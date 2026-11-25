ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഭര്ത്താവിന്, ഉത്തരവാദിത്തത്തില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും ഇടക്കാല ജീവനാംശം നൽകാൻ കുടുംബകോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെതിരെ ഭർത്താവ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
Published : November 25, 2026 at 3:06 PM IST
എറണാകുളം: ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭർത്താവിനാണെന്നും നിയമപരമായ ഈ ബാധ്യതയില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് നിർണായകമായ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ജീവനാംശം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം. അമ്മ എടുത്ത ഭവനവായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും കേടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും ഇടക്കാല ജീവനാംശം നൽകാൻ കുടുംബകോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെതിരെ ഭർത്താവ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും പ്രതിമാസം ഇടക്കാല ജീവനാംശമായി യഥാക്രമം 10,000 രൂപയും 6,000 രൂപയും വീതം നൽകാൻ കുടുംബകോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ തുക കൂടുതലാണെന്നും ഇതിൽ ഇളവ് വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഭർത്താവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ എടുത്ത ഭവനവായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് താനാണ് നടത്തുന്നതെന്നും, അതിനാൽ വലിയൊരു തുക ജീവനാംശമായി നൽകാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ പ്രധാന വാദം.
എന്നാൽ, ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ വാദം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അമ്മയുടെ പേരിലുള്ളതും പിതാവ് സഹ-വായ്പക്കാരനുമായ ഭവനവായ്പയിലേക്ക് താൻ പണമടയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും നൽകേണ്ട ജീവനാംശത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കടമയ്ക്കാണ് എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്നും, മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാനാകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, ഹർജിക്കാരൻ്റെ വരുമാനവും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് കുടുംബകോടതി നിശ്ചയിച്ച ആകെ ഇടക്കാല ജീവനാംശത്തുകയിൽ പ്രതിമാസം 3,500 രൂപയുടെ കുറവ് വരുത്തി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
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