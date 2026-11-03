വയനാട് കൊളഗപ്പാറയില് വന് കഞ്ചാവ് വേട്ട; ട്രോളി ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ച 24.164 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു
ക്രഷറിലെ മാനേജറായ എബി ഏലിയാസിൻ്റെ മുറിയിൽ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലെ ട്രോളി ബാഗിൽ 12 പാക്കറ്റുകളിലായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്.
Published : November 3, 2026 at 8:26 PM IST
വയനാട്: വയനാട് കൊളഗപ്പാറയില് വന് കഞ്ചാവ് വേട്ട. ലഹരി കേസില് പിടിയിലായ ക്രഷര് മാനേജരുടെ മുറിയില് നിന്ന് ട്രോളി ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ച 24 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു. വിൽപ്പനക്കായി കടത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിലോ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായ എടിഎസ് സാന്ഡ്സ് ആന്ഡ് ക്രഷേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജരായ പുത്തന്കുന്ന് മാക്കുറ്റി പെലക്കുടി വീട്ടില് എബി ഏലിയാസിൻ്റെ (35) മുറിയില് നിന്ന് ട്രോളി ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചതായ 24.164 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാണിജ്യ അളവില് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളുടെ കൂട്ടാളി പുട്ടു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പുത്തന്കുന്ന് മാക്കുറ്റി തേക്കുംകാട്ടില് വീട്ടിൽ ടി ആര് നിഥുനെയും (35) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വില്പ്പനക്കായി കടത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി നവംബര് ഒന്നിന് മാക്കുറ്റി പാലത്തിനടുത്ത് വെച്ച് എബി ഏലീയാസിനെ ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പിയുടെ സ്ക്വാഡും ബത്തേരി പൊലീസും ചേര്ന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് എബി ഏലിയാസിൻ്റെ മാക്കുറ്റിയിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്നും 7 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ ലഹരി പരിശോധനയിലാണ് വലിയ അളവില് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ക്രഷറിലെ മാനേജറായ എബി ഏലിയാസിൻ്റെ മുറിയിൽ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലെ ട്രോളി ബാഗിൽ 12 പാക്കറ്റുകളിലായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. ഒഡിഷയില് നിന്നുമാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ എബിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കൂടുതല് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്.
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ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി എസ് ദേവമനോഹര് ഐപിഎസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നാര്കോട്ടിക് ആന്ഡ് ജെൻ്റർ ജസ്റ്റിസ് ഡിവൈഎസ്പി മനോഹരന് ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും, ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി എംഎം അബ്ദുള് കരീമിന് കീഴിലുള്ള സ്ക്വാഡും സിഐ ബിജു ആൻ്റണി, മീനങ്ങാടി എസ്ഐ സി നൗഫല്, എഎസ്ഐ മോൻസി എസ്, സിപിഓമാരായ പ്രവീൺ, കെഎസ് സുരേഷ്, സിപിഒമാരായ എന്എ തോമസ്, എംഎ അര്ജുന്, കെഎസ് അജിൻ, വിഎം മജീഷ്, അനിത്ത് എന്നിവരാണ് പൊലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
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