ആലപ്പുഴയിൽ പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിനിടയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങള്; വേദിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് തർക്കവും പിണങ്ങിപ്പോകലും
പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് തർക്കമാണ് വേദിയിൽ രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനാണ് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
Published : October 18, 2026 at 3:40 PM IST
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങള്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വേമ്പനാട് കായലിന് കുറുകെ നിർമിച്ച മാക്കേക്കടവ്–നേരേകടവ് പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് തർക്കമാണ് വേദിയിൽ രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഈ പാലം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നുവെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി ഇതിനായി നിരന്തരം ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്നും എടുത്തുപറഞ്ഞു. ചടങ്ങിനിടെ ആലപ്പുഴ എംപി കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പേര് പറയാതിരുന്ന പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പികെ ബഷീറിനോട് കെസിയുടെ പേര് പറയാൻ സദസ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിന് കെസി ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പികെ ബഷീർ തിരിച്ചടിച്ചു. ഞാൻ ഏറനാടുകാരനാണെന്നും നിങ്ങടെ ശൗര്യം എനിക്ക് മനസിലാകുമെന്നും പറഞ്ഞ മന്ത്രി, അതിന് അനുസരിച്ച് മറുപടി പറയുമെന്നും ഉദ്ഘാടന വേദിയില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുൻ എൽഡിഎഫ് എംപി എഎം ആരിഫിനെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെ സദസിൽ നിന്ന് കനത്ത കൂവലും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നു. പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ കിഫ്ബി പദ്ധതി കാലത്താണെന്ന് എഎം ആരിഫ് വേദിയിൽ അവകാശപ്പെടുകയും എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷമാണ് കുറഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിനിടെ എഎം ആരിഫിന്റെ പരാമര്ശവും വേദിയില് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെന്നും എന്നാല് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നടന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു എഎം ആരിഫിന്റെ പരാമര്ശം. അന്ന് പൂർത്തിയാകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറഞ്ഞ പണികൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ആരിഫ് പറഞ്ഞതോടെ സദസിൽ നിന്ന് കൂവൽ ഉയര്ന്നു. തുടർന്ന് മര്യാദ കാണിക്കണമെന്ന് ആരിഫ് തിരിച്ചടിച്ചു.
അതേസമയം, വേദിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി അപമാനിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻ വൈക്കം എംഎൽഎ സികെ ആശയും അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി. മൈക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ചുവെന്നും വിളിച്ച് വരുത്തി അപമാനിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞ് സികെ ആശ വേദിയില് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. മാക്കേക്കടവിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പികെ ബഷീർ, ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, മന്ത്രിമാരായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, മോൻസ് ജോസഫ്, എം ലിജു, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എ മഹേന്ദ്രൻ, ജില്ലാ കലക്ടർ ഷാജി വി നായർ, മുൻ എംപി എഎം ആരിഫ്, മുൻ എംഎൽഎമാരായ സികെ ആശ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
അരൂരിനെ ബ്ലു ഇക്കോണമിയുടെ ആസ്ഥാനമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന മിഷൻ സമുദ്രയുടെ ഭാഗമായ ബ്ലൂ ഇക്കോണമി പദ്ധതിയുടെ ആസ്ഥാനമാക്കി അരൂരിനെ മാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. മാക്കേകടവിൽ മാക്കേകടവ്-നേരേകടവ് പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അരൂരിനെ സീഫുഡിൻ്റെ ഹബ്ബാക്കും. ബ്ലൂ എക്കണോമിയുടെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ കണക്ടിവിറ്റിയും ആലപ്പുഴയിൽ സജ്ജമാക്കും. നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കുന്നതല്ല സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നയമെന്നും നേരേകടവ്-വൈക്കം ഭാഗത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾക്കും മുന്നോടിയായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിന് പ്രദേശവാസികൾക്കായി പ്രത്യേക നഷ്ട പരിഹാര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതികൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കും. കാലതാമസം മൂലം പൊതുഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള ധനനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പികെ ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും നേരേകടവ് വൈക്കം ഭാഗത്തെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പികെ ബഷീർ പറഞ്ഞു. ശബരിമല റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന് 553.85 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാശേരി എംസി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. പാലം പള്ളിത്തോട്-പമ്പ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടണമെന്നും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായ പാലം തുറവൂർ പമ്പ പാതയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും തുടർ നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത എക്സൈസ് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ലിജു പറഞ്ഞു.
മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിക്ക് തുടർച്ച നൽകാൻ വൈക്കം ഭാഗത്തെ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു. കോട്ടയം എംപി ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, വൈക്കം എംഎൽഎ കെ ബിനിമോൻ, ഏറ്റുമാനൂർ എംഎൽഎ നാട്ടകം സുരേഷ്, ആലപ്പുഴ എംഎൽഎ എഡി തോമസ്, കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റെ ജോഷി ഫിലിപ്പ്, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർ ഷാജി വി നായർ, കോട്ടയം ജില്ലാ കലക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ, ആലപ്പുഴ മുൻ എംപി എഎം ആരിഫ്, വൈക്കം മുൻ എംഎൽഎ സികെ ആശ തുടങ്ങിയവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി.
ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്ക്കാരം
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തൈക്കാട്ടുശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഉദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് മാക്കേകടവ് നേരെകടവ് പാലം നിർമ്മിച്ചത്. വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ ദേശീയ ജലപാതയ്ക്ക് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാലത്തിന് 800 മീറ്റർ നീളവും, ഏഴര മീറ്റർ വീതിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ക്യാരേജ് വെയും ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയുള്ള നടപ്പാതകളുമുണ്ട്. ആകെ 22 സ്പാനുകൾ ഉള്ള പാലത്തിൽ മാക്കേകടവ് ഭാഗത്ത് 40. 20 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്പ്രോച്ച് റോഡും 48.40 മീറ്ററിൽ കണക്ടിങ് റോഡും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരേകടവ് ഭാഗത്ത് 52.22 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അപ്പ്രോച്ച് റോഡും 73.26 മീറ്ററിൽ നീളത്തിൽ കണക്റ്റിങ് റോഡും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗം ചീഫ് എൻജിനിയർ എം അശോക് കുമാർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനിയർ ഐ റംലാബീവി, തൈക്കാട്ടുശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വിആർ രജിത, പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സികെ രാജേന്ദ്രൻ, വൈക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെകെ ശശികുമാർ, തൈക്കാട്ടുശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കവിത സജീവൻ, ഉദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെജി രാജു, കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എംകെ രാജേഷ്, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ പിആർ ജ്യോതിലക്ഷ്മി, ജെയിംസ് ചിങ്കുത്തറ, തൈക്കാട്ടുശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉഷാമുകുന്ദൻ, വൈക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിഷ്ണുപ്രിയ, തൈക്കാട്ടുശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി ബിജു, തൈക്കാട്ടുശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം രതി നാരായണൻ, ഉദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അഭിജിത്ത് ചായപ്പള്ളിൽ, തൈക്കാട്ടുശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീദേവി സുരേഷ്, രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
Also Read: ബിറ്റ് ചാറ്റ് ആപ്പ് നിരോധിച്ചതിനെതിരായ ഹര്ജി; കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് തേടി കേരള ഹൈക്കോടതി