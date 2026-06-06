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കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; ഉന്നത സിപിഎം നേതാക്കള്‍ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടി, വിചാരണ നേരിടണം, സമന്‍സ് അയച്ച് കോടതി

കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, കുറ്റപത്രത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിചാരണയിലേക്ക് കടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ, മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

KARUVANNUR BANK SCAM CPM ED COURT
KARUVANNUR BANK SCAM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 12:51 PM IST

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എറണാകുളം: കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണക്കേസിൽ സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടി. കേസില്‍ പ്രതികളായ സിപിഎം നേതാക്കള്‍ക്ക് കൊച്ചിയിലെ പി.എം.എൽ.എ കോടതി സമൻസ് അയച്ചു. എൻഫോഴ്സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) സമർപ്പിച്ച രണ്ടാം ഘട്ട കുറ്റപത്രം കോടതി സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം. ഇതോടെ നേതാക്കൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ഉറപ്പായി.

കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ സി.പി.എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 28 പേർക്കാണ് കോടതി സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ മന്ത്രിയും എം.എൽ.എയുമായ എ.സി മൊയ്തീൻ, മുൻ മന്ത്രിയും നിലവിൽ എം.പിയുമായ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ, സി.പി.എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.എം വർഗീസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പട്ടികയിലുണ്ട്. അടുത്ത മാസം നാലാം തീയതി പ്രതികൾ എല്ലാവരും കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് പ്രത്യേക കോടതിയുടെ നിർദേശം.

കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, കുറ്റപത്രത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിചാരണയിലേക്ക് കടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ, മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

പ്രതിപ്പട്ടികയും ഇ.ഡി കണ്ടെത്തലുകളും കരുവന്നൂർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണക്കേസിൽ 67-ാം പ്രതിയായാണ് എ.സി മൊയ്തീനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ കേസിൽ 70-ാം പ്രതിയാണ്. വ്യക്തികൾക്ക് പുറമെ സി.പി.എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും ഇ.ഡി ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്ത ത് രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാങ്കിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത പണം പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് എത്തിയതായും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പാർട്ടി ഇത് കൈപ്പറ്റിയതായും ഇ.ഡി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി ചേർത്ത നേതാക്കളെ പലതവണ ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ബാങ്കിലെ ബിനാമി ഇടപാടുകളിലും വായ്പാ ക്രമക്കേടുകളിലും നേതാക്കൾക്ക് അറിവോ പങ്കോ ഉണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി.പി.എമ്മിന്‍റെയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെയും ഉൾപ്പടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇ.ഡി നേരത്തെ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.

പൊറത്തിശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കാൻ വാങ്ങിയ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
ബാങ്കിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി ലോൺ സമ്പാദിച്ചവരുടെ വസ്തുവകകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഇ.ഡി മരവിപ്പിച്ചു.
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലച്ച കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ, പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾക്കും മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന ഇ.ഡിയുടെ വാദം കോടതി നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സി.പി.എമ്മിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിചാരണാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കേസിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും ഉയരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

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