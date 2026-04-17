മണ്ണാണ് മന്ത്രം, കൃഷിയാണ് ജീവിതം; 'മഹറൂബ്' എന്ന വാരപ്പെട്ടിയുടെ മാതൃകാ കർഷകൻ
Published : April 17, 2026 at 4:07 PM IST
എറണാകുളം: പ്രായം വെറുമൊരു അക്കം മാത്രമാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയാണ് വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിയായ പുന്നേക്കോട്ടയിൽ മഹറൂബ്. 75-ാം വയസിലും തളരാത്ത വീര്യവുമായി മണ്ണിലിറങ്ങി നൂറുമേനി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി നാടിനാകെ മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കർഷകൻ.
കഠിനാധ്വാനവും കൃഷിയോടുള്ള അഭിനിവേശവും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ മഹറൂബിൻ്റെ കൃഷിയിടം ഇന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന പച്ചക്കറികളുടെ കലവറയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
കൃഷിയെ വെറുമൊരു ഉപജീവന മാർഗമായല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ഒരു കാർഷിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മഹറൂബ് ബാല്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ മണ്ണുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്നും ഒട്ടും കുറയാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു.
വാർദ്ധക്യസഹജമായ അവശതകൾ പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ടെങ്കിലും കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് പ്രായം മറന്നുള്ള ഊർജ്ജം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പകൽ മുഴുവൻ പാടത്തും പറമ്പിലുമായി ചിലവഴിക്കുന്നത് തനിക്ക് മാനസികമായ ഉന്മേഷവും വലിയ സന്തോഷവുമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
വിപണിയിൽ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മഹറൂബ് കൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചത്. വെള്ളരി, പയർ, തണ്ണിമത്തൻ, ചീര എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ പ്രധാന വിളകൾ. രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ച് നാടൻ രീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.
വിപണിയിൽ പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും ഗുണമേന്മയുള്ള നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നു.
പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠം
കൃഷിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് മഹറൂബ് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസും മണ്ണിനോട് സ്നേഹവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കാർഷിക രംഗത്ത് വിജയം വരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നു. "ചെറുപ്പം മുതൽ മണ്ണിൽ പണിയെടുത്തു ശീലിച്ചതാണ്.
കൃഷിയിടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെ തളർച്ചയൊന്നും തോന്നാറില്ല. സ്വന്തമായി വിളയിച്ചെടുത്ത പച്ചക്കറികൾ മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങുന്നത് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം" മഹറൂബ് പറയുന്നു.
വാർധക്യം വിശ്രമിക്കാനുള്ള കാലമാണെന്ന പൊതുധാരണയെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട്, വാരപ്പെട്ടിയിലെ ഈ പച്ചക്കറിതോട്ടം പച്ചപ്പണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. വാരപ്പെട്ടിയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹറൂബിൻ്റെ പച്ചക്കറികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഈ വയോധികനായ കർഷകൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നത്തിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്.
മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാർധക്യം ഒരിക്കലും ഒരു തടസമല്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ വയോധികൻ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്.
