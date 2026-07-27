മില്മയിലെ പലവിധ തട്ടിപ്പുകള് പുറത്ത്; പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ട് ഇടപാടുകളിലൂടെ മാത്രം വെട്ടിയത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ
ശബരിമല അരവണ നിര്മാണത്തിനുള്ള ശുദ്ധമായ നെയ്യ് നല്കാമെന്ന പേരില് പിണറായി ഭരണത്തില് മില്മ തിരുവനന്തപുരം യൂണിയന് നടത്തിയത് വന് വെട്ടിപ്പ്. റിപ്പോര്ട്ടിൻ്റെ പകര്പ്പ് ഇ ടിവി ഭാരതിന്
Published : July 27, 2026 at 6:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയുടെ അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിനിടെ ശബരിമല അരവണ നിര്മാണത്തിന് നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്യാന് കരാറെടുത്ത് മില്മ തിരുവനന്തപുരം യൂണിയന് രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടത്തിയ വന് കൊള്ളയുടെ വിശദാംശങ്ങള് പുറത്തു വന്നു.
ഇടത് ഭരണത്തിലുള്ള മില്മ തിരുവനന്തപുരം മേഖല യൂണിയന് ഭരണ സമിതി പിരിച്ചു വിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ഭരണം ഏര്പ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് ജൂലൈ 25നു പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് ക്രമക്കേടുകളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളുള്ളത്.
ശബരിമല അരവണ പ്രസാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യിന് ഗുണ നിലവാരം കുറവാണെന്ന ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോര്ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്, മില്മ തിരുവനന്തപുരം മേഖല യൂണിയന് പ്രതിനിധികളുമായി ചര്ച്ച നടത്തി.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു ലിറ്റര് നെയ്യ് 510 രൂപ നിരക്കില് അരവണ തയാറാക്കുന്നതിന് വിതരണത്തിന് തയാറാണെന്ന് മേഖല യൂണിയന് ചെയര്പേഴ്സണ് ദേവസ്വം അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. നെയ്യ് ലിറ്ററിന് 558.42 രൂപ ഹോള്സെയില് വിലയുള്ളപ്പോഴാണ് 510 രൂപയ്ക്കു നല്കാമെന്ന് മില്മ യൂണിയന് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെ അറിയിച്ചത്.
കമ്പോളത്തില് 720 രൂപ വിലയുള്ള നെയ്യാണ് ഇത്രയും വില കുറച്ച് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് നല്കാന് മില്മ മേഖലാ യൂണിയന് തയ്യാറായത്. പത്തനംതിട്ട ഡയറിയില് നിന്നും 15 ലിറ്റര് നെയ്യ് നിറച്ച ടിന് ഒന്നിന് 10 രൂപ നിരക്കില് ശബരിമല സന്നിധാനത്തെത്തിക്കുന്നതിന് ബിനു ആന്ഡ് കമ്പനി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് മില്മ കരാര് നല്കി. ഇതോടൊപ്പം ശബരിമല സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും മില്മ ഉല്പ്പനങ്ങള് വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഹോള്സെയില് കരാറും ഇതേ ബിനു ആന്ഡ് കമ്പനിക്കു നല്കി.
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എന്നാല് പത്തനംതിട്ട ഡയറിയില് നിന്നും പല ലോഡുകളായി ശബരിമല സന്നിധാനം സ്റ്റോറിലേക്കയച്ച നെയ്യ് വഴിമധ്യേ മാറ്റി തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് സംഭരിച്ച ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ നെയ്യ് മില്മയുടെ ടിന്നുകളില് നിറച്ച് ശബരിമലയില് നല്കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളത്. മില്മയുടെ ഗുണ നിലവാരമുള്ള നെയ്യ് 720 രൂപ ചില്ലറ വില്പ്പന വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് കോടികള് ലാഭമുണ്ടാക്കി.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില് മില്മ മേഖല യൂണിയന് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളും പത്തനംതിട്ട ഡയറി യൂണിറ്റ് മേധാവിയും ഹെഡ് ഓഫീസിലെ പ്രൊഡക്ഷന് ആന്ഡ് പ്ലാനിംഗ്-മാര്ക്കറ്റിംഗ് മേധാവി ഷൈന് ജോസും ചേര്ന്ന് 85.73 ലക്ഷം രൂപയുടെ തിരിമറി വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി.
പത്തനംതിട്ട ഡയറിയില് ഒരു ബാച്ചില് 5000 ലിറ്റര് നെയ്യ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രമാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ്റെ കൈവശം സ്വന്തമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ച നെയ്യ് ഇല്ലാത്തതിനാല് മഹാരാഷ്ട്രയില് നിന്നും 1.77 ലക്ഷം ലിറ്റര് നെയ്യ് വാങ്ങി. ഇത്രയും നെയ്യ് 35 ബാച്ചുകളിലായി മാത്രമേ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തി സംസ്കരിച്ചെടുക്കാനാകൂ.
ഇത്തരത്തില് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ബാച്ചിനെയും പ്രത്യേകം ബാച്ച് നമ്പര് രേഖപ്പെടുത്തി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അധികൃതരുടെ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയിലൂടെ ഗുണമേന്മ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല് ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് നല്കിയ 1,77,060 ലിറ്റര് നെയ്യില് 6 ബാച്ച് നമ്പര് മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് മുഴുവന് നെയ്യും ഗുണമേന്മ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കാതെയാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് അയച്ചതെന്നു വ്യക്തമാണ്.
ഇക്കാര്യത്തില് മേഖല ഭരണ സമിതി ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് നടത്തുകയും മില്മ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സല്പ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ക്ഷീര വികസന ഡയറക്ടര് റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനിടെ കുറ്റാരോപിതനായി അന്വേഷണം നേരിടുന്ന പത്തനംതിട്ട ഡയറി യൂണിറ്റ് ഹെഡും പ്രൊഡക്ഷന് ആന്ഡ് പ്ലാനിംഗ് മാര്ക്കറ്റിംഗ് മേധാവിയുമായ ഷൈന് ജോസഫ് 2026 മെയ് 28 ന് രാജി സമര്പ്പിച്ചു.
2026 ജൂണ് 20 ന് തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ്റെ ഡയറക്ടര് ബോര്ഡ് യോഗം ചേര്ന്ന്, സര്ക്കാര് പ്രതിനിധിയുടെ എതിര്പ്പ് അവഗണിച്ച് ഈ രാജി അംഗീകരിച്ച് ഷൈന് ജോസഫിന് സുഗമമായി പിരിഞ്ഞു പോകാന് അവസരം ഒരുക്കി.
മഹാരാഷ്ട്രയില് നിന്ന് പാല് വാങ്ങിയും ക്രമക്കേട്
പാല്ക്ഷാമത്തിൻ്റെ പേരില് മഹാരാഷ്ട്രയില് നിന്നും പാല് കൊണ്ടുവരാന് ടെണ്ടര് നടപടികള് ഒന്നും പാലിക്കാതെ കിലോമീറ്ററിന് 60 രൂപ നിരക്കില് ഓംസായി ട്രാന്സ്പോര്ട്ടേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി കരാര് നല്കിയെന്നും ഇതേ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമേ കര്ണാടക ബന്ദിപ്പൂര് വനമേഖലയിലെ രാത്രിയാത്ര നിരോധനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മേഖലാ യൂണിയന് അംഗീകൃത ദൂരം വര്ധിപ്പിച്ചു നല്കി 2022-23 വര്ഷം 93 ലക്ഷം രൂപ മേഖലാ യൂണിയന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി.
ഈ നഷ്ടം ബന്ധപ്പെട്ടവരില് നിന്നും ഈടാക്കണമെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടില് ശുപാര്ശയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ അവര്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതില് നിന്നും മേഖലാ യൂണിയന് ഭരണ സമിതിക്ക് ഈ ഇടപാടില് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് തെളിയുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം എന്ക്വയിറി ആന്ഡ് സ്പെഷ്യല് ജഡ്ജ് 2025 മാര്ച്ച് 12 ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവില് പറയുന്നതായും ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവില് പറയുന്നു.
ഇതുള്പ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകള്ക്ക് മില്മ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയന് ഇടപെട്ടതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യൂണിയന് ഭരണ സമിതി പിരിച്ചു വിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ഭരണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവില് ഡയറക്ര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
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