കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പേരില് കോഴിക്കോട് വൻ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; വീട്ടമ്മയ്ക്കും കർഷകനും നഷ്ടമായത് ഒരു കോടിയോളം രൂപ
കേന്ദ്രമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുടെ വ്യാജ വീഡിയോ കാണിച്ച് ട്രേഡിംഗിലൂടെ ലാഭം നേടാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് വീട്ടമ്മയെ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയത്...
Published : November 12, 2026 at 8:24 AM IST
കോഴിക്കോട്: സൈബർ തട്ടിപ്പിൽ കുടുങ്ങി വീട്ടമ്മയ്ക്കും കർഷകനും നഷ്ടമായത് ഒരു കോടിയോളം രൂപ. കോടഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് 49.20 ലക്ഷവും, തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയായ കർഷകന് 49.10 ലക്ഷവുമാണ് നഷ്ടമായത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുടെ വ്യാജ വീഡിയോ കാണിച്ച് ട്രേഡിംഗിലൂടെ ലാഭം നേടാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് വീട്ടമ്മയെ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയത്. വിദേശത്തുനിന്ന് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ലാഭം നേടാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് മുൻ പ്രവാസിയായ കർഷകനിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസും തിരുവമ്പാടി പൊലീസും അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വ്യാജ വീഡിയോ കാട്ടി വീട്ടമ്മയെ കുടുക്കി
ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വൻ ലാഭം കൊയ്യാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് കോടഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ വീട്ടമ്മയെ തട്ടിപ്പുകാർ വലയിലാക്കിയത്. നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പിക്കാനായി കേന്ദ്രമന്ത്രിയടക്കമുള്ള പ്രമുഖരുടെ വ്യാജ വീഡിയോകൾ തട്ടിപ്പുകാർ ഇവർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. ഇത് വിശ്വസിച്ച വീട്ടമ്മ പലതവണകളായി 49.20 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിപ്പുകാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരിൽ കർഷകന് നഷ്ടമായത് 49.10 ലക്ഷം
വിദേശത്തുനിന്ന് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വിപണനം നടത്തിയാൽ വൻ ലാഭം നേടാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയായ കർഷകനെ കബളിപ്പിച്ചത്. മുൻ പ്രവാസിയായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾ മുതലെടുത്ത തട്ടിപ്പുസംഘം, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി 49.10 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
പണം നഷ്ടമായെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഇരുവരും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസും തിരുവമ്പാടി പൊലീസും സംയുക്തമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം കൈമാറിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ബാലുശ്ശേരിയിലും തട്ടിപ്പ്
ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഉണ്ണികുളം സ്വദേശിയായ യുവതിയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി 25 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ലിങ്ക് വഴി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെത്തുകയും, അവിടെ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുവതി പല തവണയായി പണം അയക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാലുശ്ശേരി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
എട്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ
'മ്യൂൾ' അക്കൗണ്ടിലൂടെ തട്ടിപ്പുപണം പിൻവലിച്ച 8 പേർ അറസ്റ്റിൽ. 5 യുവതികൾ അടക്കം 37 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സൈബർ തട്ടിപ്പിലൂടെയും മറ്റും അനധികൃതമായി ലഭിക്കുന്ന പണം 'മ്യൂൾ' അക്കൗണ്ട് വഴി വ്യാപകമായി പിൻവലിച്ചു വരുന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയാണ് 'സൈ ഹണ്ട്' എന്ന പേരിൽ പരിശോധനക്ക് ഉത്തരവിട്ടത്. 8 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം പിൻവലിച്ച 5 യുവതികൾ അടക്കം 37 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. 28 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ഇന്നലെ രാവിലെ 7ന് ആരംഭിച്ച പരിശോധന തുടരുകയാണ്.
തിരുവള്ളൂർ പാലോറമലയിൽ അരുൺ (20), ചോറോഡ് ചേന്ദമംഗലം വിവേക് സന്തോഷ് (25), ചോറോഡ് അമൃതയിൽ ലേജേത്ത് സുമിൽ (23), കോട്ടപ്പള്ളി കിഴക്കയിൽ ജിത്തൽ അനുരാഗ് (31), കോടഞ്ചേരി നള്ളി നിലയത്തിൽ സജിത് (43), കോട്ടപ്പള്ളി ഓതി പൊന്നത്ത് മുഹമ്മദ് (28), ചോലയിൽ സ്വദേശി എ.വി.വിഷ്ണു (19), ഫറോക്ക് അരിയപ്പുറം എസ്.ഫിറോസ് (38), പൂവന്നൂർ കെ.കെ.സിറാജുദ്ദീൻ (28), കസബ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കുളങ്ങര പീടിക പി.ടി.ഫെമിന (38), പൊക്കുന്ന് നാദിറ (61), കുളത്തുളിക്ക സബിത (46), പൊക്കുന്ന് മുഹമ്ദ് ഷാഹിൻ (21), കുന്നമംഗലം എൻജി ക്യാമ്പസ് പി.മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ (19), മാവൂർ പൂളക്കോോട് വി.കെ.അജയകുമാർ (55), മായനാട് ആദിൽ സുമറാൻക്ക് (26), നടക്കാവ് എൻ.പി.ഉസ്മത് (26), വെള്ളിമാടുകുന്ന് മുഹമ്മദ് ഷാമിൻ (21), നല്ലളം ചെറുണ്ണൂർ ഹാദി മുഹമ്മദ് (19), പൂവന്നക്കൽ സി.വി.ദർശിന (24), ചാമുണ്ടിപളളി സി.വി.സുഹറ (43), പന്തീരാക്കാവ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ജാക്വിലിൻ ഗ്രേസ്ബാംബു (60) തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.
സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എ.പി ഷൗക്കത്തലിയുടെയും, റൂറൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മെറിൻ ജോസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആരംഭിച്ച പരിശോധനയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർമാർ, സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒമാർ, വിവിധ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തിയത്.
പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്
പ്രമുഖരുടെ വീഡിയോകളോ വൻ ലാഭവാഗ്ദാനങ്ങളോ കണ്ട് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിൽ വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
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