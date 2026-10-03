ഒറ്റക്കൊമ്പനേക്കാള് അപകടകാരിയോ കൊമ്പില്ലാത്ത മോഴയാന ? അക്രമണകാരികളായ 'മഖ്ന'കളെക്കുറിച്ച് അറിയാം
കാടിൻ്റെ കരുത്ത് ശരീരത്തില് ആവാഹിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന കൊമ്പില്ലാത്ത ആൺ ആന. മയക്കുവെടിയില് നിന്നുവരെ ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള കഴിവുള്ള മോഴകളെക്കുറിച്ചറിയാം
Published : October 3, 2026 at 5:30 PM IST
ഇഎം രഞ്ജിത് ബാബു
കണ്ണൂര്: ലോകത്ത് ആനകളില് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പിടിയാനയും കൊമ്പനാനയും മോഴയാനയും. മോഴയാന എന്നാല് ട്രാന്സ്ജെന്ഡറല്ല. ലക്ഷണമൊത്ത ആണ് ആന തന്നെയാണ്. ശ്രീലങ്കയിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് മോഴയാനയുള്ളത്. അവിടെ ആണ് ആനകളില് എണ്പത് ശതമാനവും മോഴയാനകളാണ്. വേട്ടക്കാരില് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന് പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാര്ഗമാണ് ഇതെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്.
ആഫ്രിക്കന് ആനകളില് മോഴകള് പേരിന് മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാല് ആഫ്രിക്കന് ആനകളില് ആണ്പെണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൊമ്പുണ്ടാകുന്നു. പഴയ കാലത്ത് കോന്നിയില് ആനയെ ലേലത്തില് വാങ്ങുന്നവര് തടി വലിപ്പിക്കാന് മോഴയാനയെ നോട്ടമിട്ട് വാങ്ങും. മസ്തകവും തടിമിടുക്കും മോഴകള്ക്കാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇവരെ പ്രിയങ്കരരാക്കുന്നത്. ആനകളുടെ അണപ്പല്ലില് നിന്നും വളര്ന്നു വരുന്നതാണ് കൊമ്പുകള്. ജനിതകമായ കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഇവയില് കൊമ്പില്ലാത്ത മോഴയാനകള് ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാല് മോഴയാനകളുടെ മക്കള് കൊമ്പന്മാരായും വളരുന്നുണ്ട്.
"കൊമ്പനാനയേക്കാള് വമ്പൊന്നും മോഴയാനക്കില്ല"
ശാസ്ത്രീയമായി കൊമ്പനാനയേക്കാള് വമ്പൊന്നും മോഴയാനകള്ക്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കേരളാ ഫോറസ്റ്റ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന് മേധാവിയും പ്രമുഖ ആന നിരീക്ഷകനുമായ ഡോ. ഈസ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂര് ആറളത്തുനിന്നും പിടികൂടിയ കണ്ണൂര് മഖ്ന എന്ന ആന മോഴയായിരുന്നു. കൊമ്പില്ലാത്ത ആനയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വര്ഷം കൊണ്ട് ഒമ്പത് പേരുടെ ജീവന് എടുക്കുകയും വന് കാര്ഷിക നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആനയാണിത്. പ്രദേശവാസികള്ക്ക് മറ്റ് ആനകളേക്കാള് ഭീഷണി ഉയര്ത്തിയതും കണ്ണൂര് മഖ്ന ആയിരുന്നു.
ഈ കൊലയാളി ആനയെ അതിസാഹസികമായാണ് ദൗത്യസംഘം മയക്കുവെടിവച്ച് തളച്ചത്. കണ്ണൂർ മഖ്നയെ പിടികൂടിയതോടെ ആറളം നിവാസികളുടെ വലിയൊരു പേടിസ്വപ്നത്തിനാണ് അവസാനമായിരിക്കുന്നത്. മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ ദൗത്യസംഘം അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കി ആന കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പിൻമാറി. പിന്നീട് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് മയക്കുവെടിവച്ചത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ മോഴയാനയെ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റിയത്.
ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈക്കും വലതുകാലിനും പരിക്കുണ്ടെന്നും ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെന്നും ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ കെ സജി വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് ആനകളെ അപേക്ഷിച്ച് മോഴയാനകളെ പിടിച്ച് മെരുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പിടിയാനകളുമായി സാദൃശ്യമുള്ളതിനാൽ ഇവയുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് അസാധ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ള ആനകളിൽ ഒരു ശതമാനത്തോളം മോഴയാനകളാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമാനം. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 40ഓളം മോഴയാനകളുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ പിടിയാനകൾ മോഴയാനകളോട് താത്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗജവീരന്മാരേക്കാള് കേമന്മാര്
ആറളത്തെ ആദിവാസികളുടെയും മറ്റ് ദേശവാസികളുടേയും ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച ഈ ആനയെ മറ്റ് ഗജവീരന്മാരേക്കാള് സവിശേഷതയുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യ സാനിധ്യം തിരിച്ചറിയാനുളള കഴിവ് , അക്രമം നടത്തിയാല് പെട്ടെന്ന് ഓടി മറയാനുളള ബുദ്ധി ഇവയെല്ലാം കണ്ണൂര് മഖ്നക്കുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ കൊലയാളിയായ ബേലൂര് മഖ്ന കര്ണാടകത്തിലെ കാടിളക്കി കേരളത്തിലെത്തി കലിപ്പ് തീര്ത്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് കണ്ണൂര് മഖ്നയുടെ വിളയാട്ടം. കാടിൻ്റെ കരുത്ത് ശരീരത്തില് ആവാഹിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയാണ് മോഴകള്. മോഴകളെ മെരുക്കാനും വരുതിയിലാക്കാനും പ്രയാസമാണ്. മയക്കുവെടിക്കു പോലും ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് മാറാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്.
കേരളത്തിലുള്ളത് നാല്പതോളം മോഴയാനകള്
കേരളത്തില് നൂറ് ആനകള്ക്ക് അഞ്ച് മുതല് പത്ത് വരെ മോഴയാനകളുണ്ടാകും. മുപ്പതിനും നാല്പതിനുമിടയില് മോഴയാനകള് ഇപ്പോള് കേരളത്തിലുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത മുതുമലമൂര്ത്തി കുപ്രസിദ്ധനായ മോഴയായിരുന്നു.ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില് മുതുമല ആനക്യാമ്പിലാണ് ഈ ആന ചരിഞ്ഞത്. ബുള്ളറ്റ് മോഴ, കടേയ്ക്കല്ചാല് ഗണേശന്, അക്കരമേല് മോഹനന്, പുതുപ്പള്ളി അര്ജ്ജുനന് , ലിബര്ട്ടി ഉണ്ണിക്കുട്ടന്, ഓലമ്പാടി ഭദ്രന്, പുല്ലാട്ട് കര്ണന്, വിഷ്ണു ലോകം രാജസേനന്, ഗുരുവായൂര് ബാലകൃഷ്ണന് ഇവയെല്ലാം മോഴയാനകളായിരുന്നു.
മുന് കാലങ്ങളില് ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളില് ഇവയെ എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോള് കൃത്രിമ കൊമ്പുവെച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇവയെ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു. കൊമ്പില്ലെന്ന് കരുതി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവയുടെ മുന്നില് പെട്ടാല് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തലായിരുക്കും ഫലം. പിടിയാനകളെന്നു കരുതി കൂടുതല് അടുക്കരുത്. ഈ കൊമ്പില്ലാത്തവര് വീറും വാശിയും മദപ്പാടുമുളള വമ്പന്മാര് തന്നെയാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകളുടെ വളർച്ച- വിദഗ്ധ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക്
മഖ്നകളുടെ അനുപാതം പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. ചരിത്രപരമായി ഈ വ്യതിയാനം നിലനിന്നിരുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പല തലമുറകളായി കൊമ്പുകളുള്ള ആൺ ആനകളെ ജോലിക്കായി പിടികൂടിയോ വേട്ടയാടിയോ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊമ്പുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ചരിത്ര രേഖകളും പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് അസം പോലുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില്, മഖ്നകകളുടെ അനുപാതം വളരെ കൂടുതലാണ്. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വിഘടനം, ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറയൽ തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദങ്ങൾ ചെറിയ ശരീരമോ കൊമ്പുകളോ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായേക്കാം.
ഇന്ത്യയിൽ കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു.
ആനകളെ ചിലപ്പോൾ "വന വാസ്തുശില്പികൾ" എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ ഇടതൂർന്ന സസ്യജാലങ്ങളിലൂടെ വഴികൾ തുറക്കുന്നു, ജലലഭ്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സൂര്യപ്രകാശം വനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തില് മരങ്ങൾ ഇടിച്ചുതള്ളുന്നു. കൊമ്പുകളില്ലാത്ത ആനകള് കൂടുന്നതോടെ കൊമ്പുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയുക വഴി കാട്ടിലെ തുറസ്സ് ഇടങ്ങള് കുറയുന്നതോടെ വന സാന്ദ്രത വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.വനത്തിലെ മറ്റ് പല ജീവിവർഗങ്ങളെയും (മാൻ, പക്ഷികൾ, പ്രാണികൾ) ഇത് പരോക്ഷമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു .
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