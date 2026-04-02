മലയാളത്തിൽ പമ്പാഗണപതി ആലപിച്ച് ബിഹാർ എംഎൽഎ; ബിജെപി പ്രചാരണത്തിൽ മൈഥിലി താക്കൂർ

വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചും പാട്ട് പാടിയും പ്രചാരണം. മലയാള ഗാനം ആലപിച്ച് ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎയും ഗായികയുമായ മൈഥിലി താക്കൂർ സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം.

Published : April 2, 2026 at 8:49 PM IST

പത്തനംതിട്ട: 'പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്‍റെ അധിപതി' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗണപതി സ്‌തുതി മലയാളത്തിൽ ആലപിച്ച് ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എം.എൽ.എയും ഗായികയുമായ മൈഥിലി താക്കൂർ.

അടൂർ മണ്ഡലം എൻ.ഡി.എ. സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. പന്തളം പ്രതാപന്‍റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടെയാണ് ബിഹാർ സ്വദേശിനിയായ മൈഥിലി താക്കൂർ ഗാനമാലപിച്ച് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. ഏനാത്ത് ഇളംഗമംഗലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു പന്തളം പ്രതാപന് സ്വീകരണ പരിപാടി ഒരുക്കിയത്.

ഏനാത്ത് ടൗണിൽനിന്നും എൻ.ഡി.എ. സ്ഥാനാർഥിക്കൊപ്പം റോഡ് ഷോ നടത്തിയാണ് മൈഥിലി ഇളംഗമംഗലത്ത് എത്തിയത്. പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തുറന്ന വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച മൈഥിലി താക്കൂർ നാട്ടുകാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും എൻ.ഡി.എ. സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. "എം.എൽ.എ. പന്തളം പ്രതാപൻ ജി" എന്ന് ഇപ്പോഴേ താൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുവെന്നും അടൂരിന്‍റെ വികസനത്തിന് എൻ.ഡി.എ.യ്ക്ക് വോട്ട് നൽകണമെന്നും ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച ശേഷമാണ് മൈഥിലി മടങ്ങിയത്.

ഗായികയിൽനിന്ന് എം.എൽ.എയിലേക്ക്

ബിഹാറിലെ ദർഭംഗ ജില്ലയിലെ അലിനഗർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നാണ് പ്രശസ്ത ഗായികയായ മൈഥിലി താക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്. മധുബനി ജില്ലയിലെ ബെനിപ്പട്ടിയാണ് മൈഥിലിയുടെ സ്വദേശം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബി.ജെ.പി.) ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ച മൈഥിലി, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന്‍റെ (ആർ.ജെ.ഡി.) കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ബിനോദ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെയാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി തേടിയത്. 11,730 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് മൈഥിലി താക്കൂർ വിജയം കൈവരിച്ചത്.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 25 വയസ്സുകാരി മൈഥിലി താക്കൂർ, ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുതലേന്ന്, ഒക്ടോബർ 5-ന് ബി.ജെ.പി. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്‌ഡെയ്ക്കും പാർട്ടിയുടെ മുൻ ബിഹാർ പ്രസിഡന്‍റും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ നിത്യാനന്ദ് റായിക്കുമൊപ്പമുള്ള അവരുടെ ഫോട്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു.

2025 നവംബർ 6-നും നവംബർ 11-നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഹാറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2025 ഒക്ടോബർ 14-നാണ് ഇവർ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്.

