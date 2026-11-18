'മരിച്ചത് പൂച്ചയോ പട്ടിയോ അല്ല, എൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്'; മാളയിലെ 3 വയസുകാരിയുടെ മരണത്തിൽ ഡോക്ടറെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാര് നിലപാടിനെതിരെ പിതാവ്
പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സ വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന് മൂന്നു വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരിയായ ഡോക്ടർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാതെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ ഒതുക്കിയ സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ബിനോയ് രംഗത്തെത്തി
Published : November 18, 2026 at 2:18 PM IST
തൃശൂർ: മാള ആലമറ്റം സ്വദേശികളായ കാച്ചപ്പിള്ളി ബിനോയിയുടെയും ലയയുടെയും മൂന്നു വയസുകാരി മകൾ പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, കുറ്റക്കാരിയായ ഡോക്ടറെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ കടുത്ത രോഷവും വേദനയും പങ്കുവെച്ച് കുടുംബം. 2021 മാർച്ച് 24 ന് നടന്ന ദാരുണ സംഭവത്തിൽ, അടിയന്തര ചികിത്സ നിഷേധിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന വിദഗ്ധ സമിതികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അട്ടിമറിച്ച് കേവലം 'പണിഷ്മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ' നടപടി ഒതുക്കിയതിനെതിരെയാണ് പിതാവ് ബിനോയ് ആഞ്ഞടിച്ചത്. മരിച്ചത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പൂച്ചയോ പട്ടിയോ അല്ല, തൻ്റെ പൊന്നുമോളാണെന്ന് സർക്കാർ ഓർക്കണമെന്ന് ബിനോയ് വിതുമ്പലോടെ പറഞ്ഞു.
45 മിനിറ്റ് ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചു; ക്യൂവിൽ നിർത്തി ചീട്ടെടുപ്പിച്ചു
2021 മാർച്ച് 24-നാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മൂന്നു വയസുകാരിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും, അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള കേസായിട്ടും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജൻ ഡോ ബി എസ് ശ്രീരേഖ കുട്ടിയെ ക്യൂവിൽ നിർത്തി ഒ പി ചീട്ടെടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നിർണായകമായ 45 മിനിറ്റോളം ആൻ്റിവെനം നൽകാതെ ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
സസ്പെൻഷൻ വെട്ടി സ്ഥലംമാറ്റമാക്കി; ഡോക്ടർ അവധിയിൽ പോയി
ഡി എം ഒ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ വിജിലൻസിൻ്റെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണ സമിതികളും ഡോക്ടർക്കെതിരെ കഠിനമായ ശിക്ഷാനടപടി വേണമെന്നാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ബിനോയ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
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"കഠിന ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്. സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് എഴുതിവിട്ടപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശർമിള മേരി ജോസഫ് അത് വെട്ടിമാറ്റി ഡോക്ടർക്ക് പണിഷ്മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. പഴയ കേസായതിനാൽ സസ്പെൻഷൻ നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ ഡോക്ടർ രണ്ട് മാസത്തെ ലീവിൽ പ്രവേശിച്ചു. മലപ്പുറം വണ്ടൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയതെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഇതുവരെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നതാണ് നാളിതുവരെ എൻ്റെ മോൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല", പിതാവ് ബിനോയുടെ വാക്കുകൾ ആണ്.
സമരം നയിച്ച ജനീഷ് മന്ത്രിയായിട്ടും അനക്കമില്ല
സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് നീതിക്കായി സമരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒ ജെ ജനീഷ് ഇന്ന് മന്ത്രിയായിട്ടും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി തിരികെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ചതല്ലാതെ പിന്നീട് പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. പലതവണ വിളിച്ചിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് ഫോൺ കൈമാറാൻ പോലും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും, തങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ മന്ത്രിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പ്രശ്നമെന്നും ബിനോയ് ചോദിക്കുന്നു.
ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ചര വർഷത്തോളം പിന്നിടുമ്പോഴും, ഗുരുതരമായ ചികിത്സാ പിഴവ് വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ അട്ടിമറികൾക്കെതിരെ നീതി തേടി നിയമപോരാട്ടം തുടരാനാണ് മൂന്നുവയസുകാരിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനം.
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