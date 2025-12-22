ETV Bharat / state

2025; കേരളത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങള്‍, അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനം മുതല്‍ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങള്‍ വരെ കൈപ്പിടിയില്‍

2021ലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അതി ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന യജ്ഞം ആരംഭിച്ചത്

MAJOR ACHIEVEMENTS OF KERALA COMPLETE DIGITAL LITERACY EASE OF DOING BUSINESS RANJI TROPHY FINAL
CM PINARAYI VIJAYAN EXTREME POVERTY FREE STATE KERALA LDF അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത കേരള പ്രഖ്യാപന റിപ്പോര്‍ട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നടന്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് കൈമാറുന്നു (Facebook)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 9:57 AM IST

2025 കേരളത്തിന് ഏറെ നിര്‍ണായകമായ ഒരു വര്‍ഷമായിരുന്നു. ഒരുപിടി നല്ല വാര്‍ത്തകളും നേട്ടങ്ങളുമാണ് പോയ കൊല്ലം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. അവയില്‍ ചിലതിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം.

അതിദാരിദ്യ മുക്ത സംസ്ഥാനം

കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കേരളത്തെ അതി ദാരിദ്ര്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രഖ്യാപനം തീര്‍ച്ചയായും വിവിധ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴി വച്ചു. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ പെടുന്ന 64,000 കുടുംബങ്ങള്‍ എന്നത് തീരെ ചെറിയ സംഖ്യയാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാന വിമര്‍ശനം. 2021ലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അതി ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന യജ്ഞം ആരംഭിച്ചത്. കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ താഴെത്തട്ടില്‍ ഒരു സര്‍വേ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Olavanna Panchayat achieves complete digital literacy in kerala (ETV Bharat)

പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ആശാപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും അങ്കണവാടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും വനിതാ സ്വയം സഹായ ശൃംഖലകളുടെയും സഹായത്തോടെ ആയിരുന്നു സര്‍വേ. ഇതിലൂടെ 64,006 കുടുംബങ്ങളെ അതിദാരിദ്ര്യ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വീടില്ലാത്തവര്‍, ഉപജീവന മാര്‍ഗ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ളവര്‍, മാറാവ്യാധികള്‍ ഉള്ളവര്‍, മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തത് മൂലം സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹരല്ലാത്തവര്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരത നേടുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം

ഓഗസ്റ്റിലാണ് കേരളത്തെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷര സംസ്ഥാനമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഡിജി കേരള എന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഈ ചരിത്ര നേട്ടം നാം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഇ മുറ്റം പദ്ധതി- പഠിതാക്കളുടെ എണ്ണം (ETV Bharat)

അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സാക്ഷരതയ്ക്ക് അപ്പുറം എല്ലാവരെയും കാര്യക്ഷമമായി സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളും ഇന്‍ര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രാപ്‌തരാക്കാനുള്ള പരിശീലനങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും എല്ലാവര്‍ക്കും ഡിജിറ്റല്‍ അക്‌സസ് ഉറപ്പാക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികളും സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ടു.

വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമെന്ന പദവി

വ്യവസായ പരിഷ്‌കരണ കര്‍മ്മ പദ്ധതികളിലൂടെ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായസൗഹൃദ സംസ്ഥാനമെന്ന പദവി കിട്ടി. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും പരാതികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുമായി.അതിവേഗം വളരുന്നവിഭാഗത്തില്‍ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലില്‍ നിന്ന് നവംബര്‍ 11ന് സംസ്ഥാന വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിന് പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനുമായി. 99.3 ശതമാനം പരിഷ്‌കാരങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കേരളത്തിന് ഇക്കൊല്ലമായി. സുപ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളില്‍ ഉന്നത സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീം ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലില്‍

കേരളം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനലില്‍ ഇടം നേടി. സെമിഫൈനലില്‍ ഗുജറാത്തിനോട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതിയാണ് ഫൈനലില്‍ ഇടം ഉറപ്പിച്ചത്. ഫൈനലില്‍ വിദര്‍ഭയോട് പൊരുതി തോറ്റെങ്കിലും സച്ചിന്‍ ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കായികമേളയുടെ ഫൈനലില്‍ കടക്കുക എന്ന വലിയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.

KERALA TEAM (Sachin baby/instagram))

നേരത്തെ 2019ല്‍ രഞ്ജി ട്രോഫിയുടെ സെമിഫൈനലിലെത്തിയതായിരുന്നു കേരള ടീമിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. മധ്യപ്രദേശുകാരനായ അമയ് ഖുറേഷിആയിരുന്നു ടീമിന്‍റെ പരിശീലകന്‍.

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തിലും കേരളത്തിന് തങ്കത്തിളക്കം

കേരളത്തിന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വേദിയില്‍ അഭിമാനകരമായ നിമിഷങ്ങള്‍. വിജയരാഘവന് മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. പൂക്കാലം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനായിരുന്നു പുരസ്‌കാരം. ഉര്‍വശിക്ക് ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും കിട്ടി. 2018ലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം മോഹന്‍ദാസ് കരസ്ഥമാക്കി. പൂക്കാലത്തില്‍ ചിത്രസംയോജകനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച മിഥുന്‍ മുരളിക്ക് മികച്ച എഡിറ്റര്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു.

വിജയരാഘവൻ,ഉർവശി (ETV Bharat)

കഥേതര വിഭാഗത്തില്‍ എം കെ രാംദാസിന്‍റെ നെകല്‍ പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്‌കാരം നേടി. ക്രിസ്റ്റോ ടോമിയുടെ ഉള്ളൊഴുക്ക് മികച്ച മലയാളചിത്രമായി. ഹിന്ദി ചിത്രമായ അനിലിലെ ശബ്‌ദ മിശ്രണത്തിന് മലയാളിയായ സൗണ്ട് എന്‍ജിനീയര്‍ എം ആര്‍ രാജകൃഷ്‌ണന്‍ പുരസ്‌കാരം നേടി. ഇതേ ചിത്രത്തിലെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങിന് സച്ചിന്‍ സുധാകരനും പുരസ്‌കാരം കിട്ടി. ഈ ചിത്രങ്ങളും വ്യക്തികളും ഇക്കുറി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വേദിയില്‍ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായി. അതേസമയം കേറള സമൂഹത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതിലൂടെ കേരളത്തെ അപമാനിച്ചതായി വിലയിരുത്തുകയും വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയര്‍ത്തുകയും ഉണ്ടായി.

സ്വച്‌ഛ് റാങ്കിങ് 2025ലും കേരളത്തിന് തിളക്കം, രാജ്യത്തെ നൂറ് മികച്ച ശുചിത്വ നഗരങ്ങളില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഇടംപിടിച്ചത് എട്ട് നഗരങ്ങള്‍

രാജ്യത്തെ നൂറ് ശുചിത്വ നഗരങ്ങളില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് എട്ട് നഗരങ്ങള്‍ ഇടംപിടിച്ചു. സ്വച്‌ഛ് സുവേഷണ്‍ റാങ്കിങില്‍ ആദ്യമായാണ് കേരളം ഇത്രയും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 93 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ 82 എണ്ണവും ആദ്യ ആയിരത്തില്‍ ഇടംപിടിച്ചു.

മട്ടന്നൂര്‍ നഗരസഭ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില്‍ മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ പുരസ്‌കാരം നേടി. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന് വാട്ടര്‍പ്ലസ് നഗരമെന്ന അഭിമാനകരമായ പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ആദ്യമായാണ് ഒരു നഗരം ഈ പദവി നേടുന്നത്. കൊച്ചിയും കല്‍പ്പറ്റയും ഗുരുവായൂരും ഒഡിഎഫ് പ്ലസ് പ്ലസ് പദവ കൈവരിച്ചു. മറ്റുള്ള 77 നഗരങ്ങള്‍ക്ക് ഒഡിഎഫ് പ്ലസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കിട്ടി.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കേരളത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം

രാജ്യത്ത് സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പത്ത് ഇടങ്ങളില്‍ കേരളത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടി. ആഗോള യാത്ര ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്കിങ് ഡോട്ട് കോമിന്‍റെ പതിമൂന്നാമത് വാര്‍ഷിക യാത്ര റിവ്യൂ പുരസ്‌കാരത്തിലാണ് ഈ നേട്ടം. ആതിഥ്യ മര്യാദ, മികച്ച യാത്രാനുഭവം തുടങ്ങിയവ പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഇത്. 3600 ലക്ഷംയാത്രികരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കേരളം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഇക്കുറി നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്.

എറണാകുളം നഗരത്തിൻ്റെ ആകാശ ദൃശ്യം (ETV bharat)

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സഞ്ചാരയിടമെന്ന വിശ്വാസ്യത ആര്‍ജിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു കേരളം. ഇതിന് പുറമെ മാരാരിക്കുളം,ആലപ്പുഴ, തേക്കടി തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആദ്യ പത്തില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാഗാതാര്‍ഹമായ ഇന്ത്യന്‍ ഇടങ്ങളില്‍ മാരാരിക്കുളം രണ്ടാമതെത്തി.സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളില്‍ മൂന്നാറും വര്‍ക്കലയും സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലുണ്ട്.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന ഇടമായികേരളം

2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കേരള വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഡിജിറ്റല്‍ സാന്നിധ്യത്തിലും നിര്‍ണായക നേട്ടമുണ്ടാക്കി. കേരള വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്‍റെ പോര്‍ട്ടല്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതിനെ പിന്തള്ളി മുന്നിലെത്തി.കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഇന്‍ക്രഡിബിള്‍ ഇന്ത്യ എന്ന സൈറ്റിനെയും നാം പിന്നിലാക്കി. ഇവരിപ്പോള്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. യാത്ര- വിനോദ സഞ്ചാര, ബ്രോഡര്‍ ടൂറിസം വ്യവസായ സൈറ്റുകളില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ സൈറ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

Olavanna Panchayat achieves complete digital literacy in kerala (etv Bharat)

ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലും തായ്‌ലന്‍ഡ് ആണ് ഒന്നാമതുള്ളത്.കേരളത്തിന് പിന്നാലെ വിയറ്റ്‌നാം, ഇന്‍ക്രെഡിബിള്‍ ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയവയുണ്ട്.

പിഎടിഎ പുരസ്‌കാരങ്ങളില്‍ കേരളത്തിന് സ്വര്‍ണത്തിളക്കം

ആഗോളരംഗത്ത് കേരള വിനോദസഞ്ചാരമേഖല ഡിജിറ്റല്‍ പ്രവണതയെ പുണരുന്ന കാഴ്‌ചയ്ക്കും പോയ കൊല്ലം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണ പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ ഇടപെടുത്തിയതിനുള്ള 2025ലെ പിഎടിഎ സുവര്‍ണ പുരസ്‌കാരം കേരളത്തിന് ലഭിച്ചു. ഓണ്‍ലൈനില്‍ മീം, ഹാസ്യം, സാംസ്‌കാരിക കഥ പറച്ചില്‍ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് കേരള വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെ ചലനാത്മകമാക്കിയത്.

12 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കള്‍ കേരള ടൂറിസത്തിന്‍റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങളിലിടപെട്ടു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, എക്‌സ്, ലിങ്ക്ഡിന്‍ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ 90,000 പേരും കേരള ടൂറിസത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി. ഏഷ്യ പസഫിക് സഞ്ചാര വ്യവസായ മേഖലയിലെ മികവിനെ ആദരിക്കാന്‍ പസഫിക് ഏഷ്യ ട്രാവല്‍ അസോസിയേഷന്‍(പിഎടിഎ) എല്ലാവര്‍ഷവും പുരസ്‌കാരം നല്‍കി വരുന്നു.

