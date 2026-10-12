മലബാർ ദേവസ്വം ബിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ നടത്തിപ്പും നിയമപരമായ ഭേദഗതികളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മലബാർ ദേവസ്വം ബിൽ അടുത്ത നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിക്കും.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 6:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സമഗ്രമായ മലബാർ ദേവസ്വം ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ നടത്തിപ്പും നിയമപരമായ ഭേദഗതികളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ബില്ലാണ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
'മദ്രാസ് ഹിന്ദു റിലീജിയസ് എൻഡോവ്മെൻ്റ്സ് (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026' സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി വിടുന്നതിനായി നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അധികാരം ശക്തിപെടുത്താനും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിമാരുടെ നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമനിർമ്മാണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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നിലവിൽ 1,403 ക്ഷേത്രങ്ങൾ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുണ്ടെന്നും, അതിൽ 115 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ പൂർണമായും സർക്കാർ സഹായത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നൽകാൻ സർക്കാർ ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ മുരളീധരൻ, സർക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയാണെന്നും അവയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
എങ്കിലും, പഴയ നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പുനഃസംഘടിപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, നിലവിലെ അവസ്ഥ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പരിമിതമായ ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങളേ ഉള്ളൂവെന്നും, പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം ട്രസ്റ്റിമാരുടെ കൈവശമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഈ സംവിധാനം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തയ്യാറാക്കി നിയമവകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ ഈ ബിൽ പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധികാരം ട്രസ്റ്റിമാരുടെ കൈവശമല്ല, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കൈവശമായിരിക്കണമെന്നും മുരളീധരന് വ്യക്തമാക്കി.
മദ്രാസ് ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ഭേദഗതി ബിൽ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനും 'ഫസ്ലി' വർഷത്തിന് പകരം സാമ്പത്തിക വർഷം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഫസ്ലി വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണെങ്കിൽ, സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് നീളുന്നത്. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കൽ രീതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വർഷവുമായി യോജിപ്പിക്കാനാണ് ഈ മാറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ധനസഹായത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാല് ഇരു സംവിധാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കണക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഫസ്ലി വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ മാറ്റി സാമ്പത്തിക വർഷമെന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, 1951-ലെ മദ്രാസ് ഹിന്ദു റിലീജിയസ് എൻഡോവ്മെൻ്റ്സ് ആക്റ്റിലെ 70, 71, 76, 79 എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭേദഗതി പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനായി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സിപിഐ(എം) എംഎൽഎ ടി.എം. ശശി നിർദേശിച്ചു. എങ്കിലും, എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉയരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുകയും, തുടർപരിശോധനയ്ക്കായി ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു.
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