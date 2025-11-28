ETV Bharat / state

ചോറ്, സാമ്പാർ, പായസം; അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ക്കായി ഒരുക്കുന്നത് നല്ല കിടിലൻ സദ്യ

ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്ക് ഏഴ് കൂട്ടം വിഭവം അടങ്ങിയ സദ്യ വിളമ്പുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി.

Sabarimala Devaswom board president k jayakumar (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട: അന്നദാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ക്കായി നല്ല ഒന്നാന്തരം സദ്യ ഒരുക്കുന്നു. ചോറ്, പരിപ്പ്, സാമ്പാർ, അവിയൽ, അച്ചാർ, തോരൻ, പപ്പടം, പായസം എന്നിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കായി സദ്യ ഒരുക്കുന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 2) മുതൽ ഭക്തർക്ക് സദ്യ വിളമ്പി തുടങ്ങുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മുതൽ 3 വരെയാണ് സദ്യ വിളമ്പുക. സ്‌റ്റീൽ പാത്രവും സ്‌റ്റീൽ ഗ്ലാസുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നിലവിൽ 4000ത്തോളം ഭക്തരാണ് ദിവസവും അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സദ്യ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയാൽ എണ്ണം കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

"പുതിയ ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭക്തർക്ക് സദ്യ വിളമ്പി തുടങ്ങുന്നത്. ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തനെയും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്. ഈ സമീപനം ശബരിമലയുടെ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്," കെ ജയകുമാർ വിശദീകരിച്ചു. സദ്യക്കുള്ള പായസം ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി നൽകും. മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്‌ച ആകുമ്പോൾ തീർഥാടനം സുഗമമായ നിലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശബരിമലയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം. (ETV Bharat)

ഈ തീർഥാടനകാലത്ത് ശബരിമല ദര്‍ശനം നടത്തിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണം പത്തു ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഇതുവരെ ആകെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം (1029451) തീർഥാടകരാണ് ഈ സീസണില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. തീർഥാടനം ആരംഭിച്ച് 12-ാം ദിനമായ വ്യാഴാഴ്‌ച (നവംബർ 27) വൈകിട്ട് ഏഴു വരെ എഴുപതിനായിരത്തിലധികം (79707) പേരാണ് മലകയറിയത്. കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ തുടരുന്ന തിരക്കിലും സുഖദര്‍ശനം ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് തീർഥാടകര്‍ മലയിറങ്ങുന്നത്. പമ്പയില്‍ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടാല്‍ അധികനേരം കാത്തുനിൽക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ഭക്തര്‍ക്കും ദര്‍ശനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഭക്തർ. (ETV Bharat)

വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വനം വകുപ്പ്

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരെ സഹായിക്കാന്‍ വനം വകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ. പരമ്പരാഗത പാതകളിൽ അപകടാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി നാല് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സെൻ്ററുകളും ഒരു ആശുപത്രി സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തി. കാനന പാത ചവിട്ടുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് അഴുതക്കടവ് മുതൽ പമ്പവരെ സൗജന്യമായി കുടിവെള്ളം, ശൗചാലയം, വിരി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥക്ക് ദോഷം തട്ടാതിരിക്കാന്‍ കാനന പാതയില്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി മാലിന്യം തള്ളുന്നതിന് പ്രത്യേക ബിന്നുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യപ്പന്മാർക്ക് പ്രകൃതി സൗഹൃദ ബാഗുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിന്ന് തീര്‍ഥാടകരെ സംരക്ഷിക്കാനായി മുപ്പത് എലിഫന്‍റ് സ്ക്വാഡിനെയും റാപിഡ് റെസ്പോണ്‍സ് ടീമിനെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പന്ത്രണ്ട് അംഗീകൃത പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരും അറുപതോളം ഗോത്ര വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടുന്ന വനം വകുപ്പിൻ്റെ എക്കോ ഗാർഡുകളും തീർഥാടകർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. രാത്രിയിൽ അയ്യപ്പന്മാർ തങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സോളാർ ഫെൻസിംഗുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അറുപത്തഞ്ച് പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടി

സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

ശബരിമല തീർഥാടനം തുടങ്ങിയ ശേഷം ശബരിമല, പമ്പ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ അറുപത്തഞ്ച് പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പ് പിടികൂടി ഉൾവനത്തിൽ വിട്ടു. 16 ചേര, 11 അണലി, 8 കാട്ടുപാമ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് പിടികൂടിയത്. സന്നിധാന പരിസരത്തുനിന്നു മാത്രം അറുപത്തഞ്ച് പന്നികളെയും പിടികൂടി ഉൾവനത്തിൽ വിട്ടു. പമ്പയിലെ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഫോറസ്‌റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോൾ റൂമാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

ശബരിമല പരിസരത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച പാമ്പ്. (ETV Bharat)

പമ്പയില്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ആചാരമല്ലെന്ന് ഭക്തരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ പമ്പയില്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ആചാരമല്ലെന്ന് ഭക്തരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനോട്‌ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജസ്‌റ്റിസുമാരായ എ വിജയരാഘവന്‍, കെ.വി ജയകുമാര്‍ എന്നിവരുടെ ബഞ്ചിൻ്റേതാണ് നിർദേശം. കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പമ്പാ നദി മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇടപെടല്‍. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തീര്‍ഥാടകരാണ് പമ്പയില്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അവര്‍ ഇതൊരു ആചാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബോധവത്കരണ ബോര്‍ഡുകള്‍, ദൃശ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ പമ്പാതീരത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം. സന്ദേശങ്ങള്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

സന്നിധാനവും പരിസരവും എക്‌സൈസ് നിരീക്ഷണത്തില്‍

ശബരിമല സന്നിധാനവും പരിസരവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എക്‌സൈസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതുവരെ നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേര്‍ക്കെതിരേ നടപടികൾ എടുത്തു. ഒരു സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടറും മൂന്ന് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍മാരും ആറ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍മാരും അടങ്ങുന്ന ഇരുപത്തിനാല് അംഗ ടീമാണ് നിലവില്‍ സന്നിധാനത്ത് ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉള്ളത്. ഇതിനു പുറമേ ഇൻ്റലിജന്‍സ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടു പേരും സേവനത്തിനുണ്ട്.

മഫ്‌തി പട്രോളിംഗ്, കാൽനട പട്രോളിംഗ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് വകുപ്പിൻ്റെ സന്നിധാനത്തെ പ്രവര്‍ത്തനം. മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകും. ശബരിമലയില്‍ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനകളുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തുന്നത്.

പരിശോധനയില്‍ ഇതുവരെ നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും 39,600 രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിലവിലെ സന്നിധാനം എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ സുനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമായും പുകവലി, അനധികൃത പുകയില വസ്‌തുക്കളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

