത്രത്തോടും ഭക്തിയോ ഭയമോ ഇല്ലാത്തവരായി ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മാറി. ഭക്തർ വഴിപാടായി നൽകുന്നത് കയ്യിട്ടുവാരാനും വീതം വയ്ക്കാനും ആണ് ഇവർ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത്. തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായതോടെ മൂന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും വാസു പറഞ്ഞു.

ശബരിമല വിവാദവും കോട്ട ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ നഷ്ടവും

2016 മുതൽ രണ്ടുതവണ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിനുശേഷം ഈയിടെ മൂന്നുമാസം മുമ്പാണ് വീണ്ടും ആ കസേരയിലേക്ക് എത്തിയത്. എം ആർ മുരളി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മാസങ്ങളോളം ആ കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർണ തട്ടിപ്പിൻ്റെ കഥകൾ പുറത്തുവന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ശബരിമലയിലെ സ്വർണ പാളി വിവാദം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ വിഷയങ്ങൾക്കും ശക്തി പകർന്നു. ബാലുശ്ശേരി കോട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഇരുപതോളം പവൻ സ്വർണം കാണാതായ പരാതിയാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സമാന പരാതി ഉയർന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി

ടി ടി വിനോദൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ സമയത്താണ് പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. 2013 മുതൽ 60 പവനോളം സ്വർണമാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടിച്ചുമാറ്റിയത്. അതിൽ 40 പവൻ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു. ബാക്കി 20ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും മറുപടിയൊന്നുമില്ല. സസ്പെൻഷനിൽ ആയിരുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിരമിക്കാൻ മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ രാജിവച്ച് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരുതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ടി ടി വിനോദന് അർഹതയുണ്ടാവില്ലെന്നും വാസു പറഞ്ഞു.

യൂണിയൻ ബലത്തിൽ തട്ടിപ്പ്

ദേവസ്വം ബോർഡിന് അകത്തെ യൂണിയൻ ബലത്തിലാണ് പലരും പല തട്ടിപ്പുകളും നടത്തിയതെന്ന് വാസു ആരോപിച്ചു. തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനയെ ഇവർ കരുവാക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നായിരിക്കും. അതായത് സിഐടിയു തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ കൂട്ടാളിയായി നടക്കുന്ന ഒരാൾ സിപിഎമ്മിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നർഥം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഹിന്ദുത്വ പ്രാധാന്യം എവിടേക്കാണ് വോട്ട് ആകുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ എന്നും വാസു ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കൂറ് ഇവിടെയും ചോറ് അവിടെയുമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ താഴേ തലം തൊട്ട് മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെയുള്ളയിടത്ത് പ്രകടമാണ്. ഭരണം മാറുമ്പോൾ യൂണിയൻ മാറുന്നവരും ഇതിൽ നിരവധിയാണെണ് വാസു പറഞ്ഞു.

സമാന തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ണൂരും കാസര്‍കോട്ടും

കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സമാനമായ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതോടെ രണ്ട് ജില്ലകളിലെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവൃത്തിച്ച മുരളി പി ടി എന്ന ഓഫീസർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വരുത്തിവെച്ചത്. കാലാകാലങ്ങളായി പലരും കയ്യേറിയ ക്ഷേത്രഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കേസുകൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധി അവിടെ ഹാജരാകണം. എന്നാൽ പല സമയങ്ങളിലും ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അസന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാദത്തിലുറച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അതോടെയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഭൂമി കയ്യേറിയവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്നും ഇയാൾ എന്തെല്ലാം കൈപ്പറ്റി എന്ന കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ETV Bharat)
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടി എം സത്യനാരായണെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുമ്പളയിലെ ഉറുമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണം കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ആയിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതി ഉയർന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ തിരുവാഭരണം മാത്രമല്ല വിഗ്രഹവും കാണാനില്ലായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ അടിച്ചുമാറ്റി കൊണ്ടു പോയ അവസ്ഥ. ഇതടക്കം മറ്റു പല പരാതികളും ഉയർന്നതോടെയാണ് ഇയാളെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.ഉദ്യോഗസ്ഥ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ മറവിൽ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും കീശ വീർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തിയുമെല്ലാം അന്വേഷണത്തിലാണ്. അത് തെളിയുന്നതോടെ അവർക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകും. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു വഴിപാട് പോലും കഴിക്കാത്ത ജീവനക്കാർ വഴിപാട് ആയി കിട്ടുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും വാസു പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്യം കയ്യേറ്റഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കൽ

നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ക്ഷേത്രഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന നടപടിയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകം 13,000 ഏക്കർ ഭൂമി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലപ്പുറം പന്തല്ലൂരിലെ 400 ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയടക്കം അതിൽ പെടും. കണ്ണൂരിൽ ക്ഷേത്രഭൂമി വ്യാജ രേഖയുണ്ടാക്കി കല്ലുവെട്ടി കൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ. ആ ഭൂമിയും തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത നടപടി വയനാട് ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണഗിരിയിലാണ് 40000 ഏക്കർ ക്ഷേത്രഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഭൂരിഭാഗവും കയ്യേറി കഴിഞ്ഞു. ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഒ കെ വാസു പറഞ്ഞു.

മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ നിലവിൽ 1410 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെയുള്ള ഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഇതിൽ 200 എണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ദാരിദ്രരേഖക്ക് താഴെയാണെന്ന് പറയാം. വരുമാനം കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല നഷ്ടത്തിലുമാണ്.

തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുകളും അനാസ്ഥയും

മലബാർ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശമ്പളം കിട്ടാതെ ജീവനക്കാർ ദുരിതത്തിലാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് വരെ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 23,000 രൂപയാണ് തുടക്ക ശമ്പളമായി നൽകുന്നത്. 10 വർഷം വരെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള അടിച്ചുതളിക്കാർക്ക് വരെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം ബോർഡില്‍ നിലവിൽ ആരും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല. എന്നിട്ടു തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുകളും അനാസ്ഥയും നടക്കുകയാണ്.

ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് മദ്യ സൽക്കാരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. കുടുംബത്തിൻ്റെ ആകെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുതുക മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് കയ്യിട്ടുവാരുന്നത്. നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാർ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ അനാസ്ഥയും വൈകാതെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

ഒരു ശുദ്ധികലശം ഉറപ്പാണ്

ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രസ്റ്റി ബോർഡുകൾ ആണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ളവർ നൽകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കടമയാണ്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടുത്തെ വരവു ചെലവുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ നിയമ വ്യവസ്ഥയില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും അറിയാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായാൽ ഈ കയ്യിട്ടുവാരൽ ഇല്ലാതാകും.

ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം 68 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരും ഇപ്പോൾ മലബാർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ട്. ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് വഴിയും പി.എസ്.സി വഴിയും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരാണ് നിലവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർ. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒന്നിലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും വരുമാനം കൂടുതലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിത്യ സന്ദർശനം നടത്തുകയും തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഇനിയെങ്കിലും തടയിടും. പരാതികൾ തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധികലശം ഉറപ്പാണ്.

