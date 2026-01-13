മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; ദർശിക്കാൻ സന്നിധാനത്തേക്ക് തീർഥാടക പ്രവാഹം, പർണശാല കെട്ടി തമ്പടിച്ച് അയ്യപ്പ ഭക്തർ
ബുധനാഴ്ചയാണ് മകര വിളക്ക് മഹോത്സവം. ശബരിമലയിലെ പൊന്നമ്പല മേട്ടിൽ വൈകിട്ട് 6.40 നാകും മകര ജ്യോതി തെളിയുക. സന്നിധാനത്തെയും പരിസരത്തേയും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് സര്വസജ്ജമാണെന്ന് കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
Published : January 13, 2026 at 9:00 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങി ശബരിമല സന്നിധാനം. ക്ഷത്രത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ജനുവരി 14 നാണ് മകരവിളക്ക്. മകരവിളക്ക് കണ്ട് തൊഴാൻ സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
ഭക്തർ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിൽ തമ്പടിക്കുകയാണ്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മകരവിളക്ക് ദർശിക്കാനായി വിവിധ പോയിൻ്റുകളിൽ ഭക്തർ പർണശാലകൾ കെട്ടിതുടങ്ങി.
സുഗമമായ മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി ഭക്തർക്ക് വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് കേരളാ പൊലീസും ദേവസ്വം ബോർഡും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സൂര്യൻ ധനുരാശിയിൽ നിന്നും മകരം രാശിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് മകര സംക്രമപൂജ നടത്താറുള്ളത്.
ബുധനാഴ്ച(ജനുവരി 14) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45 ന് നട തുറക്കുകയും തുടർന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് സംക്രമപൂജ ആരംഭിക്കും. ശാസ്താവിന് അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള നെയ് എത്തിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുമാണ്.
പന്തളം ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ശബരിമല ശാസ്താവിന് ചാർത്താനുള്ള തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര ബുധൻ വൈകുന്നേരത്തോടെ സന്നിധാനത്തെത്തും. വൈകിട്ട് 6.40 ന് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയുടെ സമയത്ത് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിയും.
സർവ്വം സജ്ജമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് ശബരിമല സന്നിധാനം സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞതായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അധ്യക്ഷൻ കെ ജയകുമാര്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് സര്വസജ്ജമാണെന്നും കെ ജയകുമാര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എരുമേലി കാനനപാത വഴി നിരവധി തീര്ഥാടകര് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര നാളെ എത്തിച്ചേരും. സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരാണ് തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരുമുറ്റത്തും ഫ്ളൈ ഓവറുകളിലും നിന്ന് മകരജ്യോതി ദര്ശിക്കുന്നതിന് കര്ശന നിയന്ത്രണമാണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയില് പാസ് നല്കിയവര്ക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്ഥലങ്ങളില് നില്ക്കാന് കഴിയുകയുള്ളൂ. പാസ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റെരാള്ക്ക് കൈമാറാന് കഴിയില്ല. സുതാര്യമായ സംവിധാനമാണ് ഇക്കുറി ഏര്പ്പെുത്തിയിരിക്കുന്നത്", കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
മകരജ്യോതി ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങാന് തീര്ഥാടകര് തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിന് തിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടതില്ല. കൂടുതല് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകള് പമ്പയില് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. മുന്വര്ഷങ്ങളില് ഭക്തര്ക്ക് തങ്ങാന് മുറി ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വര്ഷം റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഓണ്ലൈന് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തി.
ഭക്തരെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന സാഹചര്യവും ശബരിമലയില് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശബരിമല തീര്ഥാടന കാലത്തേയ്ക്കുള്ള ആസൂത്രണവും ഈ വര്ഷത്തെ അവലോകനവും നടത്തുന്നതിനായി എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും വിളിച്ച് ചേര്ത്ത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് യോഗം ചേരും.
തീര്ഥാടക സേവനത്തിന് അന്പതോളം ഡോക്ടർമാരും സംഘവും
ശബരിമല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അന്പതോളം ഡോക്ടര്മാരുടെയം അനുബന്ധ സ്റ്റാഫുകളുടെയും സേവനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സന്നിധാനം, പമ്പ, നീലിമല, അപ്പാച്ചിമേട്, ചരല്മേട്, നിലയ്ക്കല് ആശുപത്രികളിലായാണ് സഹായമുണ്ടാവുക.
അടിയന്തര ഘട്ടത്തില് സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാരും റിസര്വ് ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മരുന്നുകള്ക്ക് പുറമെ ഹൃദയാഘാതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന്, പാമ്പിന് വിഷത്തിനുള്ള ആൻ്റി സ്നേക്ക് വെനം, പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിന് മുതലായവയും ആശുപത്രികളില് ലഭ്യമാണ്.
മകരവിളക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റുകളിൽ ആംബുലന്സും മെഡിക്കല് സംഘവും സേവനത്തിനുണ്ടാകും. അടിയന്തര സര്വീസിനായി നിലവിലുള്ള 27 ആംബുലന്സുകള്ക്ക് പുറമേ 19 അധിക ആംബുലന്സുകള് ഉള്പ്പെടെ 46 ആംബുലന്സുകള് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 14 ആംബുലന്സുകള് വിവിധ വ്യു പോയിന്റുകളിലും 5 ആംബുലന്സുകള് പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലുമായി സേവനത്തിനുണ്ടാകും.
പമ്പ ഹില്ടോപ്പ്, പമ്പ ഹില്ഡൗണ്, യു ടേണ്, ത്രിവേണി പെട്രോള് പമ്പ്, ത്രിവേണി പാലം, പമ്പ കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്, ചാലക്കയം, അട്ടത്തോട് (പമ്പ-നിലയ്ക്കല് റോഡ്), കിഴക്കേ അട്ടത്തോട്, പടിഞ്ഞാറേ അട്ടത്തോട്, നെല്ലിമല, പഞ്ഞിപ്പാറ, ആങ്ങമൂഴി, വലിയാനവട്ടം, സന്നിധാനത്ത് പാണ്ടിത്താവളം, ബെയ്ലി പാലം, എച്ച്.ഐ ക്വാര്ട്ടേഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളില് അധിക മെഡിക്കല് ടീം പ്രവര്ത്തിക്കും.
പമ്പ മുതല് സന്നിധാനം വരെയുള്ള പാതയില് 17 അടിയന്തര വൈദ്യസഹായകേന്ദ്രങ്ങള് സജ്ജമാണ്. നീലിമല ബോട്ടം, നീലിമല മിഡില്, നീലിമല ടോപ്, അപ്പാച്ചിമേട് ബോട്ടം, അപ്പാച്ചിമേട് മിഡില്, അപ്പാച്ചിമേട് ടോപ്, ഫോറെസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഷെഡ്, മരക്കൂട്ടം, ക്യൂ കോംപ്ലക്സ് 2, ക്യൂ കോംപ്ലക്സ് എസ് എം 1, ശരംകുത്തി, വാവരുനട, സോപാനം, പാണ്ടിത്താവളം, ചരല്മേട് ടോപ്, ചരല്മേട് മിഡില്, ചരല്മേട് ബോട്ടം എന്നിവടങ്ങളിലാണ് സഹായം ലഭ്യമാകുക.
സ്ട്രെച്ചര് സര്വീസ്, ആംബുലന്സ് സര്വീസ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കണ്ട്രോള് റൂമും പ്രവര്ത്തനവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസില് 72 മണിക്കൂര് കണ്ട്രോള് റൂം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. (നമ്പര്: 0468 2222642, 0468 2228220)
തിരുവാഭരണഘോഷയാത്ര സംഘത്തെ സന്നിധാനത്തേയ്ക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രയിലും മെഡിക്കല് ടീം അനുഗമിക്കും. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര വരുന്നപാതയിലുള്ള ആശുപത്രികള് ആ സമയം തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കും. (കുളനട 6 മണി വരെ).
മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി നിലയ്ക്കല്, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളില് ഹെല്ത്ത് സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടെയും ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തില് രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭക്തര്ക്ക് ശബരിമലയില് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിനായി 04735 203232 എന്ന ടോള് ഫ്രീ നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
കാനനപാത സുരക്ഷിതമാക്കി വനം വകുപ്പ്
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം കൂടുതല് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. 120 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അധികമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുവരുന്ന കാനനപാത കൂടുതല് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി
പമ്പാനദിക്ക് കുറുകെ സഞ്ചരിക്കാന് താല്ക്കാലിക നടപ്പാത നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ബാരിക്കേഡുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വനം വകുപ്പ് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പമ്പ, പുല്ലുമേട്, സന്നിധാനം മേഖലകളില് നിലവിലുള്ള സ്ഥിരം ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കു പുറമേ 120 പേരെ അധികമായി വനം വകുപ്പ് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി തദ്ദേശീയരായ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടെ എക്കോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ (ഇഡിസി) സേവനം സത്രം, പുല്ലുമേട്, പമ്പ, അഴുതകടവ്, സന്നിധാനം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് ലഭിക്കും.
136 സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരാണ് എക്കോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങള് ഉണ്ടായാല് പമ്പ ഹെഡ്ക്വാര്ട്ടേഴ്സിൻ്റെ കീഴില് സ്പെഷ്യല് കണ്ട്രോള് റൂം പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹായത്തിനായി തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് 04735 203492 എന്ന നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അധികൃതര് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് മാത്രമേ ഭക്തര് മകരവിളക്ക് ദര്ശനം നടത്താവു. അനധികൃതമായി വനത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കര്ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മകരവിളക്ക് കാണുന്നതിനായി മരങ്ങളില് കയറുകയോ അപകടകരമായ രീതിയില് വനമേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. വനത്തിനകത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് കര്ശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
